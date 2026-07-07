Tennis Đông Nam Á tại Wimbledon 2026: Những địa chấn và hành trình lịch sử Alexandra Eala cùng các tay vợt Đông Nam Á khép lại hành trình đầy tự hào tại Wimbledon 2026 sau hàng loạt chiến tích vang dội trước các đối thủ hàng đầu thế giới.

Hành trình của quần vợt Đông Nam Á tại Wimbledon 2026 đã chính thức khép lại sau loạt trận tối ngày 7/7 (giờ Việt Nam). Dù cả 5 đại diện đều đã dừng bước, những gì họ để lại trên mặt sân cỏ London không chỉ là những con số thống kê, mà là một lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế mới của khu vực trên bản đồ tennis chuyên nghiệp thế giới.

Alexandra Eala: Cú sốc mang tên nhà vô địch SEA Games

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Alexandra Eala, tay vợt số 1 khu vực Philippines. Sau khi vượt qua Maya Joint ở vòng 2, Eala đối mặt với thử thách cực đại: ĐKVĐ Iga Swiatek. Trong một trận đấu mà giới chuyên môn đánh giá cực kỳ chênh lệch, cựu học viên học viện Rafa Nadal đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất giải đấu khi đánh bại tay vợt người Ba Lan chỉ sau 2 set đấu.

Alexandra Eala tiếp tục ghi dấu ấn ở sân chơi lớn.

Chiến thắng chấn động trước Swiatek đưa Eala lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào vòng 4 của một giải Major. Phải đến vòng đấu này, nhà ĐKVĐ SEA Games mới bị khuất phục bởi Jasmine Paolini (Ý). Tuy nhiên, lối chơi thông minh và tinh thần thi đấu kiên cường của cô đã chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ tại All England Club.

Sự vươn mình của các đại diện Thái Lan và Indonesia

Bên cạnh Eala, Mananchaya Sawangkaew (Thái Lan) cũng có một giải đấu thăng hoa vượt kỳ vọng. Xuất phát từ vòng loại với 3 trận thắng liên tiếp, đương kim á quân SEA Games tạo cú sốc lớn khi loại Maja Chwalinska – người vừa giành ngôi á quân Roland Garros. Sawangkaew tiếp tục vượt qua Alycia Parks (Mỹ) và chỉ chịu dừng bước ở vòng 3 trước một Karolina Muchova đang đạt phong độ đỉnh cao.

Mananchaya Sawangkaew chào sân Wimbledon ấn tượng khi xuất sắc lọt tới vòng 3 giải Grand Slam sân cỏ.

Quần vợt Indonesia cũng để lại dấu ấn đậm nét thông qua Janice Tjen. Tay vợt số 2 Đông Nam Á gây ngỡ ngàng khi loại hạt giống Leylah Fernandez ngay tại vòng 1. Trong khi đó, Lanlana Tararudee (Thái Lan) cũng có chiến thắng quan trọng trước tài năng trẻ Lilli Tagger ở ngày ra quân trước khi để thua tay vợt kỳ cựu Ekaterina Alexandrova ở vòng 64.

Ở nội dung đánh đôi, niềm hy vọng cuối cùng Aldila Sutjiadi cũng đã khép lại hành trình tại vòng 1/8 nội dung đôi nam nữ. Dù không thể tiến sâu hơn vào các vòng chung kết, việc có tới 5 đại diện góp mặt và tạo ra hàng loạt cú sốc trước các hạt giống hàng đầu đã biến Wimbledon 2026 trở thành giải đấu thành công nhất lịch sử đối với tennis Đông Nam Á, mở ra hy vọng mới cho khu vực tại các kỳ Grand Slam tiếp theo.