Telegram bất ngờ biến mất khỏi App Store toàn cầu và sự trở lại bí ẩn Sáng 4/8, ứng dụng Telegram đột ngột không thể tìm thấy trên kho App Store tại 175 quốc gia. Ứng dụng dần xuất hiện trở lại sau hai giờ mà chưa có giải thích chính thức.

Sáng ngày 4/8 (theo giờ Hà Nội), ứng dụng nhắn tin Telegram đột ngột không còn xuất hiện trên kho ứng dụng App Store của Apple trên phạm vi toàn cầu. Sự cố diễn ra trong khoảng hai giờ trước khi nền tảng này được khôi phục, tuy nhiên cả Apple và Telegram đều chưa đưa ra thông báo giải thích chính thức.

Diễn biến sự cố Telegram biến mất trên diện rộng

Cụ thể, khi người dùng thực hiện tìm kiếm từ khóa Telegram trên App Store, kết quả chỉ hiển thị các ứng dụng liên quan khác. Trường hợp truy cập trực tiếp bằng đường dẫn cũ, hệ thống báo lỗi không tìm thấy trang. Đáng chú ý, dịch vụ giám sát độc lập Apple Censorship xác nhận Telegram đã đồng loạt biến mất tại toàn bộ 175 cửa hàng App Store được hệ thống này theo dõi, khẳng định đây là sự cố trên quy mô toàn cầu chứ không riêng lẻ tại một khu vực địa lý nào.

Bên cạnh đó, trước thời điểm ứng dụng bị gỡ khỏi App Store không lâu, tên miền rút gọn t.me thuộc hệ sinh thái Telegram cũng ghi nhận tình trạng bị đình chỉ trên toàn cầu, làm tăng thêm những lo ngại về sự cố hạ tầng hoặc pháp lý đối với nền tảng này.

Telegram bị gỡ khỏi chợ ứng dụng Apple trên toàn cầu.

Tác động thực tế đối với người dùng iOS và các nền tảng khác

Mặc dù biến mất khỏi kho ứng dụng, những thiết bị iOS đã cài đặt Telegram từ trước vẫn có thể duy trì hoạt động gửi và nhận tin nhắn bình thường. Tuy nhiên, rủi ro lớn đối với người dùng là việc không thể nhận các bản cập nhật tính năng mới, vá lỗi bảo mật hoặc cài đặt lại ứng dụng nếu vô tình lỡ xóa khỏi thiết bị trong khoảng thời gian diễn ra sự cố.

Trong khi phiên bản dành cho iPhone gặp gián đoạn trên App Store, các nền tảng khác như Telegram Web, ứng dụng trên Android và bản cài đặt dành cho máy tính vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Dịch vụ nhắn tin lõi không bị ngắt kết nối. Dù vậy, thị trường cũng ghi nhận biến động nhỏ khi một số tài sản số thuộc hệ sinh thái Telegram chịu mức giảm giá nhẹ sau khi thông tin ứng dụng bị gỡ được lan truyền.

Tiền lệ kiểm duyệt trong quá khứ và diễn biến khôi phục

Việc một ứng dụng lớn đột ngột rời App Store thường liên quan đến các vấn đề vi phạm chính sách nội dung hoặc trục trặc kỹ thuật trong khâu phát hành. Trong quá khứ, Telegram từng gặp tình huống tương tự vào tháng 2/2018 khi Apple gỡ Telegram và Telegram X khỏi App Store do phát hiện nội dung bất hợp pháp lan truyền trên các kênh công cộng. Ở thời điểm đó, Apple đã yêu cầu nhà phát triển thắt chặt kiểm duyệt và ứng dụng được mở lại sau khoảng 24 giờ khắc phục.

Đến khoảng 9h30 sáng cùng ngày 4/8, Telegram đã bất ngờ xuất hiện trở lại trên App Store. Theo dữ liệu cập nhật từ Apple Censorship, ứng dụng được khôi phục khả năng tải về tại 171 quốc gia, dù một số thị trường như Mỹ, Trung Quốc, Israel và Guyana ghi nhận tiến trình chậm hơn. Hiện tại, nhà sáng lập Pavel Durov cũng như đại diện phía Apple vẫn giữ yên lặng và chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào về nguyên nhân sự cố.