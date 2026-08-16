Thái Lan hạ Singapore 3-1 tại bán kết ASEAN Cup 2026: CĐV chờ chung kết trong mơ với Việt Nam Thắng Singapore 3-1 ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026, Thái Lan chạm một tay vào vé chung kết và khiến CĐV Đông Nam Á háo hức chờ cuộc đối đầu Việt Nam.

Màn trình diễn bản lĩnh ngay trên sân khách đã giúp đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Singapore tại lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026. Kết quả này không chỉ mang lại lợi thế cực lớn cho "Voi chiến" trước trận lượt về diễn ra vào ngày 18/8, mà còn khơi dậy sự kỳ vọng lớn từ cộng đồng bóng đá Đông Nam Á về một trận chung kết đỉnh cao giữa Thái Lan và Việt Nam.

Thái Lan thắng Singapore 3-1 ở bán kết lượt đi. Ảnh: Fanpage tuyển Thái Lan.

Lợi thế tuyệt đối và sự ngậm ngùi của Singapore

Chiến thắng 3-1 ngay trên sân đối phương phản ánh đúng thế trận và đẳng cấp vượt trội của đội bóng xứ Chùa Vàng. Trong khi Thái Lan làm chủ cuộc chơi và tận dụng hiệu quả các cơ hội nguy hiểm, đội tuyển Singapore lại tự đánh mất cơ hội duy trì thế bám đuổi vì hàng thủ chệch đạc cùng sự kém duyên nơi hàng công.

Điểm nhấn đáng tiếc nhất của đội bóng đảo quốc sư tử chính là tình huống bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền 11m. Trận thua áp đảo này đẩy Singapore vào thế nghìn cân treo sợi tóc và nhận về nhiều phản ứng gay gắt từ người hâm mộ.

Một cổ động viên bức xúc bình luận: “Singapore chỉ còn nước tự trách mình mà thôi, có quả 11m mà sút không vào.” Một ý kiến khác cũng nhận định cơ hội đi tiếp của Singapore gần như đã hết: “Thái Lan vào chung kết chắc rồi! Singapore gần như không còn cơ hội khi trận lượt về phải đến làm khách trên sân của đối thủ.”

Kịch bản chung kết trong mơ giữa Thái Lan và Việt Nam

Bên cạnh việc tán dương sức mạnh của Thái Lan, kết quả của trận bán kết lượt đi nhanh chóng khiến dư luận khu vực hướng sự chú ý đến trận đấu cuối cùng của giải đấu. Với nhiều CĐV, chiến thắng của Thái Lan như một lời khẳng định cho vị thế hàng đầu của họ tại giải đấu năm nay.

Một cổ động viên chia sẻ quan điểm trên mạng xã hội: “Singapore và Malaysia đều không phải đối thủ của Thái Lan. Tôi nghĩ thử thách lớn nhất cho họ sẽ đến ở trận chung kết và cặp đại chiến đỉnh cao nhất sẽ là Việt Nam vs Thái Lan.”

Nắm quyền chủ động tuyệt đối trước trận lượt về ngày 18/8, Thái Lan đang rộng cửa bước vào trận tranh ngôi vương. Màn thể hiện ấn tượng của "Voi chiến" đang tạo nên sức hút lớn, đẩy bầu không khí chờ đón cuộc đối đầu lịch sử giữa Thái Lan và Việt Nam lên mức cao nhất.