Tây Ninh triển khai 3 dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn hơn 31.600 tỷ đồng Tỉnh Tây Ninh đang đẩy nhanh tiến độ 3 dự án hạ tầng lớn gồm trục kết nối Long An - Tây Ninh, trục động lực Đức Hòa và đường Tân An - Bình Hiệp nhằm tạo đột phá về liên kết vùng và không gian đô thị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm vừa chủ trì buổi làm việc về tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông chiến lược. Ba dự án trọng điểm bao gồm trục kết nối Long An - Tây Ninh, trục động lực Đức Hòa và đường Tân An - Bình Hiệp hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư và chuẩn bị giải phóng mặt bằng.

Trục kết nối Long An - Tây Ninh: Quy mô 20.700 tỷ đồng

Dự án trục kết nối Long An - Tây Ninh là công trình có quy mô lớn nhất với tổng chiều dài hơn 74,3km. Dự án đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng kinh phí hơn 20.700 tỷ đồng, phân chia thành 10 dự án thành phần.

Quy mô: Phần lớn tuyến đường thiết kế 6 làn xe, tốc độ tối đa 80km/h.

Phần lớn tuyến đường thiết kế 6 làn xe, tốc độ tối đa 80km/h. Lộ trình: Điểm đầu giao với đường vành đai Tân An (phường Tân An) và điểm cuối giao với Quốc lộ 22 (xã Bến Cầu).

Điểm đầu giao với đường vành đai Tân An (phường Tân An) và điểm cuối giao với Quốc lộ 22 (xã Bến Cầu). Thông số kỹ thuật: Đoạn đầu tuyến đến đường Nguyễn Đình Chiểu rộng 39m; đoạn cầu Hùng Vương rộng 50m; các đoạn còn lại có mặt đường 6 làn xe với phạm vi giải phóng mặt bằng rộng 62m.

Tuyến đường đi qua địa giới hành chính của nhiều khu vực bao gồm: phường Tân An, phường Long An, xã Thủ Thừa, xã Bình Đức, xã Thạnh Lợi, xã Đức Huệ, xã Đông Thành, xã Mỹ Quý, xã Phước Chỉ và xã Bến Cầu.

Dự án trục kết nối Long An - Tây Ninh được chia thành 10 dự án thành phần với tổng vốn hơn 20.700 tỷ đồng.

Lộ trình triển khai được xác định trong giai đoạn 2026-2031. Trong đó, giai đoạn 2026-2027 tập trung chuẩn bị đầu tư và bồi thường giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2027-2031 sẽ tiến hành thi công và hoàn thiện. Để đảm bảo đời sống người dân, tỉnh dự kiến xây dựng 5 khu tái định cư tại phường Long An (6,5ha), xã Thủ Thừa (7ha), xã Đức Huệ (4ha), xã Đông Thành (6ha) và xã Mỹ Quý (4ha).

Trục động lực Đức Hòa và đường Tân An - Bình Hiệp

Bên cạnh trục kết nối chính, dự án trục động lực Đức Hòa có chiều dài khoảng 2,9km với tổng mức đầu tư dự kiến 1.596 tỷ đồng. Tuyến đường này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối khu vực Đức Hòa với hệ thống hạ tầng liên vùng, thúc đẩy phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ.

Dự án trục động lực Đức Hòa đang được tỉnh Tây Ninh thúc đẩy triển khai để tăng cường kết nối liên vùng.

Dự án thứ ba là đường Tân An - Bình Hiệp với tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng. Tuyến đường dài 62,7km, quy mô 4 làn xe, nối từ nút giao vành đai Tân An với ĐT.834B (xã Mỹ An) đến nút giao ĐT.831 (xã Bình Hiệp). Tuyến đường đi qua các khu vực: Khánh Hậu, Kiến Tường, Mỹ An, Tân Tây, Thạnh Hòa, Thạnh Phước, Mộc Hóa, Tuyên Thạnh và Bình Hiệp.

Tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo tiến độ

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương thực hiện các bước cắm cọc giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý và công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Việc triển khai đồng bộ các dự án này không chỉ hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng mà còn tạo tiền đề để Tây Ninh hoàn thành mục tiêu đô thị hóa, mở rộng không gian phát triển kinh tế bền vững. Song song với hạ tầng, khu vực trung tâm hành chính mới của tỉnh cũng ghi nhận mức giá đất cao nhất đạt gần 20 triệu đồng/m² theo bảng giá đất năm 2026.