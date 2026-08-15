Thể thao 360 Thái Lan quá mạnh Trước một tuyển Singapore làm nên bất ngờ ở vòng bảng, tuyển Thái Lan đã thể hiện sức mạnh khi đè bẹp đội bóng “Đảo quốc Sư tử” với tỉ số 3-1 ngay trên sân khách.

Đội tuyển Thái Lan đến với ASEAN Cup 2026 mà không mang có được đội hình tối ưu. Tuy nhiên, với những cầu thủ hiện có, đội tuyển xứ “Chùa Vàng” vẫn thể hiện sự vượt trội so với mặt bằng chung giải đấu. Thời điểm này, đội bóng của HLV Anthony Hudson sở hữu một lực lượng có sự kết hợp hài hòa giữa các nhân tố dạn dày kinh nghiệm quốc tế và lứa cầu thủ trẻ đang phát triển. Khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh cùng sự cơ động của các mũi khoan ở hành lang cánh khiến cho bất kỳ hệ thống phòng ngự nào cũng phải vất vả và có thể bị xuyên thủng bất cứ lúc nào. Sau vòng bảng toàn thắng mà không bị thủng lưới bàn nào, Thái Lan bước vào trận đấu với tư cách là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, có lẽ chỉ có Việt Nam là đối thủ khiến cho người Thái phải dè chừng. Với cấu trúc chiến thuật hiện đại, định hình dựa trên triết lý kiểm soát bóng chủ động, khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng từ tuyến dưới và sự đa dạng trong tấn công từ các hướng, có lẽ màn đối đầu với Singapore tại bán kết chỉ là buổi tập cho trận chiến cuối cùng của giải đấu năm nay đối với các học trò của HLV Anthony Hudson.

Bên kia chiến tuyến, Singapore bước vào vòng bán kết với tư thế của một kẻ thách thức kiên cường. Trận cầu không bàn thắng trước đối thủ cực mạnh là Việt Nam ở vòng bảng, cho thấy đội bóng ”Đảo quốc Sư tử” không hề dễ bị bắt nạt. Dù không áp đảo về khả năng áp đặt thế trận, song Singapore lại đặc biệt nguy hiểm với lối đá phòng ngự phản công. Các trận vừa qua, Singapore đã làm rất tốt nhiệm vụ chấp nhận nhường thế trận, thu mình chặt chẽ ở khu trung tuyến và chờ đợi thời cơ tung ra những đòn hồi mã thương sắc lẹm. Với hàng tiền đạo có thể hình lý tưởng, Singapore luôn tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống bóng bổng và cố định, qua đó giúp Singapore thu hẹp khoảng cách về trình độ kỹ thuật cá nhân trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Cùng với đó, hàng phòng ngự với 2 trung vệ Harun và Mahler cực kỳ chắc chắn luôn khóa chặt được các trung phong đối phương, khiến cho các đường phản công giảm thiểu tối đa sự nguy hiểm cho khung thành của đội bóng “Đảo quốc Sư tử”. Nếu may mắn hơn, có lẽ Singapore đã tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng A. Tuy nhiên trước tuyển Thái Lan quá mạnh, Singapore không thể lặp lại những gì mà họ thể hiện ở vòng bảng.

Cơ hội trận bán kết lượt đi thuộc về Singapore, khi Anuar dứt điểm rất căng trong vòng cấm, bóng đập người một cầu thủ Thái Lan nảy ra ngoài. Phút 15, Thái Lan đáp trả bằng một pha tấn công trung lộ, Ratree chọc khe cho Poeiphimai xâm nhập vào vòng cấm và dứt điểm tung lưới Singapore. Ba phút sau, hàng thủ Singapore một lần nữa chơi không tốt, Poeiphimai bật cao đánh đầu như chỗ không người từ quả tạt bên cánh phải của Choolthong nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Lan. Sau 2 bàn thua nhanh chóng, Singapore đã đẩy cao đội hình tấn công. Đội chủ nhà vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng nhưng hiệu quả thì ngược lại. Thái Lan chấp nhận nhường sân nhưng đã tạo ra hệ thống phòng ngự nhiều lớp rất an toàn. Phút 33, Singapore được hưởng phạt đền sau nhưng Anuar lại không thể đánh bại thủ môn Phatomakkakul trên chấm 11m. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về đội khách. Sang hiệp 2, thế trận không thay đổi, Singapore thậm chí phải nhận thêm bàn thua. Phút 51, cầu thủ mới vào sân thay người Gustavsson đi bóng khéo léo ở cánh phải rồi căng ngang cho Ratree đệm bóng dễ dàng, nâng tỉ số 3-0 cho Thái Lan. Dù rất nỗ lực, Singapore chỉ gỡ lại một bàn, qua đó khép lại trận đấu với tỉ số 3-1 nghiêng về “Voi chiến”. Với chiến thắng này, Thái Lan xem như đã đặt một chân vào chung kết.