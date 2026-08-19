Thể thao 360 Thái Lan mở bán vé chung kết ASEAN Cup 2026, giá từ 200 baht Vé xem trận chung kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 tại Thái Lan đã được mở bán, với mức giá từ 200 đến 500 baht. Khu vực dành cho cổ động viên đội khách có giá 500 baht/vé.

Thông tin vé trận chung kết lượt đi Asean Hyundai Cup 2026 tại Thái Lan

Ban tổ chức tại Thái Lan đã mở bán vé trận chung kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026, diễn ra trên sân Rajamangala ở Bangkok vào ngày 22/8.

Đội tuyển Thái Lan đã giành quyền vào chung kết sau khi vượt qua Singapore với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận bán kết. Đối thủ của Thái Lan ở chung kết sẽ là đội thắng trong cặp bán kết giữa Việt Nam và Malaysia.

Vé chung kết ASEAN Cup 2026 giá bao nhiêu?

Theo thông tin bán vé, mức giá thấp nhất để vào sân Rajamangala xem trận chung kết lượt đi là 200 baht, trong khi vé cao nhất có giá 500 baht.

Cụ thể, giá vé được chia theo từng khu vực:

Khu vực| Giá vé

W1| 500 baht

AWAY – CĐV đội khách| 500 baht

E1| 400 baht

W2 – W3| 300 baht

E2 – E3| 250 baht

S – N| 200 baht

Như vậy, giá vé dao động từ khoảng 165.000 đồng đến hơn 400.000 đồng, tùy khu vực khán đài và tỷ giá.

Đáng chú ý, khu vực dành riêng cho cổ động viên đội khách (AWAY) có giá 500 baht/vé.

Nếu đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia để giành quyền vào chung kết, đây sẽ là khu vực dành cho các cổ động viên Việt Nam sang Bangkok cổ vũ thầy trò đội tuyển.

Mỗi người được mua tối đa 4 vé

Vé trận chung kết lượt đi được mở bán trực tuyến từ 22h ngày 18/8.

Theo quy định của hệ thống bán vé, mỗi người được mua tối đa 4 vé.

Ngoài giá vé, người mua phải trả thêm 30 baht phí dịch vụ cho mỗi vé. Một số phương thức thanh toán trực tuyến cũng có thể phát sinh thêm phí tiện ích.

Người hâm mộ mua vé trực tuyến có thể sử dụng vé điện tử để vào sân theo hướng dẫn của đơn vị phát hành.

Chung kết lượt đi diễn ra tại Rajamangala

Trận chung kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026 được tổ chức tại sân Rajamangala National Stadium, Bangkok, vào 20h ngày 22/8.

Rajamangala là sân vận động quốc gia của Thái Lan và thường xuyên được lựa chọn tổ chức những trận đấu quan trọng của đội tuyển nước này.

Việc mở bán vé ngay sau khi Thái Lan xác định suất vào chung kết giúp người hâm mộ nước chủ nhà có thời gian chuẩn bị cho trận đấu quyết định.

Trong trường hợp Việt Nam vượt qua Malaysia, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan tại Rajamangala được dự báo sẽ thu hút lượng lớn người hâm mộ của cả hai đội.

Nếu Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026

Cặp bán kết còn lại sẽ quyết định tấm vé cuối cùng vào chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026.

Nếu Việt Nam giành quyền đi tiếp, đội tuyển sẽ làm khách trước Thái Lan ở trận lượt đi ngày 22/8, sau đó được chơi trận chung kết lượt về trên sân nhà vào ngày 26/8.

Khi đó, nhu cầu mua vé của cổ động viên Việt Nam sang Bangkok được dự báo tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực AWAY trên sân Rajamangala.

Người hâm mộ có nhu cầu sang Thái Lan theo dõi trận đấu nên mua vé qua kênh phân phối chính thức, đồng thời kiểm tra kỹ khu vực khán đài, quy định sử dụng vé và thông tin cá nhân trước khi thanh toán.