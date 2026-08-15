Tin mới

    Thể thao 360

    Thái Lan quá mạnh

    Lê Ngọc 15/08/2026 22:48

    Trước một tuyển Singapore làm nên bất ngờ ở vòng bảng, tuyển Thái Lan đã thể hiện sức mạnh khi đè bẹp đội bóng “Đảo quốc Sư tử” với tỉ số 3-1 ngay trên sân khách.

    Đi tuyn Thái Lan đến vi ASEAN Cup 2026 mà không mang có được đội hình ti ưu. Tuy nhiên, vi nhng cu thhin có, đội tuyn xứ “Chùa Vàng” vn thhin s vượt tri so vi mt bng chung gii đấu. Thi đim này, đội bóng ca HLV Anthony Hudson shu mt lc lượng có skết hp hài hòa gia các nhân tdn dày kinh nghim quc tế và la cu thtrẻ đang phát trin. Khnăng chuyn đổi trng thái nhanh cùng scơ động ca các mũi khoan hành lang cánh khiến cho bt khthng phòng ngnào cũng phi vt vvà có thbxuyên thng bt clúc nào. Sau vòng bng toàn thng mà không bthng lưới bàn nào, Thái Lan bước vào trn đấu vi tư cách là ứng cviên hàng đầu cho chc vô địch, có lchcó Vit Nam là đối thkhiến cho người Thái phi dè chng. Vi cu trúc chiến thut hin đại, định hình da trên triết lý kim soát bóng chủ động, khnăng luân chuyn bóng nhp nhàng ttuyến dưới và sự đa dng trong tn công tcác hướng, có lmàn đối đầu vi Singapore ti bán kết chlà bui tp cho trn chiến cui cùng ca gii đấu năm nay đối vi các hc trò ca HLV Anthony Hudson.

    521-202608152236202.jpg

    Bên kia chiến tuyến, Singapore bước vào vòng bán kết vi tư thế ca mt kthách thc kiên cường. Trn cu không bàn thng trước đối thcc mnh là Vit Nam vòng bng, cho thy đội bóng ”Đảo quc Sư tử” không hdbbt nt. Dù không áp đảo vkhnăng áp đặt thế trn, song Singapore li đặc bit nguy him vi li đá phòng ngphn công. Các trn va qua, Singapore đã làm rt tt nhim vchp nhn nhường thế trn, thu mình cht chẽ ở khu trung tuyến và chờ đợi thi cơ tung ra nhng đòn hi mã thương sc lm. Vi hàng tin đạo có th hình lý tưởng, Singapore luôn tra nguy him trong các tình hung bóng bng và cố định, qua đó giúp Singapore thu hp khong cách vtrình độ kthut cá nhân trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Cùng vi đó, hàng phòng ngvi 2 trung vHarun và Mahler cc kchc chn luôn khóa cht được các trung phong đối phương, khiến cho các đường phn công gim thiu ti đa snguy him cho khung thành ca đội bóng “Đảo quc Sư tử”. Nếu may mn hơn, có lSingapore đã tiến vào bán kết vi ngôi đầu bng A. Tuy nhiên trước tuyn Thái Lan quá mnh, Singapore không thlp li nhng gì mà hthhin vòng bng.

    521-202608152236203.jpg

    Cơ hi trn bán kết lượt đi thuc vSingapore, khi Anuar dt đim rt căng trong vòng cm, bóng đập người mt cu thThái Lan ny ra ngoài. Phút 15, Thái Lan đáp trbng mt pha tn công trung l, Ratree chc khe cho Poeiphimai xâm nhp vào vòng cm và dt đim tung lưới Singapore. Ba phút sau, hàng thSingapore mt ln na chơi không tt, Poeiphimai bt cao đánh đầu như chkhông người tqutt bên cánh phi ca Choolthong nâng tslên 2-0 cho Thái Lan. Sau 2 bàn thua nhanh chóng, Singapore đã đẩy cao đội hình tn công. Đội chnhà vượt tri vthi lượng kim soát bóng nhưng hiu quthì ngược li. Thái Lan chp nhn nhường sân nhưng đã to ra hthng phòng ngnhiu lp rt an toàn. Phút 33, Singapore được hưởng pht đền sau nhưng Anuar li không thể đánh bi thmôn Phatomakkakul trên chm 11m. Hip 1 khép li vi ts2-0 nghiêng về đội khách. Sang hip 2, thế trn không thay đổi, Singapore thm chí phi nhn thêm bàn thua. Phút 51, cu thmi vào sân thay người Gustavsson đi bóng khéo léo cánh phi ri căng ngang cho Ratree đệm bóng ddàng, nâng ts3-0 cho Thái Lan. Dù rt nlc, Singapore chgli mt bàn, qua đó khép li trn đấu vi ts3-1 nghiêng về “Voi chiến”. Vi chiến thng này, Thái Lan xem như đã đặt mt chân vào chung kết.

    Lê Ngọc Lê Ngọc

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thái Lan quá mạnh
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO