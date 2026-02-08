Thái Lan hạ Malaysia 2-0: Bài kiểm tra bản lĩnh và kịch bản nghẹt thở tại bảng B Thắng lợi 2-0 tại Rajamangala giúp Thái Lan khẳng định sức mạnh, đồng thời đẩy Malaysia vào cuộc chiến sinh tử ở lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Sức mạnh của đội tuyển Thái Lan một lần nữa được khẳng định tại ASEAN Cup 2026 khi họ đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 ngay trên sân vận động Rajamangala. Thất bại này không chỉ chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của "Hổ Mã Lai" mà còn đẩy họ vào cuộc đua sinh tử nghẹt thở ở lượt trận cuối cùng.

Bản lĩnh tại Rajamangala và khoảnh khắc xuất thần của Kampol

Trước sự chứng kiến của 16.037 khán giả nhà, Thái Lan cụ thể hóa sự lấn lướt bằng hai bàn thắng của Yotsakorn Burapha và Teerasak Poeiphimai. Dù nhịp độ trận đấu đôi lúc bị gián đoạn, đội chủ nhà vẫn biết cách duy trì sự chủ động và trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Malaysia vừa để thua trước Thái Lan.

Không chịu khuất phục, Malaysia dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối. Phút thứ 78, Paulo Josue tung cú dứt điểm hiểm hóc hướng vào góc thấp, nhưng thủ môn Kampol Pathomakkakul đã xuất sắc đổ người cản phá. Chỉ 3 phút trước khi hết giờ, Kampol một lần nữa từ chối cú sút xa uy lực từ Daryl Sham, bảo toàn chiến thắng giữ sạch lưới cho "Voi chiến".

Thế hệ kế cận bước ra ánh sáng của HLV Anthony Hudson

Màn trình diễn này đã đập tan những hoài nghi về một tập thể Thái Lan thiếu vắng nhiều ngôi sao kỳ cựu. HLV Anthony Hudson mang đến giải đấu một đội hình trẻ trung, trong đó có tới 16 trên tổng số 25 cầu thủ sở hữu ít hơn 20 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sau một thập kỷ phụ thuộc vào dàn công thần, bóng đá Thái Lan đang chứng kiến sự chuyển giao thế hệ đầy hứa hẹn. Dù những thử thách khó khăn hơn vẫn đang chờ đón ở vòng bán kết, lực lượng trẻ của Thái Lan đã chứng minh họ đủ sức gánh vác trọng trách quốc gia.

Cục diện bảng B: Cuộc đua tam mã nghẹt thở

Trận thua khiến Malaysia vẫn giậm chân ở mốc 6 điểm. Dù bằng điểm với Thái Lan, thầy trò HLV Kim Pan-gon đã đá nhiều hơn Myanmar và Philippines một trận. Cục diện bảng B đang biến thành cuộc đua tam mã khốc liệt cho tấm vé nhì bảng, trong kịch bản Thái Lan sẽ nắm giữ vị trí dẫn đầu.

Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Malaysia.

Mọi ngả đường ở bảng B sẽ chỉ được định đoạt vào ngày 8/8. Điểm tựa lớn nhất của Malaysia là quyền tự quyết vẫn hoàn toàn nằm trong tay họ. Thầy trò HLV Kim Pan-gon có vài ngày nghỉ quý giá trước khi bước vào trận đấu "sinh tử" với Philippines sau đây 6 ngày. Một chiến thắng sẽ đưa Malaysia trở lại vòng bán kết ASEAN Cup, xóa xòa nỗi buồn bị loại sớm ở kỳ đại hội năm 2024.