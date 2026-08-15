Tecno Pova 8 Pro ra mắt với chip Dimensity 7400 Ultimate màn hình 144Hz và pin 6500 mAh Tecno vừa chính thức trình làng Pova 8 Pro sở hữu vi xử lý Dimensity 7400 Ultimate, màn hình AMOLED 144Hz siêu sáng 4500 nits cùng viên pin dung lượng 6500 mAh.

Tecno vừa chính thức giới thiệu Pova 8 Pro, phiên bản nâng cấp toàn diện thuộc phân khúc điện thoại hiệu năng cao chuyên game. Sản phẩm nổi bật với vi xử lý Dimensity 7400 Ultimate, màn hình tần số quét 144Hz, hệ thống tản nhiệt buồng hơi cỡ lớn cùng dung lượng pin lên tới 6,500 mAh.

Sức mạnh từ chip Dimensity 7400 Ultimate và khả năng tản nhiệt

Điểm nâng cấp giá trị nhất trên Tecno Pova 8 Pro nằm ở cấu hình phần cứng tối ưu cho tác vụ chơi game. Thiết bị được trang bị vi xử lý Dimensity 7400 Ultimate, kết hợp dung lượng RAM tối đa 12GB và bộ nhớ trong lên đến 512GB. Đáng chú ý, Tecno tích hợp thêm chip hiển thị đồ họa P1 chuyên dụng giúp đẩy tốc độ khung hình lên đến 144fps ở một số tựa game hỗ trợ, cũng như duy trì ổn định 90fps đối với các game thể loại RPG nặng.

Để đảm bảo hiệu năng ổn định trong khoảng thời gian dài, máy sở hữu hệ thống buồng hơi tản nhiệt với diện tích lên tới 5,000 mm², giúp giảm thiểu tình trạng quá nhiệt và tụt xung khi xử lý tác vụ nặng.

Tecno Pova 8 Pro ra mắt

Màn hình AMOLED 144Hz rực rỡ với độ sáng cực đại 4,500 nits

Tecno Pova 8 Pro trang bị tấm nền AMOLED kích thước 6,78 inch độ phân giải cao, hỗ trợ tần số quét 144Hz mượt mà. Đáng chú ý, màn hình này đạt độ sáng tối đa lên tới 4,500 nits, cho khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gay gắt. Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i được lựa chọn để bảo vệ bề mặt chống va đập và trầy xước.

Chất lượng hiển thị ấn tượng giúp Pova 8 Pro không chỉ đáp ứng xuất sắc nhu cầu chơi game đối kháng tốc độ cao mà còn mang lại trải nghiệm giải trí xem phim, lướt web vô cùng mãn nhãn.

Điện thoại mới của Tecno có thiết kế bắt mắt

Ngôn ngữ thiết kế Starship cùng đèn ma trận Mini LED

Về ngoại hình, chiếc điện thoại mang phong cách starship đậm chất tương lai với cụm camera hình tam giác phá cách. Mặt lưng điểm xuyết màn hình ma trận Mini LED cho phép người dùng tùy biến các hiệu ứng thông báo và hình ảnh hiển thị theo sở thích cá nhân.

Máy có ba tùy chọn màu sắc gồm Arc White, Graphite Black và Tundra Green. Bên cạnh đó là phiên bản giới hạn Tonino Lamborghini với tông màu đen độc quyền, dù hãng lưu ý bản này không có liên kết thương mại trực tiếp với thương hiệu ô tô Lamborghini.

Màn hình Matrix của Tecno Pova 8 Pro

Hệ thống camera OIS 50MP, pin 6,500 mAh và tính năng đa dạng

Dù hướng mạnh tới game thủ, Tecno vẫn đầu tư cho khả năng nhiếp ảnh của Pova 8 Pro với cảm biến chính 50MP Sony LYTIA 700C hỗ trợ chống rung quang học OIS, đi kèm camera góc siêu rộng 8MP và camera selfie 13MP ở mặt trước.

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin khủng 6,500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W, tính năng sạc trực tiếp (bypass charging) tránh nóng pin khi chơi game và sạc ngược có dây 10W. Các trang bị đáng giá khác bao gồm vân tay dưới màn hình, NFC, mắt hồng ngoại, mô-tơ rung 4D, hệ thống loa kép Dolby Atmos, chứng nhận chống nước bụi đạt chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K.

Di động Tecno có cấu hình khá tốt

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Tecno Pova 8 Pro

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 6,78 inch AMOLED, 144Hz, độ sáng tối đa 4,500 nits, kính Corning Gorilla Glass 7i Vi xử lý MediaTek Dimensity 7400 Ultimate + chip đồ họa P1 RAM & Bộ nhớ 8GB / 12GB RAM, 256GB / 512GB ROM Tản nhiệt Buồng hơi diện tích 5,000 mm² Camera sau 50MP (Sony LYTIA 700C, OIS) + 8MP (góc siêu rộng) Camera trước 13MP Pin & Sạc 6,500 mAh, sạc nhanh 45W, bypass charging, sạc ngược 10W Hệ điều hành HiOS 16 (Android 16), hỗ trợ 2 bản cập nhật Android lớn Kháng nước bụi IP66, IP68, IP69, IP69K

Tecno Pova 8 Pro vận hành trên giao diện HiOS 16 dựa trên hệ điều hành Android 16 với cam kết cập nhật 2 bản Android lớn cùng 3 năm vá lỗi bảo mật. Hiện sản phẩm cung cấp 3 tùy chọn bộ nhớ gồm 8GB+256GB, 12GB+256GB và 12GB+512GB, tuy nhiên mức giá bán cụ thể vẫn chưa được công bố.