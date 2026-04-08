Tên lửa hành trình S8000 Banderol của Nga: Phân tích kỹ thuật và chiến thuật Tên lửa hành trình giá rẻ S8000 Banderol sử dụng linh kiện dân dụng của Nga đang tạo ra bài toán chi phí và thách thức lớn cho mạng lưới phòng không đối phương.

Tên lửa hành trình S8000 "Banderol" là dòng vũ khí tầm trung mới của Nga, được thiết kế theo triết lý tối ưu hóa chi phí sản xuất bằng cách tích hợp nhiều linh kiện dân dụng lưỡng dụng. Mẫu tên lửa này đạt tốc độ hành trình khoảng 560 km/h, trang bị đầu đạn nổ phá - mảnh nặng 115 kg với tầm bắn tối đa 500 km, hiện đóng vai trò chủ lực trong các đợt tập kích hạ tầng cảng biển tại khu vực Odessa.

Tên lửa hành trình S8000 "Banderol". Ảnh: TASS

Thiết kế khí động học và hệ thống động lực lưỡng dụng

S8000 Banderol do Tập đoàn Kronshtadt phát triển từ năm 2021. Tên lửa có chiều dài 5 mét và sải cánh 2,2 mét, sở hữu kết cấu thân khí động học giúp tối ưu hóa diện tích phản xạ radar (RCS) và tăng khả năng cơ động khi bay bám địa hình ở độ cao thấp chỉ vài chục mét so với mặt đất hoặc mặt biển.

Khác biệt cốt lõi của S8000 nằm ở hệ thống động lực. Thay vì sử dụng động cơ phản lực quân sự đắt đỏ, tên lửa trang bị động cơ turbine phản lực Swiwin SW800Pro-A95 do Trung Quốc sản xuất. Động cơ này vốn dành cho mô hình máy bay điều khiển từ xa, vận hành bằng xăng A95 thông thường và tạo ra lực đẩy 81,6 kgf. Dù là linh kiện thương mại dân dụng, động cơ vẫn đảm bảo cho S8000 duy trì tốc độ bay hành trình 560 km/h và tăng tốc lên trên 600 km/h ở một số giai đoạn.

Phần đuôi một tên lửa S8000 "Banderol". Ảnh: Truyền thông Ukraine

Hệ thống dẫn đường và khả năng tác chiến

Về sức hỏa lực, S8000 mang đầu đạn nổ phá - mảnh khối lượng 115 kg, đủ khả năng công phá các công trình kiên cố tại cảng biển và tàu hàng thương mại. Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với ăng-ten định vị vệ tinh kháng nhiễu Kometa-M8, giúp duy trì độ chính xác cần thiết khi tập kích các mục tiêu có diện tích lớn.

Bên cạnh đó, việc tích hợp các linh kiện thương mại phổ thông giúp Nga dễ dàng duy trì chuỗi cung ứng và sản xuất hàng loạt, hạn chế tác động từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu quốc tế.

Nguồn gốc một số linh kiện trên tên lửa S8000. Ảnh: Yahoo News

Phương thức phóng và nền tảng mang vát

S8000 Banderol được thiết kế để triển khai từ cả trên không lẫn mặt đất. Phương thức phóng không quân chính hiện nay dựa vào máy bay không người lái (UAV) trinh sát - tấn công Orion. Khi được thả từ độ cao lớn, tên lửa tận dụng thế năng để tiết kiệm nhiên liệu và đạt tầm bắn tối đa 500 km.

UAV "Orion" của Nga với một tên lửa S8000 "Banderol" dưới bụng. Ảnh: Telegram.

Ngoài ra, sự xuất hiện của hệ thống bệ phóng dạng ray cơ động lắp trên khung gầm xe bán tải cho phép phóng S8000 từ mặt đất. Mặc dù biến thể phóng từ mặt đất có tầm bắn giảm xuống khoảng 300–400 km do mất vận tốc ban đầu, tính cơ động cao của xe bán tải giúp lực lượng vận hành dễ dàng ẩn nấp và phân tán vị trí phóng.

Bệ phóng ray (góc phải) được cho là dùng để phóng tên lửa S8000. Ảnh: RIA Novosti

Thách thức kinh tế - kỹ thuật với hệ thống phòng không

Tốc độ trên 560 km/h của S8000 khiến các dòng drone đánh chặn chạy bằng cánh quạt khó có khả năng bám đuổi. Trái lại, việc sử dụng các tên lửa phòng không cao cấp như Patriot, NASAMS hay IRIS-T để đánh chặn S8000 tạo ra sự bấtสม chi phí nghiêm trọng, khi mỗi quả tên lửa đánh chặn có giá hàng triệu USD, trong khi chi phí sản xuất S8000 chỉ ở mức vài trăm nghìn USD.

Một trong các loại tên lửa hành trình giá rẻ của chương trình FAMM. Ảnh: CoAspire

Sự hiệu quả của dòng tên lửa giá rẻ sản xuất hàng loạt như S8000 phản ánh xu hướng mới trong xung đột hiện đại. Thực tế này cũng thúc đẩy Quân đội Mỹ phát triển chương trình Họ tên lửa giá rẻ sản xuất hàng loạt (FAMM) với kế hoạch mua gần 28.000 tên lửa có đơn giá khoảng 218.000 USD/quả, nhằm tối ưu hóa chi phí tác chiến trong các chiến dịch quy mô lớn.