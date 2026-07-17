Tay vợt Samuel Bensoussan bị tăng án phạt lên 3 năm sau nỗ lực kháng cáo bất thành Từ mức án ban đầu gần 2 năm, tay vợt người Pháp Samuel Bensoussan hiện phải đối mặt với lệnh cấm 3 năm sau khi CAS xác định anh là một mắt xích trong đường dây dàn xếp tỉ số xuyên quốc gia.

Trong một phán quyết mới nhất làm rung chuyển tầng lớp dưới của làng quần vợt chuyên nghiệp, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã quyết định kéo dài thời hạn cấm thi đấu đối với Samuel Bensoussan. Quyết định này được đưa ra sau khi cả tay vợt người Pháp và Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) đều nộp đơn kháng cáo đối với án phạt ban đầu.

Gậy ông đập lưng ông: Án phạt tăng nặng sau kháng cáo

Ban đầu, Samuel Bensoussan bị ITIA đình chỉ thi đấu 1 năm 11 tháng do vi phạm các quy định về chống tham nhũng. Tay vợt 34 tuổi đã tìm đến CAS với hy vọng xóa bỏ hoàn toàn án phạt để trở lại sân đấu. Tuy nhiên, động thái này đã phản tác dụng khi ITIA cũng đưa ra yêu cầu đối trọng, đề nghị nâng mức phạt lên 6 năm rưỡi để đảm bảo tính răn đe.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng, hội đồng trọng tài gồm 3 thành viên của CAS đã quyết định tăng án cấm lên 3 năm. Mặc dù không chấp nhận mức phạt tối đa từ ITIA, tòa án khẳng định những hành vi của Bensoussan là nghiêm trọng và cần một hình phạt thích đáng hơn mức ban đầu. Đáng chú ý, CAS đã bác bỏ yêu cầu buộc tay vợt này hoàn trả 1.000 euro - khoản tiền được cho là thù lao từ một trận đấu bị dàn xếp.

Góc khuất của những giải đấu cấp thấp

Vụ việc của Samuel Bensoussan không phải là một sự cố đơn lẻ mà là một phần trong cuộc điều tra quy mô lớn nhắm vào đường dây tội phạm có trụ sở tại Bỉ. Tổ chức này bị cáo buộc đã thao túng hàng trăm trận đấu trên toàn cầu bằng cách mua chuộc các tay vợt gặp khó khăn về tài chính.

Samuel Bensoussan chung khung hình với siêu sao Stefanos Tsitsipas (trái).

Bensoussan từng đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp là 405 thế giới vào tháng 6/2018. Phần lớn thời gian thi đấu của anh diễn ra tại hệ thống ITF và ATP Challenger. Đây là khu vực mà tiền thưởng thường không đủ bù đắp chi phí di chuyển và tập luyện, khiến các tay vợt dễ trở thành mục tiêu của các tổ chức cá độ trái phép.

Số liệu kinh hoàng từ cuộc điều tra đường dây Bỉ

Theo báo cáo từ cơ quan điều tra, quy mô của mạng lưới dàn xếp tỉ số này vượt xa những hình dung ban đầu:

Chỉ số thống kê Giá trị Số lượng tay vợt bị mua chuộc Ít nhất 181 người Số trận đấu chuyên nghiệp bị thao túng Tối thiểu 375 trận Án tù dành cho kẻ cầm đầu đường dây 5 năm tù giam Thứ hạng cao nhất của Bensoussan 405 ATP

Phán quyết của CAS nhấn mạnh rằng việc triệt phá các mắt xích như Bensoussan là yếu tố then chốt để bảo vệ tính toàn vẹn của môn thể thao này. Những phát hiện từ vụ án tại Bỉ vẫn đang tiếp tục cung cấp dữ liệu để ITIA rà soát và xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm khác trong hệ thống quần vợt chuyên nghiệp thế giới.

Nhìn chung, vụ việc của Samuel Bensoussan là lời cảnh báo đanh thép cho các tay vợt đang có ý định thỏa hiệp với tiêu cực. Trong bối cảnh công nghệ giám sát ngày càng tinh vi, những hành vi gian lận sớm muộn cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng, và cái giá phải trả thường là dấu chấm hết cho sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.