Đất nước con người Tên thôn mới ý nghĩa của xã Bảo Lâm 3 Mảnh đất, ngọn núi, sông, suối và con người đều có những tên gọi riêng và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Ở xã Bảo Lâm 3 việc đặt tên thôn sau sắp xếp được người dân đồng tình và đánh giá cao về mặt ngữ nghĩa và lưu dấu lịch sử, chiến công, nguồn cội.

Lãnh đạo xã Bảo Lâm 3 trao quyết định cho các đồng chí giữ chức vụ bí thư chi bộ của 13 thôn

Chiến công nhắc nhớ

Lần giở những trang Lịch sử Đảng bộ xã Lộc Nam (cũ) cho thấy trải qua các giai đoạn của lịch sử; địa giới hành chính xã Lộc Nam có nhiều lần thay đổi về tên gọi như: Măng Tố, Tố La, xã Bắc, xã Đông, xã Nam. Biết đây là vùng căn cứ cách mạng, che chở, nuôi dưỡng cán bộ hoạt động, thực dân Pháp tăng cường khủng bố, mua chuộc, đàn áp đẫm máu. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, với nhiều chiến công hiển hách, phát huy truyền thống và lòng yêu nước nồng nàn, xã Lộc Nam trở thành vùng căn cứ cách mạng vững chắc, làm cho kẻ thù phải khiếp sợ.

Và, hôm nay, tên Măng Tố lại một lần nữa được đặt cho thôn 1, thôn 10 với dân số 713 hộ, 1.130 nhân khẩu. Qua đó, để nhắc nhớ một thời cha ông đã kiên cường, bất khuất trước sự dã man của kẻ thù. Đặc biệt, tại núi rừng Măng Tố, địch tổ chức nhiều đợt càn quét, tung biệt kích nhằm truy lùng căn cứ kháng chiến nhưng bị đồng bào và bộ đội bắt sống, tiêu diệt từng toán. Ngay cả máy bay địch rải truyền đơn cũng không dám bén mảng đến vùng đất này.

Xã Bảo Lâm 3 được hình thành từ sự sáp nhập 2 xã Lộc Nam và Lộc Thành thuộc huyện Bảo Lâm (cũ)

Hai tên xã cũ là Lộc Nam, Lộc Thành cũng được đặt thành 2 thôn của xã Bảo Lâm 3. Riêng xã Lộc Nam, để góp phần tham gia giải phóng thị xã B’Lao vào ngày 28/3/1975, quân và dân xã Lộc Nam đã góp hàng ngàn xá lúa (1 xá khoảng 50 kg), vận lương, tải đạn cho bộ đội; cùng các lực lượng của ta chắc tay súng đánh đuổi quân thù. Bằng những chiến công oanh liệt, năm 1998, xã Lộc Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Còn thôn Nam Sơn, đây là một vùng căn cứ kháng chiến của vùng La Dạ, nơi đây bà con K’ho của vùng đất La Dạ và Lộc Nam đã kiên trung đánh giặc giữ nước trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nên vùng đất này được gọi chung là Nam Sơn trung dũng.

Núi Đại Bình chìm trong sương sớm hút hồn du khách khi đến mảnh đất này

Ngọn núi, dòng thác... thành tên thôn

Cùng với việc đặt tên để nhắc nhớ những chiến công hiển hách của vùng căn cứ cách mạng, xã Bảo Lâm 3 cũng đặt tên các thôn theo ngọn núi, con sông, dòng thác hùng vĩ ở địa phương. Trong lòng người dân địa phương, du khách trong và ngoài tỉnh thì những cái tên như: Thác Tà Ngào, dãy núi Đại Bình, núi Linh Sơn, núi Sa Pung (núi nhỏ thuộc dãy núi Đại Bình) đã lưu nhiều dấu ấn trong hành trình du lịch và khám phá. Hiện nay, tại xã Bảo Lâm 3, có rất nhiều du khách đến với các địa điểm du lịch ở đây, qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Bảo Lâm 3 đến với bạn bè bốn phương.

Trong dòng chảy lịch sử thì việc các cư dân đến các vùng đất mới để mưu sinh và lập nghiệp đã có từ lâu đời. Tại xã Bảo Lâm 3, những người con của mảnh đất phía Bắc nước ta như Nam Định, Hải Phòng đã vào đây lập nghiệp, tạo dựng một cuộc sống mới. Người dân ở đây sống ở các thôn 1A, 2A, thôn 3, thôn 6, thôn 7, thôn 4, thôn 5, thôn 9 được sắp xếp và đổi tên thành các thôn gồm: Thành Nam, Nam Thành, Đoàn Kết. Những tên thôn đều lưu dấu mảnh đất cũ của cư dân đã sinh sống và quyết tâm đoàn kết xây dựng một cuộc sống ngày càng giàu, đẹp, văn minh. Hay như tên thôn rất đẹp, thơ mộng là Thanh Bình được sắp xếp từ thôn 8A và thôn 8B. Thôn Thanh Bình là nơi bà con miền Tây đến lập nghiệp (chủ yếu là Bến Tre), nhắc đến tên thôn là nhắc nhớ về vùng miền Tây sông nước yên ả, thanh bình, từng hàng dừa ru mình trong gió reo ca.

Bà con K'Ho ở thôn Đạ RLơm lưu giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình

Mảnh đất ân tình này cũng là nơi cư ngụ lâu đời của bà con đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Thôn 15 có đến 644 hộ, 3.259 nhân khẩu, đa phần bà con là người đồng bào K’ho được đổi tên thành thôn Đạ RLơm. Bà Ka Nhuỵ - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn chia sẻ rằng, Đạ RLơm là một dòng suối chảy qua thôn. Địa danh này đã được bà con, ông cha, tổ tiên gọi từ lâu và truyền từ đời này sang đời khác. Việc lựa chọn tên thôn là Đạ RLơm được các cụ cao niên và bà con rất ủng hộ.

“ Việc đặt tên thôn sau sắp xếp được địa phương nghiên cứu rất kỹ lưỡng, tìm hiểu lịch sử của vùng đất, cư dân hợp thành để cùng nhau sinh sống thuận hòa; tên núi, thác, suối cũng được lưu giữ.

Ông Nguyễn Đình Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 3

Ông Nguyễn Đình Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 3 cho biết: Việc đặt tên thôn sau sắp xếp được địa phương nghiên cứu rất kỹ lưỡng, tìm hiểu lịch sử của vùng đất, cư dân hợp thành để cùng nhau sinh sống thuận hòa; tên núi, thác, suối cũng được lưu giữ. Gần 98% người dân đồng ý với cách đặt tên 13 thôn mới. Nhìn chung các thôn được đặt tên quy tụ đầy đủ các yếu tố như vùng đất chiến công hiển hách trong kháng chiến, quê cũ của bà con, những địa danh du lịch nổi tiếng gắn với núi, thác, suối ở địa phương. Tên địa danh của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống từ lâu đời ở đây cũng được đặt cho tên thôn như Đạ RLơm.