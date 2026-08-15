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    Thái Lan rộng cửa vào chung kết sau chiến thắng trước Singapore tại bán kết ASEAN Cup

    Đại Ngàn15/08/2026 15:00

    Vượt qua Singapore với tỷ số 1-3 ngay trên sân Jalan Besar tại bán kết ASEAN Cup, Thái Lan đặt một chân vào chung kết.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Singapore 1-3 Thái Lan: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Singapore1 - 3Thái LanKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu
      Singapore tiếp đón Thái Lan.
    • 13'Singapore làm chủ thế trận trong 13 phút đầu
      Trải qua 13 phút thi đấu đầu tiên, Singapore đang chơi áp đảo khi kiểm soát bóng tới 71 - 29 trước Thái Lan. Sự chủ động giúp họ liên tục dồn ép đối phương, vượt trội ở chỉ số dứt điểm 2 - 0 cùng số quả phạt góc 2 - 0 dù tỷ số vẫn đang là 0-0.
    • 14'Teerasak Poeiphimai mở tỷ số cho Thái Lan
      Phút 14, nhận đường kiến tạo từ Seksan Ratree, Teerasak Poeiphimai dứt điểm gọn gàng mở tỷ số 0-1 cho Thái Lan trước Singapore. Cú dứt điểm trúng đích đầu tiên từ đầu trận đã giúp đội khách khai thông thế bế tắc và vươn lên dẫn trước.
    • 26'Teerasak Poeiphimai nhân đôi cách biệt lên 0-2 cho Thái Lan
      Phút 26, nhận đường kiến tạo từ Waris Choolthong, Teerasak Poeiphimai dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 0-2 cho Thái Lan. Bàn thắng giúp đại diện xứ chùa vàng nhân đôi cách biệt và củng cố thế trận áp đảo ngay trong hiệp một.
    • 26'Thái Lan áp đảo về hiệu quả dứt điểm
      Bước sang phút 26, Thái Lan vẫn duy trì lợi thế dẫn bàn 0-2 tương đối an toàn. Dù thống kê cầm bóng đang là 70 - 30, hiệu quả tấn công lại hoàn toàn nghiêng về phía đội khách với tổng số lần dứt điểm 2 - 4 cùng tỷ lệ trúng đích là 0 - 3.
    • 31'Công nghệ VAR can thiệp ở phút 31 với Glenn Kweh
      Phút 31, trọng tài cho gián đoạn trận đấu để VAR kiểm tra tình huống liên quan đến Glenn Kweh. Tình huống diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang kiểm soát thế trận với lợi thế dẫn 0-2.
    • 33'Thẻ vàng cho Yotsakon Burapha ở phút 33
      Phút 33, trọng tài rút thẻ vàng phạt Yotsakon Burapha bên phía Thái Lan sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế với tỷ số 0-2, các cầu thủ Thái Lan vẫn thi đấu rất quyết liệt và không ngần ngại va chạm.
    • 35'Shawal Anuar sút hỏng phạt đền, Singapore bỏ lỡ cơ hội
      Phút 35, Singapore đứng trước cơ hội lớn để rút ngắn tỷ số nhưng Shawal Anuar lại sút hỏng quả phạt đền. Việc phung phí cơ hội ngon ăn này khiến thế trận càng thêm bất lợi cho Singapore trong bối cảnh họ đang bị Thái Lan dẫn 0-2.
    • 38'Thái Lan duy trì thế dẫn bàn hiệu quả
      Tới phút 38, Thái Lan làm chủ cuộc chơi với lợi thế dẫn Singapore 0 - 2 nhờ khả năng dứt điểm vượt trội. Dù phía Singapore nỗ lực kiểm soát bóng với tỷ lệ 70 - 30, Thái Lan mới là đội tạo ra sự khác biệt lớn ở chỉ số dứt điểm 3 - 4 cùng số lần trúng đích 1 - 3.
    • 43'Thái Lan có sự thay đổi người sớm ở hiệp một
      Nửa đầu trận đấu chưa khép lại nhưng Thái Lan đã quyết định điều chỉnh nhân sự ở phút 43. Patrik Gustavsson được tung vào sân để thế chỗ cho Teerasak Poeiphimai, trong bối cảnh đội khách đang tạm nắm lợi thế dẫn trước 2-0.
    • 45'Hết hiệp 1
      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.
    • 46'Hiệp 2 bắt đầu
      Hiệp 2 bắt đầu.
    • 46'Singapore tung Irfan Fandi vào sân ngay đầu hiệp hai
      Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Singapore có sự thay đổi nhân sự khi Irfan Fandi vào sân thế chỗ cho Glenn Kweh. Quyết định điều chỉnh này có thể nhằm giúp đội bóng củng cố lại sự chắc chắn trong bối cảnh đang để Thái Lan dẫn trước 0-2.
    • 50'Thái Lan nắm lợi thế hai bàn ở phút 50
      Bước sang phút 50, Thái Lan vẫn duy trì thế dẫn trước 0 - 2 nhờ sự hiệu quả trong các đợt hãm thành. Dù Singapore làm chủ thời lượng cầm bóng 73 - 27, đội chủ nhà lại gặp khó trong việc tạo đột biến khi thua kém về số lần dứt điểm trúng đích 1 - 4 (tổng dứt điểm 4 - 6).
    • 51'Seksan Ratree nâng tỷ số lên 0-3 cho Thái Lan
