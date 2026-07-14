Tesla Cybercab bắt đầu chạy thử tại Gigafactory Texas: Xe tự lái không vô lăng tiến gần ngày ra mắt Tesla triển khai dịch vụ đưa đón nhân viên bằng Cybercab tại Gigafactory Texas với đội xe hơn 100 chiếc, tập trung tối ưu phần mềm tự lái trước khi vận hành công cộng.

Tesla đang chuẩn bị cung cấp các chuyến đi bằng xe Cybercab cho nhân viên tại Gigafactory Texas, nơi có hơn 100 chiếc xe điện không vô lăng và bàn đạp đang sẵn sàng triển khai. Đây là bước đệm quan trọng nhằm kiểm chứng khả năng vận hành thực tế của hệ thống tự lái hoàn toàn trước khi mở rộng ra công chúng.

Ảnh chụp màn hình từ video quảng bá Tesla Cybercab cho thấy góc nhìn ngang của phương tiện

Thử nghiệm nội bộ tại Gigafactory Texas

Thông tin về việc triển khai dịch vụ đưa đón nhân viên được Tesla công bố thông qua tài khoản Robotaxi trên mạng xã hội X. Một đoạn video ngắn cho thấy chiếc Cybercab màu vàng đồng đang tự điều hướng trong khuôn viên Gigafactory Texas. Ngay sau đó, tài khoản chính của Tesla cũng xác nhận: "Các chuyến đi dành cho nhân viên bằng Cybercab tại Giga Texas sẽ sớm bắt đầu".

Đáng chú ý, Eric - trưởng bộ phận kỹ thuật Cybercab và Robotaxi của Tesla - tiết lộ ông đã thực hiện và ghi nhận 50 chuyến đi trong vài ngày qua. Theo ghi nhận tại hiện trường, hiện có một đội xe gồm hơn 100 chiếc Cybercab đang tập kết tại bãi đỗ xe của nhà máy, sẵn sàng cho giai đoạn thử nghiệm quy mô lớn này.

Sự khác biệt về công nghệ và thách thức phần mềm

Cybercab được thiết kế là một phương tiện hai cửa, hoàn toàn không trang bị các bộ phận điều khiển thủ công như vô lăng hay bàn đạp. Thiết kế này tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với đội xe Model Y Robotaxi tại Austin, Texas, vốn vẫn duy trì các bộ điều khiển truyền thống để con người có thể can thiệp khi cần thiết.

Tesla xác nhận rằng rào cản cuối cùng đối với việc triển khai thương mại không nằm ở phần cứng hay các quy định pháp lý, mà là việc tối ưu hóa phần mềm. Công ty cần đảm bảo hệ thống tự lái hoạt động an toàn tuyệt đối cho cả hành khách lẫn người đi bộ mà không cần sự giám sát của con người.

Tín hiệu tích cực từ các cơ quan quản lý

Dù vẫn còn nhiều câu hỏi về độ an toàn, nhưng các cơ quan quản lý tại Mỹ đang dần cởi mở hơn với ý tưởng về phương tiện tự lái không vô lăng. Jonathon Morrison, quản trị viên của Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), cho biết cơ quan này đang tiến tới việc loại bỏ các quy định bắt buộc về vô lăng đối với xe tự lái chuyên dụng.

Trước đó, NHTSA cũng đã quyết định bãi bỏ yêu cầu phương tiện tự hành phải trang bị bàn đạp phanh. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Tesla và các nhà sản xuất xe tự lái khác trong việc đưa sản phẩm ra thị trường trong tương lai gần.