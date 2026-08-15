Thái Lan rộng cửa vào chung kết sau chiến thắng trước Singapore tại bán kết ASEAN Cup Vượt qua Singapore với tỷ số 1-3 ngay trên sân Jalan Besar tại bán kết ASEAN Cup, Thái Lan đặt một chân vào chung kết.

Singapore 1 - 3 Thái Lan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Singapore tiếp đón Thái Lan.



Singapore tiếp đón Thái Lan. 13' Singapore làm chủ thế trận trong 13 phút đầu

Trải qua 13 phút thi đấu đầu tiên, Singapore đang chơi áp đảo khi kiểm soát bóng tới 71 - 29 trước Thái Lan. Sự chủ động giúp họ liên tục dồn ép đối phương, vượt trội ở chỉ số dứt điểm 2 - 0 cùng số quả phạt góc 2 - 0 dù tỷ số vẫn đang là 0-0.



Trải qua 13 phút thi đấu đầu tiên, Singapore đang chơi áp đảo khi kiểm soát bóng tới trước Thái Lan. Sự chủ động giúp họ liên tục dồn ép đối phương, vượt trội ở chỉ số dứt điểm cùng số quả phạt góc dù tỷ số vẫn đang là 0-0. 14' Teerasak Poeiphimai mở tỷ số cho Thái Lan

Phút 14, nhận đường kiến tạo từ Seksan Ratree , Teerasak Poeiphimai dứt điểm gọn gàng mở tỷ số 0-1 cho Thái Lan trước Singapore. Cú dứt điểm trúng đích đầu tiên từ đầu trận đã giúp đội khách khai thông thế bế tắc và vươn lên dẫn trước.



Phút 14, nhận đường kiến tạo từ , dứt điểm gọn gàng mở tỷ số 0-1 cho Thái Lan trước Singapore. Cú dứt điểm trúng đích đầu tiên từ đầu trận đã giúp đội khách khai thông thế bế tắc và vươn lên dẫn trước. 26' Teerasak Poeiphimai nhân đôi cách biệt lên 0-2 cho Thái Lan

Phút 26, nhận đường kiến tạo từ Waris Choolthong , Teerasak Poeiphimai dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Thái Lan. Bàn thắng giúp đại diện xứ chùa vàng nhân đôi cách biệt và củng cố thế trận áp đảo ngay trong hiệp một.



Phút 26, nhận đường kiến tạo từ , dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Thái Lan. Bàn thắng giúp đại diện xứ chùa vàng nhân đôi cách biệt và củng cố thế trận áp đảo ngay trong hiệp một. 26' Thái Lan áp đảo về hiệu quả dứt điểm

Bước sang phút 26, Thái Lan vẫn duy trì lợi thế dẫn bàn 0-2 tương đối an toàn. Dù thống kê cầm bóng đang là 70 - 30, hiệu quả tấn công lại hoàn toàn nghiêng về phía đội khách với tổng số lần dứt điểm 2 - 4 cùng tỷ lệ trúng đích là 0 - 3.



Bước sang phút 26, Thái Lan vẫn duy trì lợi thế dẫn bàn tương đối an toàn. Dù thống kê cầm bóng đang là 70 - 30, hiệu quả tấn công lại hoàn toàn nghiêng về phía đội khách với tổng số lần dứt điểm 2 - 4 cùng tỷ lệ trúng đích là 0 - 3. 31' Công nghệ VAR can thiệp ở phút 31 với Glenn Kweh

Phút 31, trọng tài cho gián đoạn trận đấu để VAR kiểm tra tình huống liên quan đến Glenn Kweh . Tình huống diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang kiểm soát thế trận với lợi thế dẫn 0-2.



Phút 31, trọng tài cho gián đoạn trận đấu để kiểm tra tình huống liên quan đến . Tình huống diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang kiểm soát thế trận với lợi thế dẫn 0-2. 33' Thẻ vàng cho Yotsakon Burapha ở phút 33

Phút 33, trọng tài rút thẻ vàng phạt Yotsakon Burapha bên phía Thái Lan sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế với tỷ số 0-2, các cầu thủ Thái Lan vẫn thi đấu rất quyết liệt và không ngần ngại va chạm.