      Phút 51, Seksan Ratree lập công sau đường kiến tạo của Patrik Gustavsson, nâng tỷ số lên 0-3 cho Thái Lan. Bàn thắng ngay đầu hiệp hai giúp đội khách nới rộng cách biệt và tiếp tục làm chủ thế trận trước Singapore.
    • 56'Irfan Fandi nhận thẻ vàng ở phút 56
      Phút 56, Irfan Fandi phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Việc cầu thủ này dính thẻ phạt trong bối cảnh đang bị Thái Lan dẫn trước 0-3 càng làm gia tăng khó khăn cho hệ thống phòng ngự.
    • 57'Singapore thay người: Ryhan Stewart thế chỗ Lionel Tan
      Phút 57, Singapore thực hiện sự thay đổi người khi Ryhan Stewart vào sân thế chỗ Lionel Tan. Việc để Thái Lan dẫn trước 0-3 buộc Singapore phải sớm đưa ra những điều chỉnh nhân sự nhằm củng cố lại đội hình.
    • 63'Thái Lan duy trì thế trận áp đảo
      Bước sang phút 63, Thái Lan tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi đang nắm lợi thế 0-3. Sự vượt trội được thể hiện rõ qua tỷ lệ kiểm soát bóng 73 - 27 cùng số lần dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 1 - 5), đẩy Singapore vào thế phải thu mình phòng ngự.
    • 64'Thái Lan tung Picha Autra vào sân ở phút 64
      Phút 64, Thái Lan thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Picha Autra vào sân thế chỗ Kakana Khamyok. Với lợi thế dẫn trước 0-3, đội khách chủ động làm mới lực lượng nhằm duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
    • 64'Thái Lan thay người ở phút 64
      Phút 64, Wanchai Jarunongkran được tung vào sân để thay thế cho O. Thiangkham. Nắm lợi thế dẫn trước 0-3, Thái Lan chủ động thực hiện sự thay đổi nhân sự nhằm làm mới đội hình và duy trì sự chủ động trên sân.
    • 69'Singapore điều chỉnh nhân sự khi đang bị dẫn 0-3
      Phút 69, Singapore thực hiện sự thay đổi người khi Hami Syahin được tung vào sân thay cho Ilhan Fandi.
      Trong thế bị dẫn 0-3, Singapore buộc phải đưa ra những điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm hy vọng cải thiện thế trận tấn công.
    • 75'Thái Lan duy trì thế trận áp đảo
      Bước sang phút 75, Thái Lan tiếp tục kiểm soát hoàn toàn cục diện trận đấu khi đang dẫn Singapore với tỷ số 0-3. Đội khách tỏ ra vượt trội ở chỉ số cầm bóng 72-28 cũng như số lần dứt điểm 7-13 (trúng đích 1-6), khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công.
    • 79'Pansa Hemviboon vào sân thay Yotsakon Burapha
      Phút 79, Thái Lan rút Yotsakon Burapha ra nghỉ để nhường chỗ cho Pansa Hemviboon. Với lợi thế dẫn 0-3 an toàn, đội khách chủ động thực hiện sự thay đổi nhân sự nhằm duy trì thế trận trong những phút cuối.
    • 79'Thái Lan rút Seksan Ratree ra nghỉ ở phút 79
      Phút 79, Thái Lan có sự thay đổi người khi Todsawat Limwanasthian được tung vào sân thay cho Seksan Ratree. Đang sở hữu lợi thế dẫn trước 0-3 vô cùng an toàn, đội khách đưa ra những điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì thế chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
    • 84'Irfan Fandi rút ngắn tỷ số 1-3 cho Singapore
      Phút 84, nhận đường kiến tạo từ Hami Syahin, Irfan Fandi đã dứt điểm tung lưới đối phương, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Singapore. Bàn thắng muộn màng giúp Singapore nhen nhóm lại chút hy vọng trong những phút thi đấu cuối cùng.
    • 85'Singapore đưa Farhan Zulkifli vào sân ở phút 85
      Phút 85, Singapore thực hiện sự thay đổi người khi Farhan Zulkifli được tung vào sân thay thế Shawal Anuar. Quyết định điều chỉnh nhân sự này diễn ra ngay sau khi Singapore có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 84.
    • 87'Thái Lan làm chủ tình hình ở phút 87
      Tiến về phút 87, Thái Lan đang duy trì lợi thế an toàn với tỷ số 1-3. Dù chỉ số cầm bóng nghiêng về phía Singapore với 71-29, Thái Lan vẫn tỏ ra vượt trội ở độ hiệu quả khi tỷ lệ dứt điểm là 10-13, trong đó trúng đích 3-6.
    • 88'Sarach Yooyen nhận thẻ vàng ở phút 88
      Phút 88, Sarach Yooyen bên phía Thái Lan phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh Singapore vừa có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 84 và nỗ lực dâng cao, pha can thiệp của anh đã kịp thời ngắt đợt lên bóng nguy hiểm của đối phương.
    • KTKết thúc: Singapore 1-3 Thái Lan
      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

