Thể thao 360 Thái Lan giành vé chung kết Giành chiến thắng 3-1 trên đất Singapore, tuyển Thái Lan đã không để cho đội bóng "Đảo quốc Sư tử" lật ngược thế cờ trên thánh địa Rajamangala trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi chỉ bị thất bại với cách biệt 1 bàn, qua đó giành vé chung kết.

Với bản lĩnh, kinh nghiệm cùng chiến thuật vô cùng hợp lý, Thái Lan đã đánh bại chủ nhà Singapore 3-1 trong trận lượt đi tại Kallang. Chiến thắng Singapore giúp HLV Hudson kéo dài chuỗi bất bại kể từ khi dẫn dắt tuyển Thái Lan lên con số 11. Vòng bảng diễn ra hoàn hảo, nơi họ toàn thắng và không để thủng lưới, cho thấy khả năng tấn công và phòng ngự của “Voi chiến” đang cực kỳ ổn định. Cần nhớ, trong trận cầu với Singapore, dù không kiểm soát bóng quá nhiều, nhưng “Voi chiến” vẫn biết cách kết liễu đối thủ bằng những đòn phản công sắc lẹm. Dù có lợi thế dẫn 2 bàn cách biệt, HLV Hudson muốn các học trò duy trì sự tập trung cao nhất để không cho Singapore lật ngược thế cờ khi trở lại thánh địa của mình. Và dù cho Thái Lan đã phải hết sức vất vả ở trận lượt về, khi bị Singapore liên tục dẫn trước, nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm của đội bóng hàng đầu khu vực, “Voi chiến” đã bảo toàn thành quả có được từ trận bán kết lượt đi, qua đó ghi danh vào chung kết.

Về phía Singapore, thất bại 1-3 trong trận lượt đi khiến cho đội bóng "Đảo quốc Sư tử" phải đối diện thử thách khó khăn lật ngược tình thế, khi buộc phải thắng cách biệt ít nhất 3 bàn trong cuộc tái đấu trên đất Bangkok. Muốn tìm kiếm bàn thắng, đoàn quân của HLV Gavin Lee không còn cách nào khác ngoài việc dâng cao đội hình ngay từ những phút đầu. Sự trở lại của tiền vệ nhập tịch Song Ui-young sau án treo giò cùng kinh nghiệm của Shah Shahiran và Hariss Harun sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tuyến giữa. Nhiệm vụ phải thắng 2 bàn cách biệt trên đất Thái Lan, dường như quá sức với đội bóng "Đảo quốc Sư tử", khi Thái Lan đang cho thấy phong độ tuyệt vời ở ASEAN Cup 2026 với chuỗi 5 trận toàn thắng. Và dù Singapore đã có một trận đấu cực kỳ quả cảm trên sân khách, song điều đó không đủ để đội bóng "Đảo quốc Sư tử" có thể lật ngược thế cờ trước đàn “Voi chiến”.

Trước trận cầu buộc phải thắng và thắng đậm, Singapore đã chủ động chơi tấn công trước chủ nhà Thái Lan. Tương tự trận bán kết lượt đi, đội bóng "Đảo quốc Sư tử" cầm bóng nhiều hơn nhưng lại thiếu ý tưởng trong việc tiếp cận gần với vòng cấm của Thái Lan. Trong khi đó, đội chủ nhà đang chơi chậm, chắc, chờ thời cơ phản công. Tuy nhiên, điều Singapore cần đã đến vào cuối hiệp 1. Từ pha phất bóng dài của hàng phòng ngự Singapore, thủ môn Kampon của Thái Lan lên cao và mất kiểm soát. Anh đã cản phá được bóng nhưng trái bóng lăn đến đúng vị trí của Harhys Stewart để cầu thủ này dứt điểm nhanh vào khung thành trống, đưa Singapore dẫn trước 1-0 trước khi hiệp 1 khép lại.

Bị dẫn trước trong hiệp thi đấu thứ nhất, Thái Lan đã có những điều chỉnh chiến thuật hợp lý trong hiệp 2. “Voi chiến” có bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền ở phút thứ 61. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, Singapore lại tái lập thế dẫn bàn, khi Ryhan Stewart căng ngang vào trong, bóng đập chân trung vệ Pansa đi vào lưới thủ môn Kampon ở phút 65. Cách biệt chỉ còn 1 bàn là trận đấu sẽ trở về vạch xuất phát, trong khi thời gian còn khá dài, Singapore tràn lên tấn công, tuy nhiên sự lỳ lợm của người Thái khiến cho trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía Singapore. Kết quả này đồng nghĩa với Thái Lan đã chính thức giành vé chung kết ASEAN Cup 2026.