Tay vợt Liudmila Samsonova kết hôn cùng huấn luyện viên sau 5 năm gắn bó Ngôi sao quần vợt người Nga Liudmila Samsonova vừa chính thức về chung một nhà với người bạn đời kiêm huấn luyện viên Alessandro Dumitrache trong một lễ cưới lãng mạn tại Rome.

Trong bầu không khí cổ kính của thành phố Rome (Ý), Liudmila Samsonova đã đánh dấu cột mốc quan trọng nhất cuộc đời mình bằng một lễ cưới trang trọng. Sau 5 năm đồng hành từ sân tập đến các giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, tay vợt 27 tuổi và huấn luyện viên Alessandro Dumitrache đã chính thức trở thành vợ chồng.

Sự giao thoa giữa tình yêu và sự nghiệp

Mối quan hệ giữa Samsonova và Dumitrache bắt đầu từ năm 2020, giai đoạn thế giới thể thao đầy biến động. Không chỉ là điểm tựa tinh thần, Dumitrache còn đóng vai trò then chốt trong đội ngũ huấn luyện, trực tiếp nhào nặn nên một Samsonova bản lĩnh trên WTA Tour. Sự thấu hiểu giữa một cựu tay vợt ITF như Dumitrache và một ngôi sao đang lên đã tạo nên một "cặp bài trùng" hiếm hoi của làng banh nỉ.

Đáng chú ý, quyết định tiến tới hôn nhân được đưa ra sau mùa giải 2025 thành công nhất trong sự nghiệp của Samsonova. Việc lọt vào tứ kết Wimbledon 2025 không chỉ là bước tiến về chuyên môn mà còn là lời khẳng định cho sự ổn định khi có Dumitrache bên cạnh. Cặp đôi đã thông báo đính hôn ngay sau khi rời London, khép lại một hành trình "thử lửa" kéo dài nửa thập kỷ.

Cột mốc chói lọi trên sân cỏ Wimbledon

Nhìn lại sự nghiệp, Samsonova đang sở hữu những thông số ấn tượng mà bất kỳ tay vợt chuyên nghiệp nào cũng khao khát. Cô từng là nhân tố chủ chốt giúp đội tuyển Nga đăng quang tại Billie Jean King Cup hai năm liên tiếp (2020, 2021). Tuy nhiên, đỉnh cao cá nhân thực sự đến tại mặt sân cỏ Wimbledon 2025.

Liudmila Samsonova về chung một nhà với bạn trai kiêm HLV sau 5 năm hẹn hò.

Tại giải đấu đó, Samsonova đã thể hiện lối chơi tấn công rực lửa để lần đầu tiên ghi tên mình vào nhóm 8 tay vợt mạnh nhất một giải Grand Slam. Dù phải dừng bước trước một Iga Swiatek quá bùng nổ (người sau đó lên ngôi vô địch), nhưng hành trình tại All England Club đã đưa vị thế của Samsonova lên một tầm cao mới.

Thống kê sự nghiệp ấn tượng của Liudmila Samsonova

Chỉ số Giá trị Danh hiệu WTA 5 Số lần vào chung kết 9 Chiến thắng trước Top 10 10 Thành tích Grand Slam tốt nhất Tứ kết (Wimbledon 2025)

Làn sóng 'hỷ sự' của làng quần vợt thế giới

Đám cưới của Samsonova không phải là sự kiện duy nhất gây chú ý trong giai đoạn chuyển giao mùa giải 2026. Làng banh nỉ thế giới đang chứng kiến một làn sóng kết hôn rầm rộ. Có thể kể đến những cặp đôi đình đám như Alex de Minaur và Katie Boulter, hay tay vợt Tommy Paul và Paige Lorenze.

Việc các tay vợt lựa chọn kết hôn với người trong ngành hoặc huấn luyện viên của mình đang trở thành một xu hướng. Điều này giúp họ dễ dàng chia sẻ áp lực từ lịch thi đấu dày đặc và sự khắc nghiệt của cuộc sống lưu diễn quanh năm.

Sinh ra tại Olenegorsk (Nga) nhưng trưởng thành tại Học viện Quần vợt Piatti (Ý) – nơi từng đào tạo Jannik Sinner, Samsonova mang trong mình sự kết hợp giữa tinh thần thép của người Nga và tư duy chiến thuật tinh tế của trường phái Ý. Với sự ổn định từ hậu phương mới, người hâm mộ kỳ vọng tay vợt 27 tuổi sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong nửa sau mùa giải 2026 tại các giải đấu sân cứng Bắc Mỹ.