Tên lửa siêu vượt âm giá rẻ Blackbeard của Mỹ tương thích với bệ phóng HIMARS và M270 Chương trình vũ khí siêu vượt âm Blackbeard do công ty Castelion phát triển hướng tới mục tiêu tối ưu chi phí và tương thích trực tiếp các bệ phóng HIMARS.

Chương trình tên lửa siêu vượt âm Blackbeard do tập đoàn Castelion phát triển đang trở thành một trong những điểm nhấn công nghệ của quân đội Mỹ nhằm lấp đầy khoảng trống vũ khí tấn công tầm xa. Với triết lý đơn giản hóa thiết kế và rút ngắn thời gian chế tạo, vũ khí này được tối ưu để phóng từ các tổ hợp pháo phản lực cơ động như M142 HIMARS, M270 MLRS trên bộ và tiêm kích F/A-18 của hải quân.

Chiến lược đầu tư và định hướng phát triển từ Lầu Năm Góc

Chương trình phát triển tên lửa siêu vượt âm Blackbeard được khởi động từ năm 2023 dưới sự bảo trợ tài chính từ Lầu Năm Góc. Khác với các mô hình đầu tư mạo hiểm thông thường dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp, quân đội Mỹ đã trực tiếp phân bổ ngân sách lớn cho Castelion để đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu.

Tính đến tháng 8-2026, Castelion đã huy động được 1 tỷ USD trong vòng gọi vốn thứ ba, đưa mức định giá tiềm năng của công ty lên khoảng 13 tỷ USD. Trong năm 2026, doanh nghiệp này được phân bổ 25 triệu USD để hoàn thiện biến thể Blackbeard mặt đất và khoảng 105 triệu USD cho phiên bản tích hợp trên máy bay chiến đấu F/A-18 của hải quân.

Mô hình hoàn chỉnh của tên lửa siêu vượt âm Blackbeard

Về kế hoạch mua sắm, quân đội Mỹ đã đạt thỏa thuận khung với Castelion về việc đặt mua khoảng 500 quả đạn mỗi năm sau khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm. Trước mắt, hợp đồng sản xuất "lô số 0" gồm 50 tên lửa kèm ống phóng bảo quản đã được ký kết với trị giá 23,4 triệu USD, đánh dấu bước chuyển từ thử nghiệm công nghệ sang tiền sản xuất hàng loạt.

Đặc tính kỹ thuật và cấu tạo khí động học

Blackbeard sở hữu cấu tạo hai tầng đẩy riêng biệt gồm tầng khởi tốc sử dụng nhiên liệu rắn và tầng thiết bị lượn siêu vượt âm (hypersonic glide vehicle). Việc thiết kế phải đảm bảo kích thước vừa vặn trong các ống phóng tiêu chuẩn của HIMARS và M270 đặt ra bài toán khắt khe về tối ưu thể tích và trọng lượng.

Tầng đầu tiên có dạng thân hình trụ với cánh lái đuôi hình chữ X, tích hợp hệ thống điều khiển hướng lực đẩy để định hình quỹ đạo bay trong pha tăng tốc. Tầng thứ hai mang thiết bị lượn siêu vượt âm chiếm khoảng một nửa chiều dài tên lửa khi lắp ráp hoàn chỉnh.

Quá trình thử nghiệm công nghệ tên lửa Blackbeard

Theo các thông số sơ bộ, tên lửa Blackbeard được thiết kế mang đầu đạn khối lượng khoảng 43kg. Dù lượng nổ tương đối nhỏ, khả năng phá hủy mục tiêu được khuếch đại nhờ động năng khổng lồ khi va chạm ở vận tốc vượt ngưỡng Mach 5. Tên lửa vận hành theo nguyên lý đưa thiết bị lượn lên tầng cao khí quyển rồi trượt tự do tới mục tiêu ở tầm bắn ước tính khoảng 800km.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Loại vũ khí Tên lửa siêu vượt âm mang phương tiện lượn Tốc độ tiếp cận Trên Mach 5 Tầm bắn ước tính Khoảng 800km Khối lượng đầu đạn Khoảng 43kg Nền tảng phóng M142 HIMARS, M270 MLRS, F/A-18

Tối ưu chi phí bằng phương thức sản xuất mới

Trong bối cảnh các chương trình siêu vượt âm truyền thống của Mỹ như LRHW/Dark Eagle từng gặp nhiều khó khăn và đội chi phí trước khi bắt đầu tiếp nhận vào năm 2026, phương pháp tiếp cận của Castelion mang lại lời giải kinh tế hơn cho bài toán vũ khí chiến lược.

Castelion được thành lập bởi các cựu nhân viên SpaceX, áp dụng mô hình tích hợp theo chiều dọc từ ngành hàng không vũ trụ thương mại. Doanh nghiệp tự phát triển động cơ và hệ thống dẫn đường nội bộ nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào các nhà thầu phụ, giảm thiểu chi phí phát sinh và rút ngắn chu kỳ thử nghiệm.

Tên lửa Blackbeard thử nghiệm với bệ phóng pháo phản lực trên bộ

Việc tận dụng hạ tầng bệ phóng cơ động sẵn có cùng quy trình sản xuất khép kín tạo điều kiện để dự án Blackbeard tiến nhanh qua các giai đoạn kỹ thuật. Nếu quá trình thử nghiệm nguyên mẫu đạt chuẩn yêu cầu tác chiến, loại tên lửa này có thể sẵn sàng bàn giao cho các đơn vị trong khoảng thời gian từ 1 đến 1,5 năm tới.