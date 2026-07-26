Thách thức mở rộng quy mô sản xuất trong ngành công nghiệp UAV Mỹ Sự chênh lệch giữa năng lực thiết kế nguyên mẫu và khả năng sản xuất hàng loạt đang là bài toán lớn đối với ngành công nghiệp máy bay không người lái của Mỹ.

Nhu cầu về máy bay không người lái (UAV) từ Lầu Năm Góc và thị trường thương mại tại Mỹ tăng mạnh, đòi hỏi việc xây dựng một ngành công nghiệp sản xuất nội địa quy mô lớn. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay của các doanh nghiệp Mỹ không nằm ở khâu thiết kế mà ở khả năng mở rộng quy mô sản xuất công nghiệp.

Khái niệm khoảng cách giữa nguyên mẫu và sản xuất

Trong ngành công nghiệp UAV, nhiều nhà sản xuất đạt được thành công ở giai đoạn thử nghiệm, chế tạo nguyên mẫu và ký kết các hợp đồng ban đầu. Dù vậy, khi bước vào giai đoạn thực hiện hợp đồng chính thức, các doanh nghiệp thường đối mặt với hiện tượng "khoảng cách giữa nguyên mẫu và sản xuất".

Binh lính Mỹ tìm hiểu mẫu UAV Aerosonde HQ của công ty Textron Systems.

Báo cáo từ Văn phòng Kiểm toán Liên bang (GAO) chỉ ra rằng khả năng sẵn sàng sản xuất là điểm yếu cố hữu trong nhiều chương trình mua sắm quốc phòng của Mỹ. Việc chậm tiến độ, gia tăng chi phí, vướng mắc chuỗi cung ứng và năng lực chế tạo hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình đưa các dòng UAV thử nghiệm vào trang bị thực tế.

Bài học từ mô hình sản xuất công nghiệp

Mặc dù Mỹ là quốc gia khởi xướng nhiều công nghệ UAV tiên tiến, vị thế dẫn đầu thị trường thương mại toàn cầu lại thuộc về công ty DJI của Trung Quốc. Yếu tố cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp này đến từ năng lực sản xuất tốc độ cao, chi phí tối ưu và khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng.

Thực tế này cho thấy việc làm chủ công nghệ thiết kế chưa đủ để đảm bảo vị thế dẫn đầu, mà hệ thống sản xuất hàng loạt mới là yếu tố quyết định. Lục quân Mỹ hiện đặt mục tiêu trang bị hàng trăm nghìn hệ thống tự hành khi tác chiến tự động trở thành một phần trong học thuyết quân sự hiện đại.

Giải pháp mở rộng công suất của các doanh nghiệp Mỹ

Để giải quyết bài toán quy mô, một số doanh nghiệp quốc phòng Mỹ đã tiến hành tái cấu trúc hạ tầng sản xuất:

Neros Technologies: Đang nâng công suất lên 10.000 UAV/tháng và hướng tới mục tiêu 1 triệu UAV/năm.

Đang nâng công suất lên 10.000 UAV/tháng và hướng tới mục tiêu 1 triệu UAV/năm. Cytta Corp: Định hình mô hình nhà máy tự động hóa với 3 dây chuyền thông minh. Thời gian xuất xưởng dự kiến là 40-60 giây cho mỗi sản phẩm, đạt công suất tối đa khoảng 45.000 UAV/tháng (tương đương 540.000 UAV/năm).

Tương lai của ngành công nghiệp UAV Mỹ phụ thuộc lớn vào việc chuyển đổi từ tư duy tối ưu hóa tính năng kỹ thuật sang tối ưu hóa hạ tầng sản xuất hàng loạt.