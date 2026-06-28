Tây Ninh phê duyệt quy hoạch khu dân cư 24,5ha gần cao tốc TP.HCM - Trung Lương Dự án tại xã Thủ Thừa quy mô 3.280 dân, sở hữu vị trí đắc địa gần trạm dừng chân Châu Thành, được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại.

UBND xã Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho Khu dân cư đường Vành đai xã Thủ Thừa. Với quy mô hơn 24,56 ha, dự án tọa lạc tại vị trí chiến lược dọc tuyến DT 818, ngay gần trạm dừng chân Châu Thành trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hứa hẹn trở thành điểm nhấn đô thị mới thu hút đầu tư.

Chi tiết quy hoạch sử dụng đất và quy mô dân số

Theo đồ án được phê duyệt ngày 09/06/2026, khu vực quy hoạch dự kiến phục vụ khoảng 3.280 người. Đây là mô hình khu dân cư hiện đại kết hợp đa chức năng, phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững của Tỉnh Tây Ninh. Cơ cấu sử dụng đất được thiết kế khoa học với các phân khu chức năng rõ rệt:

Đất ở: Chiếm hơn 11,2 ha với tổng cộng 820 lô, bao gồm 635 lô nhà phố, 40 lô nhà vườn và 145 lô dành cho tái định cư.

Chiếm hơn 11,2 ha với tổng cộng 820 lô, bao gồm 635 lô nhà phố, 40 lô nhà vườn và 145 lô dành cho tái định cư. Công trình công cộng: Chiếm hơn 1,34 ha, đảm bảo các tiện ích giáo dục, y tế và văn hóa.

Chiếm hơn 1,34 ha, đảm bảo các tiện ích giáo dục, y tế và văn hóa. Giao thông: Quỹ đất dành cho hạ tầng giao thông lên đến gần 9,9 ha.

Quỹ đất dành cho hạ tầng giao thông lên đến gần 9,9 ha. Cây xanh - mặt nước: Hơn 2 ha được bố trí ven kênh rạch để tạo không gian sống sinh thái.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

Điểm nổi bật của dự án là việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại ngay từ giai đoạn đầu. Hệ thống điện được cấp từ trạm biến áp 110kV Thủ Thừa với công suất dự kiến gần 1.750 kW, toàn bộ lưới điện hạ thế sẽ được đi ngầm để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Nguồn nước sạch sẽ được cung cấp từ Nhà máy Bình Ảnh với nhu cầu ước tính khoảng 622 m³/ngày đêm. Đặc biệt, hệ thống thoát nước được thiết kế riêng biệt, đảm bảo nước thải được xử lý tập trung đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường. Về giao thông, dự án kết nối trực tiếp với Đường tỉnh 834 và đường Vành đai xã Thủ Thừa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa và kết nối với mạng lưới cao tốc.

Động lực phát triển đô thị loại III

Việc phê duyệt quy hoạch này nằm trong chiến lược lớn nhằm đưa Thủ Thừa trở thành cực tăng trưởng mới của Tỉnh Tây Ninh. Với lợi thế giáp ranh TP.HCM và nằm gần các trục giao thông huyết mạch, khu vực này đang thu hút mạnh mẽ các dự án logistics và thương mại dịch vụ. Trạm dừng chân Châu Thành lân cận cũng là một yếu tố cộng hưởng giúp tăng giá trị bất động sản khu vực.

Dự án mang ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị, góp phần xây dựng xã Thủ Thừa hướng tới tiêu chuẩn đô thị loại III. Việc đầu tư đồng bộ sẽ khai thác hiệu quả quỹ đất, hỗ trợ phân bổ dân cư và giảm áp lực cho các khu vực trung tâm hiện hữu.

Sau khi quy hoạch 1/500 được phê duyệt, các bước tiếp theo sẽ bao gồm lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu, giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng hạ tầng. Đây là một trong hàng chục dự án khu đô thị trọng điểm được Tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh thu hút đầu tư trong giai đoạn 2026-2030.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người mua và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi quyết định giao dịch.