Phút 33, trọng tài rút thẻ vàng phạt bên phía Thái Lan sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế với tỷ số 0-2, các cầu thủ Thái Lan vẫn thi đấu rất quyết liệt và không ngần ngại va chạm. 35' Shawal Anuar sút hỏng phạt đền, Singapore bỏ lỡ cơ hội

Phút 35, Singapore đứng trước cơ hội lớn để rút ngắn tỷ số nhưng Shawal Anuar lại sút hỏng quả phạt đền. Việc phung phí cơ hội ngon ăn này khiến thế trận càng thêm bất lợi cho Singapore trong bối cảnh họ đang bị Thái Lan dẫn 0-2.



Phút 35, Singapore đứng trước cơ hội lớn để rút ngắn tỷ số nhưng lại sút hỏng quả phạt đền. Việc phung phí cơ hội ngon ăn này khiến thế trận càng thêm bất lợi cho Singapore trong bối cảnh họ đang bị Thái Lan dẫn 0-2. 38' Thái Lan duy trì thế dẫn bàn hiệu quả

Tới phút 38, Thái Lan làm chủ cuộc chơi với lợi thế dẫn Singapore 0 - 2 nhờ khả năng dứt điểm vượt trội. Dù phía Singapore nỗ lực kiểm soát bóng với tỷ lệ 70 - 30, Thái Lan mới là đội tạo ra sự khác biệt lớn ở chỉ số dứt điểm 3 - 4 cùng số lần trúng đích 1 - 3.



Tới phút 38, Thái Lan làm chủ cuộc chơi với lợi thế dẫn Singapore 0 - 2 nhờ khả năng dứt điểm vượt trội. Dù phía Singapore nỗ lực kiểm soát bóng với tỷ lệ 70 - 30, Thái Lan mới là đội tạo ra sự khác biệt lớn ở chỉ số dứt điểm 3 - 4 cùng số lần trúng đích 1 - 3. 43' Thái Lan có sự thay đổi người sớm ở hiệp một

Nửa đầu trận đấu chưa khép lại nhưng Thái Lan đã quyết định điều chỉnh nhân sự ở phút 43. Patrik Gustavsson được tung vào sân để thế chỗ cho Teerasak Poeiphimai , trong bối cảnh đội khách đang tạm nắm lợi thế dẫn trước 2-0.



Nửa đầu trận đấu chưa khép lại nhưng Thái Lan đã quyết định điều chỉnh nhân sự ở phút 43. được tung vào sân để thế chỗ cho , trong bối cảnh đội khách đang tạm nắm lợi thế dẫn trước 2-0. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 46' Singapore tung Irfan Fandi vào sân ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Singapore có sự thay đổi nhân sự khi Irfan Fandi vào sân thế chỗ cho Glenn Kweh . Quyết định điều chỉnh này có thể nhằm giúp đội bóng củng cố lại sự chắc chắn trong bối cảnh đang để Thái Lan dẫn trước 0-2.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Singapore có sự thay đổi nhân sự khi vào sân thế chỗ cho . Quyết định điều chỉnh này có thể nhằm giúp đội bóng củng cố lại sự chắc chắn trong bối cảnh đang để Thái Lan dẫn trước 0-2. 50' Thái Lan nắm lợi thế hai bàn ở phút 50

Bước sang phút 50, Thái Lan vẫn duy trì thế dẫn trước 0 - 2 nhờ sự hiệu quả trong các đợt hãm thành. Dù Singapore làm chủ thời lượng cầm bóng 73 - 27 , đội chủ nhà lại gặp khó trong việc tạo đột biến khi thua kém về số lần dứt điểm trúng đích 1 - 4 (tổng dứt điểm 4 - 6 ).



Bước sang phút 50, Thái Lan vẫn duy trì thế dẫn trước nhờ sự hiệu quả trong các đợt hãm thành. Dù Singapore làm chủ thời lượng cầm bóng , đội chủ nhà lại gặp khó trong việc tạo đột biến khi thua kém về số lần dứt điểm trúng đích (tổng dứt điểm ). 51' Seksan Ratree nâng tỷ số lên 0-3 cho Thái Lan

Phút 51, Seksan Ratree lập công sau đường kiến tạo của Patrik Gustavsson , nâng tỷ số lên 0-3 cho Thái Lan. Bàn thắng ngay đầu hiệp hai giúp đội khách nới rộng cách biệt và tiếp tục làm chủ thế trận trước Singapore.



Phút 51, lập công sau đường kiến tạo của , nâng tỷ số lên 0-3 cho Thái Lan. Bàn thắng ngay đầu hiệp hai giúp đội khách nới rộng cách biệt và tiếp tục làm chủ thế trận trước Singapore. 56' Irfan Fandi nhận thẻ vàng ở phút 56

Phút 56, Irfan Fandi phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Việc cầu thủ này dính thẻ phạt trong bối cảnh đang bị Thái Lan dẫn trước 0-3 càng làm gia tăng khó khăn cho hệ thống phòng ngự.



