Thách thức từ chi phí linh kiện: iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra sẽ có giá cao kỷ lục Tổng chi phí linh kiện tăng thêm 300 USD khiến Apple đứng trước áp lực tăng giá iPhone 18 Pro Max lên mức 1.900 USD, tạo ra rào cản lớn cho dòng iPhone Ultra màn hình gập.

Apple đang đối mặt với một bài toán kinh tế nan giải khi chi phí sản xuất thế hệ iPhone tiếp theo tăng vọt. Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, tổng chi phí linh kiện (BOM) để hoàn thiện một chiếc iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 300 USD so với phiên bản hiện tại. Đây là mức tăng chi phí sản xuất lớn nhất trong lịch sử dòng máy này, buộc tập đoàn công nghệ Mỹ phải tính đến phương án điều chỉnh giá bán lẻ ở mức kỷ lục.

Khủng hoảng chip nhớ: Nguyên nhân cốt lõi đẩy chi phí BOM tăng vọt

Nguyên nhân chính dẫn đến sự biến động giá thành sản xuất xuất phát từ cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ trên quy mô toàn cầu. Đối với các phiên bản cao cấp sở hữu cấu hình RAM 12GB và bộ nhớ trong 1TB, chi phí cho cả chip nhớ NAND và bộ nhớ DRAM được ước tính sẽ tăng gấp 4 lần so với thế hệ tiền nhiệm.

Dưới đây là bảng phân tích xu hướng chi phí của các thành phần chính trên iPhone 18 Pro Max:

Linh kiện Xu hướng chi phí Ghi chú kỹ thuật Chip nhớ (RAM/NAND) Tăng mạnh (x4) Do thiếu hụt nguồn cung toàn cầu Bộ xử lý (SoC) Ổn định Duy trì tiến trình sản xuất tối ưu Cụm Camera Tăng nhẹ Nâng cấp cảm biến và thấu kính Màn hình Giảm nhẹ Tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Mặc dù một số linh kiện như màn hình có xu hướng giảm giá nhờ tối ưu chuỗi cung ứng, nhưng mức giảm này không đủ để bù đắp cho sự tăng giá phi mã của bộ nhớ. Điều này đặt Apple vào tình thế phải thu hẹp biên lợi nhuận hoặc chuyển một phần chi phí sang người tiêu dùng.

iPhone 18 Pro Max cao cấp nhất có thể chạm mốc 1.900 USD. Ảnh: AppleInsider

Chiến lược định giá và bài toán khó cho iPhone Ultra

Để ứng phó với áp lực chi phí, giới phân tích dự báo Apple có thể tăng giá bán trực tiếp khoảng 200 USD cho mỗi sản phẩm thuộc dòng Pro và Pro Max. Một kịch bản khác là hãng sẽ loại bỏ các tùy chọn dung lượng thấp để nâng mức giá khởi điểm, tương tự cách đã thực hiện với iPhone 15 Pro Max khi khai tử phiên bản 128GB.

Tuy nhiên, thách thức thực sự nằm ở mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng - iPhone Ultra. Khi dòng Pro Max đã chạm ngưỡng 1.900 USD, việc định giá cho một sản phẩm mang tính đột phá như iPhone Ultra trở nên cực kỳ nhạy cảm. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo nhận định iPhone Ultra sẽ là mẫu máy đắt đỏ nhất lịch sử Apple với mức giá dao động từ 2.300 đến 2.500 USD.

Những công nghệ đắt giá trên iPhone Ultra:

Màn hình OLED gập thế hệ mới: Sử dụng vật liệu tiên tiến giúp nếp gấp gần như vô hình.

Sử dụng vật liệu tiên tiến giúp nếp gấp gần như vô hình. Bản lề kim loại lỏng: Đảm bảo độ bền cao và trải nghiệm gập mở mượt mà.

Đảm bảo độ bền cao và trải nghiệm gập mở mượt mà. Quy trình chế tạo phức tạp: Số lượng linh kiện giới hạn và yêu cầu độ chính xác cực cao.

Kỳ vọng thị trường và bước chuyển mình chiến lược

Dù mức giá được dự báo là "bỏng tay", Apple vẫn tỏ ra thận trọng trong giai đoạn đầu. Theo khảo sát chuỗi cung ứng, hãng chỉ dự kiến xuất xưởng khoảng 500.000 đến 1 triệu chiếc iPhone Ultra trong đợt đầu, trước khi mở rộng lên 7-8 triệu máy vào năm tiếp theo. Nguồn cung hạn chế kết hợp với vị thế thương hiệu có thể tạo ra cơn sốt tương tự như hiện tượng iPhone X năm 2017.

Việc đồng thời tăng giá dòng Pro Max và ra mắt dòng Ultra siêu cao cấp cho thấy một bước chuyển dịch mang tính chiến lược. Apple không chỉ đơn thuần bán thiết bị, mà đang tái định vị dòng iPhone để trở thành những món đồ công nghệ xa xỉ, tách biệt hoàn toàn với phân khúc smartphone thông thường.