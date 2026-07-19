Tennis Việt Nam thua trắng Iran, đứng trước nguy cơ xuống hạng tại Davis Cup 2026 Thất bại 0-2 trước Iran khiến đội tuyển tennis Việt Nam nhận trận thua thứ hai liên tiếp, buộc phải thắng Malaysia ở lượt cuối để trụ lại nhóm III Davis Cup 2026.

Đội tuyển tennis Việt Nam đang trải qua những ngày thi đấu đầy áp lực tại Davis Cup 2026 nhóm III khu vực châu Á - châu Đại Dương. Thất bại 0-2 trước Iran vào chiều ngày 16/07 đã đẩy thầy trò HLV đội tuyển vào thế chân tường, khi tấm vé xuống hạng IV đang hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết.

Cơn ác mộng từ những trận đánh đơn

Kịch bản trong ngày thi đấu thứ hai tại Kuala Lumpur, Malaysia diễn ra gần như tương tự với trận ra quân gặp Ả Rập Xê Út. Hy vọng của người hâm mộ dồn vào hai trận đánh đơn để tạo lợi thế, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp và thể trạng đã khiến đại diện Việt Nam hoàn toàn lép vế trước đối thủ mạnh.

Phạm La Hoàng Anh, tay vợt trẻ được kỳ vọng sẽ tạo nên đột biến, đã bước vào trận đấu với Sina Moghimi (hạng 1.698 thế giới) trong tình trạng không thực sự sung mãn. Những di chứng từ chấn thương trong trận gặp Saud Alhogbani trước đó đã khiến Hoàng Anh không thể duy trì cường độ thi đấu cao. Kết quả, tay vợt Việt Nam để thua chóng vánh với tỷ số 0-6 và 1-6, khiến áp lực đè nặng lên các đồng đội phía sau.

Tính đến hiện tại, tennis Việt Nam mới chỉ có một trận thắng ở Davis Cup 2026 nhờ công của cặp đôi Nguyễn Minh Phát và Nguyễn Đại Khánh.

Khoảng cách đẳng cấp khó san lấp

Trọng trách lật ngược thế cờ đè nặng lên vai Vũ Hà Minh Đức khi anh phải đối đầu với Ali Yazdani - tay vợt đang nằm trong top 1.000 thế giới. Trước một đối thủ có kỹ thuật toàn diện và phong độ ổn định, tay vợt số 1 Việt Nam đã nỗ lực hết sức để bám đuổi. Tuy nhiên, sự chủ động hoàn toàn thuộc về Yazdani với những pha điều bóng sâu và uy lực.

Minh Đức chấp nhận thất bại với tỷ số 2-6 trong cả hai set đấu, khép lại hy vọng giành điểm của tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận đánh đôi. Dù cặp đôi Nguyễn Minh Phát và Nguyễn Đại Khánh đã có những màn trình diễn ấn tượng trước đó, nhưng khi kết quả chung cuộc đã được định đoạt sau hai trận đơn, trận đôi giữa Minh Phát/Đại Khánh và Samyar Elyasi/Yunes Talavar chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Trận chung kết ngược với chủ nhà Malaysia

Hiện tại, cục diện bảng đấu đang trở nên vô cùng khó khăn đối với tennis Việt Nam. Với hai trận thua liên tiếp, lượt trận cuối cùng gặp chủ nhà Malaysia sẽ mang tính chất của một trận "chung kết ngược" để quyết định sự tồn vong tại nhóm III. Đội chủ nhà Malaysia cũng đang ở tình thế hiểm nghèo sau khi để thua Ả Rập Xê Út và Iran.

Nếu không thể giành chiến thắng trước Malaysia, tennis Việt Nam sẽ chính thức phải xuống chơi ở nhóm IV vào mùa giải tới. Đây sẽ là một bước lùi đáng kể đối với nền tennis nước nhà sau những nỗ lực duy trì vị thế ở các nhóm đấu cao hơn trong những năm qua. Toàn đội cần nhanh chóng hồi phục thể lực và ổn định tâm lý cho trận đấu sinh tử sắp tới.