Phút 56, phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Việc cầu thủ này dính thẻ phạt trong bối cảnh đang bị Thái Lan dẫn trước 0-3 càng làm gia tăng khó khăn cho hệ thống phòng ngự. 57' Singapore thay người: Ryhan Stewart thế chỗ Lionel Tan

Phút 57, Singapore thực hiện sự thay đổi người khi Ryhan Stewart vào sân thế chỗ Lionel Tan . Việc để Thái Lan dẫn trước 0-3 buộc Singapore phải sớm đưa ra những điều chỉnh nhân sự nhằm củng cố lại đội hình.



Phút 57, Singapore thực hiện sự thay đổi người khi vào sân thế chỗ . Việc để Thái Lan dẫn trước 0-3 buộc Singapore phải sớm đưa ra những điều chỉnh nhân sự nhằm củng cố lại đội hình. 63' Thái Lan duy trì thế trận áp đảo

Bước sang phút 63, Thái Lan tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi đang nắm lợi thế 0-3 . Sự vượt trội được thể hiện rõ qua tỷ lệ kiểm soát bóng 73 - 27 cùng số lần dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 1 - 5 ), đẩy Singapore vào thế phải thu mình phòng ngự.



Bước sang phút 63, Thái Lan tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi đang nắm lợi thế . Sự vượt trội được thể hiện rõ qua tỷ lệ kiểm soát bóng cùng số lần dứt điểm (trúng đích ), đẩy Singapore vào thế phải thu mình phòng ngự. 64' Thái Lan tung Picha Autra vào sân ở phút 64

Phút 64, Thái Lan thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Picha Autra vào sân thế chỗ Kakana Khamyok . Với lợi thế dẫn trước 0-3, đội khách chủ động làm mới lực lượng nhằm duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.



Phút 64, Thái Lan thực hiện sự thay đổi nhân sự khi vào sân thế chỗ . Với lợi thế dẫn trước 0-3, đội khách chủ động làm mới lực lượng nhằm duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. 64' Thái Lan thay người ở phút 64

Phút 64, Wanchai Jarunongkran được tung vào sân để thay thế cho O. Thiangkham . Nắm lợi thế dẫn trước 0-3, Thái Lan chủ động thực hiện sự thay đổi nhân sự nhằm làm mới đội hình và duy trì sự chủ động trên sân.



Phút 64, được tung vào sân để thay thế cho . Nắm lợi thế dẫn trước 0-3, Thái Lan chủ động thực hiện sự thay đổi nhân sự nhằm làm mới đội hình và duy trì sự chủ động trên sân. 69' Singapore điều chỉnh nhân sự khi đang bị dẫn 0-3

Phút 69, Singapore thực hiện sự thay đổi người khi Hami Syahin được tung vào sân thay cho Ilhan Fandi .

Trong thế bị dẫn 0-3, Singapore buộc phải đưa ra những điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm hy vọng cải thiện thế trận tấn công.



Phút 69, Singapore thực hiện sự thay đổi người khi được tung vào sân thay cho . Trong thế bị dẫn 0-3, Singapore buộc phải đưa ra những điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm hy vọng cải thiện thế trận tấn công. 75' Thái Lan duy trì thế trận áp đảo

Bước sang phút 75, Thái Lan tiếp tục kiểm soát hoàn toàn cục diện trận đấu khi đang dẫn Singapore với tỷ số 0-3 . Đội khách tỏ ra vượt trội ở chỉ số cầm bóng 72-28 cũng như số lần dứt điểm 7-13 (trúng đích 1-6 ), khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công.



Bước sang phút 75, Thái Lan tiếp tục kiểm soát hoàn toàn cục diện trận đấu khi đang dẫn Singapore với tỷ số . Đội khách tỏ ra vượt trội ở chỉ số cầm bóng cũng như số lần dứt điểm (trúng đích ), khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. 79' Pansa Hemviboon vào sân thay Yotsakon Burapha

Phút 79, Thái Lan rút Yotsakon Burapha ra nghỉ để nhường chỗ cho Pansa Hemviboon . Với lợi thế dẫn 0-3 an toàn, đội khách chủ động thực hiện sự thay đổi nhân sự nhằm duy trì thế trận trong những phút cuối.



