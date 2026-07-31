Tecno công bố điện thoại không viền 0mm: Đột phá cấu trúc màn hình tràn cạnh thế hệ mới Tecno vừa hé lộ mẫu Next-Gen Borderless Concept Phone sở hữu viền màn hình 0mm nhờ tối ưu cấu trúc phần cứng, dự kiến trình làng tại triển lãm IFA 2026.

Tecno vừa công bố mẫu điện thoại ý tưởng Next-Gen Borderless Concept Phone sở hữu viền màn hình mỏng đúng 0mm. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý trong cuộc đua thu hẹp viền bezel trên smartphone, hướng tới trải nghiệm hiển thị hoàn toàn không rào cản vật lý. Sản phẩm dự kiến sẽ có màn xuất hiện thực tế tại triển lãm công nghệ IFA 2026 diễn ra tại Berlin vào tháng 9 tới.

Concept điện thoại Tecno có thiết kế không viền tuyệt đẹp

Ba giải pháp kỹ thuật giúp Tecno triệt tiêu hoàn toàn viền bezel

Để đưa độ dày viền màn hình về con số 0mm tuyệt đối, Tecno đã tiến hành tái định nghĩa toàn bộ cấu trúc phần cứng bên trong thiết bị. Hãng áp dụng đồng thời ba giải pháp cốt lõi bao gồm xếp chồng linh kiện nội bộ tối ưu không gian, sử dụng kỹ thuật đóng gói màn hình thế hệ mới và thiết kế lại khung máy.

Thông thường, các đường dây mạch điện của bảng điều khiển màn hình được giấu phía dưới phần viền đen bao quanh. Việc biến mất hoàn toàn phần viền đòi hỏi giải pháp xử lý vi mạch hoàn toàn mới. Dù chưa đi sâu vào thông số kỹ thuật chi tiết của từng linh kiện, Tecno xác nhận các giải pháp này cho phép tối ưu triệt để diện tích hiển thị mặt trước mà không làm ảnh hưởng đến tổng thể kết cấu của thiết bị.

Điện thoại cho trải nghiệm không viền tuyệt đẹp

Trải nghiệm thị giác tràn cạnh và sự so sánh với thiết kế hiện hành

Đạt được cột mốc 0mm đồng nghĩa với việc toàn bộ không gian mặt trước được dành trọn cho khả năng hiển thị, loại bỏ hoàn toàn các ranh giới thị giác. Điều này mang lại hiệu ứng hình ảnh tràn cạnh rõ rệt khi trải nghiệm các nội dung giải trí như xem phim hay chơi game.

Đáng chú ý, Tecno đã đưa ra hình ảnh so sánh trực tiếp giữa mẫu concept này và chiếc iPhone 17 Pro. Sự khác biệt thể hiện rõ ở phần viền đen bao quanh: trong khi đối thủ vẫn duy trì phần viền mỏng theo chuẩn công nghiệp hiện tại, thiết bị của Tecno đã hoàn toàn triệt tiêu ranh giới này. Tuy nhiên, thiết bị ý tưởng này vẫn duy trì phần đục lỗ chứa camera selfie phía trên màn hình chứ chưa áp dụng công nghệ camera ẩn dưới màn hình.

So sánh viền bezel của điện thoại Tecno với iPhone 17 Pro

Triển vọng thương mại hóa và những rào cản kỹ thuật

Việc công bố Next-Gen Borderless Concept Phone cho thấy định hướng của Tecno trong việc ứng dụng công nghệ viền 0mm lên các dòng sản phẩm thương mại phân khúc cao cấp trong tương lai. Bước tiến này tạo lợi thế cạnh tranh về mặt thiết kế cho hãng trên thị trường di động.

Mặc dù vậy, quá trình chuyển từ phiên bản thử nghiệm sang sản xuất hàng loạt vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn. Các vấn đề về kiểm soát chi phí sản xuất, độ bền khi va đập cơ học và khả năng chống chạm nhầm ở mép màn hình là những rào cản kỹ thuật cần hoàn thiện trước khi thương mại hóa rộng rãi.