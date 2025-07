Thách thức mới đến từ Learner Tien

Learner Tien sinh năm 2005 là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Mỹ gốc Việt. Khi mới 16 tuổi, Tien đã giành chức vô địch tại giải quần vợt U18 Quốc gia Mỹ 2022, qua đó giành được suất đặc cách vào vòng đấu chính của US Open 2022. Điều này khiến anh trở thành tay vợt trẻ nhất tham gia vòng đấu chính đơn nam tại US Open. Vào tháng 8 năm 2023, anh cũng đã nhận được suất đặc cách tham dự US Open 2023. Vào tháng 7, Tien cũng đã nhận được suất đặc cách tham dự Cranbrook Tennis Classic 2024 tại Bloomfield Hills, Michigan, nơi anh giành danh hiệu Challenger đầu tiên của mình qua đó trở thành nhà vô địch Challenger người Mỹ trẻ nhất kể từ năm 2016, khi Frances Tiafoe giành danh hiệu lúc 18 tuổi tại Granby, Canada. Tien đã giành được suất đặc cách tham dự vòng đấu chính thức tại Mỹ Mở rộng chính từ chuỗi chiến thắng của chính mình.

Năm 2024, với vị trí 231 trên bảng xếp hạng ATP, Tien đủ điều kiện tham dự vòng đấu chính tại giải Winston-Salem Open 2024. Tại đó, anh đã đánh bại người đồng hạng Tristan Schoolkate và đánh bại hạt giống số 9 Fábián Marozsán và Thiago Seyboth Wild để giành 3 chiến thắng đầu tiên trong khuôn khổ các giải thuộc hệ thống ATP Tour, cũng như lần đầu lọt vào tứ kết một giải ATP. Anh đã trở thành tay vợt người Mỹ trẻ nhất lọt vào tứ kết cấp độ ATP từ sau trường hợp của Brandon Nakashima vào năm 2020. Sau đó, Tien đã giành được danh hiệu Challenger thứ hai tại Las Vegas khi đánh bại Tristan Boyer và tăng thêm 40 bậc trong bảng xếp hạng đơn nam, và đến tháng 10, Tien đã lọt vào top 125 trong bảng xếp hạng.

Sau chức vô địch tại Fairfield Challenger trong một trận kéo dài 39 phút – trận chung kết ngắn nhất trong lịch sử Challenger, với Bernard Tomic. Tien đã trở thành người Mỹ thứ tư giành được ba danh hiệu ATP Challenger Tour trước sinh nhật lần thứ 19 của mình sau Taylor Fritz, Andy Roddick và Sam Querrey. Xếp hạng số 121, Tien lần đầu được tham dự Giải quần vợt Úc mở rộng sau khi đủ điều kiện vào vòng đấu chính. Anh đã đánh bại Camilo Ugo Carabelli ở vòng 1 để giành chiến thắng đầu tiên tại một giải Grand Slam. Ở vòng 2, anh đã đánh bại hạt giống số 5 Daniil Medvedev, để lần đầu thắng trận trước một đối thủ thuộc top 10 và top 5 trên bảng xếp hạng ATP, sau khi giành chiến thắng tại loạt tie-break với tỷ số 10–7 ở set thứ năm, trong trận đấu kéo dài 4 giờ 50 phút kết thúc lúc 3 giờ sáng tại Melbourne. Ở tuổi 19, anh đã trở thành tay vợt người Mỹ trẻ nhất lọt vào vòng 3 của giải đấu sau 35 năm, kể từ Pete Sampras năm 1990. Tien đã đánh bại Corentin Moutet trong các set đấu trực tiếp để lọt vào vòng 4 của một Giải quần vợt Grand Slam lần đầu tiên trong sự nghiệp và lọt vào top 100 trong bảng xếp hạng đơn. Với chiến thắng này, anh trở thành tay vợt người Mỹ trẻ thứ hai lọt vào vòng 4 tại Giải quần vợt Úc mở rộng trong Kỷ nguyên mở (sau Sampras) và là tay vợt trẻ nhất làm được điều này kể từ Rafael Nadal vào năm 2005.

Trở lại trận đấu tại vòng 2 - Washington Open. Dù gặp tay vợt có thứ hạng cao hơn mình rất nhiều, tuy nhiên Learner Tien không hề ngán ngại. Chơi chắc chắn trong set 1, Learner Tien đã thắng Rublev 7-5. Bước đến set 2, Learner Tien thăng hoa tột độ. Anh thắng với tỷ số cách biệt hơn lên tới 6-2, qua đó đoạt vé vào vòng 3 Washington Open. Đối thủ sắp tới của Learner Tien sẽ là người thắng ở trận đấu giữa Munar và Fokina. Dù thắng hay thua trong trận đấu tới, thì sau chiến thắng này, Learner Tien cũng đã buộc mọi người phải nhớ đến anh như một “thách thức mới” đối với những tay vợt hàng đầu thế giới.