Phút 79, Thái Lan rút ra nghỉ để nhường chỗ cho . Với lợi thế dẫn 0-3 an toàn, đội khách chủ động thực hiện sự thay đổi nhân sự nhằm duy trì thế trận trong những phút cuối. 79' Thái Lan rút Seksan Ratree ra nghỉ ở phút 79

Phút 79, Thái Lan có sự thay đổi người khi Todsawat Limwanasthian được tung vào sân thay cho Seksan Ratree . Đang sở hữu lợi thế dẫn trước 0-3 vô cùng an toàn, đội khách đưa ra những điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì thế chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.



Phút 79, Thái Lan có sự thay đổi người khi được tung vào sân thay cho . Đang sở hữu lợi thế dẫn trước 0-3 vô cùng an toàn, đội khách đưa ra những điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì thế chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. 84' Irfan Fandi rút ngắn tỷ số 1-3 cho Singapore

Phút 84, nhận đường kiến tạo từ Hami Syahin , Irfan Fandi đã dứt điểm tung lưới đối phương, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Singapore. Bàn thắng muộn màng giúp Singapore nhen nhóm lại chút hy vọng trong những phút thi đấu cuối cùng.



Phút 84, nhận đường kiến tạo từ , đã dứt điểm tung lưới đối phương, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Singapore. Bàn thắng muộn màng giúp Singapore nhen nhóm lại chút hy vọng trong những phút thi đấu cuối cùng. 85' Singapore đưa Farhan Zulkifli vào sân ở phút 85

Phút 85, Singapore thực hiện sự thay đổi người khi Farhan Zulkifli được tung vào sân thay thế Shawal Anuar . Quyết định điều chỉnh nhân sự này diễn ra ngay sau khi Singapore có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 84.



Phút 85, Singapore thực hiện sự thay đổi người khi được tung vào sân thay thế . Quyết định điều chỉnh nhân sự này diễn ra ngay sau khi Singapore có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 84. 87' Thái Lan làm chủ tình hình ở phút 87

Tiến về phút 87, Thái Lan đang duy trì lợi thế an toàn với tỷ số 1-3. Dù chỉ số cầm bóng nghiêng về phía Singapore với 71-29, Thái Lan vẫn tỏ ra vượt trội ở độ hiệu quả khi tỷ lệ dứt điểm là 10-13, trong đó trúng đích 3-6.



Tiến về phút 87, Thái Lan đang duy trì lợi thế an toàn với tỷ số 1-3. Dù chỉ số cầm bóng nghiêng về phía Singapore với 71-29, Thái Lan vẫn tỏ ra vượt trội ở độ hiệu quả khi tỷ lệ dứt điểm là 10-13, trong đó trúng đích 3-6. 88' Sarach Yooyen nhận thẻ vàng ở phút 88

Phút 88, Sarach Yooyen bên phía Thái Lan phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh Singapore vừa có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 84 và nỗ lực dâng cao, pha can thiệp của anh đã kịp thời ngắt đợt lên bóng nguy hiểm của đối phương.



Phút 88, bên phía Thái Lan phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh Singapore vừa có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 84 và nỗ lực dâng cao, pha can thiệp của anh đã kịp thời ngắt đợt lên bóng nguy hiểm của đối phương. KT Kết thúc: Singapore 1-3 Thái Lan

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.



Cập nhật lúc 21:57 15/08/2026

Đội hình chính thức Singapore Sơ đồ 4-2-3-1 Thái Lan Sơ đồ 4-1-4-1 1 Izwan Mahbud 15 Lionel Tan 14 Hariss Harun 18 Jacob Mahler 26 Nur Adam Abdullah 6 Kyoga Nakamura 8 Shah Shahiran 11 Glenn Kweh 13 Harhys Stewart 17 Ilhan Fandi 20 Shawal Anuar 1 Kampol Pathomakkakul 12 Waris Choolthong 4 Manuel Bihr 2 Nattapong Sayriya 13 O. Thiangkham 21 Chaiyaphon Otton 9 Yotsakon Burapha 5 Seksan Ratree 6 Sarach Yooyen 7 Kakana Khamyok 14 Teerasak Poeiphimai Dự bị Singapore 2 Akram Azman 3 Ryhan Stewart 4 Saifullah Akbar 5 Amirul Adli Azmi 9 Nathan Mao 10 Farhan Zulkifli 12 Syazwan Buhari 16 Hami Syahin 19 Irfan Fandi Thái Lan 3 Pansa Hemviboon 8 Todsawat Limwanasthian 10 Worachit Kanitsribumphen 15 Narubadin Weerawatnodom 16 Adison Promrak 17 Picha Autra 18 Jehhanafee Mamah 19 Pokkhao Anan 20 Chatchai Bootprom Cập nhật đội hình lúc 19:41 15/08/2026

