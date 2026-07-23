Tessan Aero 5000: Sạc dự phòng MagSafe siêu mỏng dùng công nghệ pin bán rắn Với độ mỏng chỉ 6,9mm và vỏ hợp kim titan, Tessan Aero 5000 không chỉ là phụ kiện sạc MagSafe nhỏ gọn mà còn tiên phong ứng dụng pin bán rắn giúp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.

Tessan vừa chính thức cho phép đặt hàng trước mẫu sạc dự phòng Aero 5000, một giải pháp năng lượng di động tập trung vào tính thẩm mỹ và an toàn vượt trội. Điểm nhấn lớn nhất của sản phẩm nằm ở độ mỏng ấn tượng chỉ 6,9mm cùng việc ứng dụng công nghệ pin bán rắn (semi-solid-state) tiên tiến.

Sạc dự phòng Tessan Aero 5000 tương thích MagSafe chỉ dày 6,9 mm

Thiết kế siêu mỏng và vật liệu cao cấp

Aero 5000 sở hữu kích thước vật lý 103 × 69,8 × 6,9 mm, giúp duy trì kiểu dáng thanh thoát khi gắn từ tính vào mặt sau của điện thoại. Thiết kế này giải quyết vấn đề cồng kềnh thường thấy trên các dòng sạc dự phòng truyền thống, cho phép người dùng dễ dàng bỏ túi hoặc sử dụng smartphone bằng một tay khi đang sạc.

Đáng chú ý, lớp vỏ bảo vệ được chế tác từ hợp kim titan, mang lại khả năng chống trầy xước và độ bền cao. Trong khi đó, mặt lưng sử dụng vật liệu PC+ABS để đảm bảo hiệu suất truyền tải điện năng không dây ổn định cho các dòng iPhone hỗ trợ MagSafe và các thiết bị tương thích khác.

Công nghệ pin bán rắn SolidSafe tăng cường độ an toàn

Thay vì sử dụng chất điện phân lỏng truyền thống dễ gây cháy nổ, Tessan trang bị cho Aero 5000 công nghệ pin bán rắn với lõi cobalt tinh khiết. Trong cấu trúc pin SolidSafe, chất điện phân lỏng được thay thế bằng dạng bán rắn, giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ bắt lửa ngay cả khi pin bị đâm thủng hoặc hư hỏng vật lý.

Cải tiến này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các vụ cháy nổ pin lithium thường xuyên xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng không và sử dụng hàng ngày. Đây là một bước tiến về mặt kỹ thuật, ưu tiên sự an toàn của người dùng mà không làm đánh đổi kích thước của thiết bị.

Tessan Aero 5000 hỗ trợ sạc từ tính cho các dòng điện thoại tương thích MagSafe

Hiệu suất sạc và thông số kỹ thuật

Dù có ngoại hình nhỏ gọn, Aero 5000 vẫn cung cấp dung lượng 5.000 mAh (tương đương 19,25 Wh). Thiết bị hỗ trợ công suất sạc không dây tối đa 15W và sạc có dây lên đến 20W qua cổng kết nối tích hợp, đáp ứng nhu cầu nạp năng lượng nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp.

Thông số Chi tiết Kích thước 103 × 69,8 × 6,9 mm Dung lượng 5.000 mAh (3,85 V, 19,25 Wh) Vật liệu vỏ Hợp kim Titan & PC+ABS Sạc không dây Tối đa 15W Sạc có dây Tối đa 20W Công nghệ pin Pin bán rắn (Semi-solid-state)

Hiện tại, người dùng có thể đặt trước Tessan Aero 5000 với mức giá 69 USD trên trang web chính thức của hãng. Dự kiến, những lô hàng đầu tiên sẽ bắt đầu được giao đến tay khách hàng vào tháng 10/2026.