Singapore Thống kê Thái Lan 72% Kiểm soát bóng 28% 11 Dứt điểm 13 4 Trúng đích 6 2 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 11 3 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Teerasak Poeiphimai Thái Lan 2 bàn Seksan Ratree Thái Lan 1 bàn · 1 kiến tạo Irfan Fandi Singapore 1 bàn Waris Choolthong Thái Lan 1 kiến tạo · điểm 7.35 Patrik Gustavsson Thái Lan 1 kiến tạo · điểm 7.33 Hami Syahin Singapore 1 kiến tạo · điểm 6.87

Thông tin trước trận đấu giữa Singapore và Thái Lan

Trận bán kết giải bóng đá ASEAN Cup (AFF Championship) giữa Singapore và Thái Lan diễn ra vào lúc 20:00 ngày 15/08/2026 trên sân vận động Jalan Besar.

Phân tích phong độ và lịch sử đối đầu

Bước vào cuộc chạm trán này, Thái Lan sở hữu phong độ vô cùng ấn tượng với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp gần đây. Lối chơi hiệu quả cùng sự ổn định giúp đại diện xứ chùa vàng duy trì sự tự tin cao độ trước màn so tài quan trọng.

Bên kia chiến tuyến, Singapore cũng ghi nhận kết quả tương đối tích cực ở những lượt trận vừa qua khi đạt thành tích thắng 2 trận và hòa 2 trận trong 4 trận gần nhất. Việc giữ được mạch trận bất bại giúp Singapore tạo dựng tâm lý vững vàng trước cuộc tiếp đón đối thủ mạnh.

Tuy nhiên, số liệu thống kê đối đầu lại nghiêng hoàn toàn về phía đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Thái Lan đã giành chiến thắng trong cả 5 trận. Sự áp đảo trong quá khứ mang lại lợi thế tinh thần lớn cho Thái Lan, trong khi Singapore đối mặt với thử thách không nhỏ để đảo ngược cục diện.

Nhận định cục diện trận đấu

Với lợi thế thi đấu trên sân nhà Jalan Besar, Singapore sẽ nỗ lực phát huy tối đa điểm tựa khán giả nhằm tạo ra thế trận thuận lợi. Trong khi đó, Thái Lan với phong độ toàn thắng cùng thành tích đối đầu vượt trội sẽ hướng tới việc kiểm soát thế trận để giành tấm vé vào chung kết.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Singapore · 0 thắng 0 hòa Thái Lan · 5 thắng Singapore 2 - 4 Thái Lan TL Thái Lan 3 - 1 Singapore TL Singapore 1 - 3 Thái Lan TL Thái Lan 2 - 0 Singapore TL Thái Lan 3 - 0 Singapore TL

Singapore 5 trận gần nhất H H T T T 4 Trận 2-2-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 2 Thủng lưới Thái Lan 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 0 Thủng lưới

Vòng bảng — Singapore # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Việt Nam 4 3 1 0 +12 10 T H T T 2 Singapore 4 2 2 0 +3 8 T T H H 3 Indonesia 4 2 1 1 +4 7 T T B H 4 Campuchia 4 1 0 3 -4 3 B B T B 5 Đông Timor 4 0 0 4 -15 0 B B B B 5 TBC 0 0 0 0 0 0

Vòng bảng — Thái Lan # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Malaysia 4 3 0 1 +4 9 T T B T 3 Myanmar 4 2 0 2 +5 6 B T T B 4 Philippines 4 1 0 3 -2 3 B T B B 5 Lào 4 0 0 4 -17 0 B B B B

Tình hình lực lượng Singapore ✚ Nazrul Nazari (Unknown Injury) Thái Lan ✚ Chanathip Songkrasin (Hamstring Injury) ✚ Supachok Sarachat (Knee Medial Ligament Tear) ✚ Airfan Doloh (Ruptured Ankle) ✚ Poramet Arjvirai (Cruciate Ligament Tear) ✚ Jude Soonsup-Bell (Head Injury) ✚ Channarong Promsrikaew (Knee Injury) ✚ Supachai Chaided (Cruciate Ligament Tear)