    Cập nhật lúc 21:57 15/08/2026

    Đội hình chính thức
    Singapore
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Thái Lan
    Sơ đồ 4-1-4-1
    1
    Izwan Mahbud
    15
    Lionel Tan
    14
    Hariss Harun
    18
    Jacob Mahler
    26
    Nur Adam Abdullah
    6
    Kyoga Nakamura
    8
    Shah Shahiran
    11
    Glenn Kweh
    13
    Harhys Stewart
    17
    Ilhan Fandi
    20
    Shawal Anuar
    1
    Kampol Pathomakkakul
    12
    Waris Choolthong
    4
    Manuel Bihr
    2
    Nattapong Sayriya
    13
    O. Thiangkham
    21
    Chaiyaphon Otton
    9
    Yotsakon Burapha
    5
    Seksan Ratree
    6
    Sarach Yooyen
    7
    Kakana Khamyok
    14
    Teerasak Poeiphimai
    Dự bị
    Singapore
    2 Akram Azman3 Ryhan Stewart4 Saifullah Akbar5 Amirul Adli Azmi9 Nathan Mao10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari16 Hami Syahin19 Irfan Fandi
    Thái Lan
    3 Pansa Hemviboon8 Todsawat Limwanasthian10 Worachit Kanitsribumphen15 Narubadin Weerawatnodom16 Adison Promrak17 Picha Autra18 Jehhanafee Mamah19 Pokkhao Anan20 Chatchai Bootprom
    Cập nhật đội hình lúc 19:41 15/08/2026
    SingaporeThống kêThái Lan
    72%
    Kiểm soát bóng
    28%
    11
    Dứt điểm
    13
    4
    Trúng đích
    6
    2
    Phạt góc
    2
    9
    Phạm lỗi
    11
    3
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    3
    Cầu thủ nổi bật
    Teerasak Poeiphimai
    Teerasak Poeiphimai
    Thái Lan
    2 bàn
    Seksan Ratree
    Seksan Ratree
    Thái Lan
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Irfan Fandi
    Irfan Fandi
    Singapore
    1 bàn
    Waris Choolthong
    Waris Choolthong
    Thái Lan
    1 kiến tạo · điểm 7.35
    Patrik Gustavsson
    Patrik Gustavsson
    Thái Lan
    1 kiến tạo · điểm 7.33
    Hami Syahin
    Hami Syahin
    Singapore
    1 kiến tạo · điểm 6.87

    Thông tin trước trận đấu giữa Singapore và Thái Lan

    Trận bán kết giải bóng đá ASEAN Cup (AFF Championship) giữa Singapore và Thái Lan diễn ra vào lúc 20:00 ngày 15/08/2026 trên sân vận động Jalan Besar.

    Phân tích phong độ và lịch sử đối đầu

    Bước vào cuộc chạm trán này, Thái Lan sở hữu phong độ vô cùng ấn tượng với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp gần đây. Lối chơi hiệu quả cùng sự ổn định giúp đại diện xứ chùa vàng duy trì sự tự tin cao độ trước màn so tài quan trọng.

    Bên kia chiến tuyến, Singapore cũng ghi nhận kết quả tương đối tích cực ở những lượt trận vừa qua khi đạt thành tích thắng 2 trận và hòa 2 trận trong 4 trận gần nhất. Việc giữ được mạch trận bất bại giúp Singapore tạo dựng tâm lý vững vàng trước cuộc tiếp đón đối thủ mạnh.

    Tuy nhiên, số liệu thống kê đối đầu lại nghiêng hoàn toàn về phía đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Thái Lan đã giành chiến thắng trong cả 5 trận. Sự áp đảo trong quá khứ mang lại lợi thế tinh thần lớn cho Thái Lan, trong khi Singapore đối mặt với thử thách không nhỏ để đảo ngược cục diện.

    Nhận định cục diện trận đấu

    Với lợi thế thi đấu trên sân nhà Jalan Besar, Singapore sẽ nỗ lực phát huy tối đa điểm tựa khán giả nhằm tạo ra thế trận thuận lợi. Trong khi đó, Thái Lan với phong độ toàn thắng cùng thành tích đối đầu vượt trội sẽ hướng tới việc kiểm soát thế trận để giành tấm vé vào chung kết.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Singapore · 0 thắng0 hòaThái Lan · 5 thắng
    17/12/2024
    Singapore
    2 - 4
    Thái Lan
    TL
    11/06/2024
    Thái Lan
    3 - 1
    Singapore
    TL
    21/11/2023
    Singapore
    1 - 3
    Thái Lan
    TL
    18/12/2021
    Thái Lan
    2 - 0
    Singapore
    TL
    25/11/2018
    Thái Lan
    3 - 0
    Singapore
    TL
    Singapore
    5 trận gần nhất
    HHTTT
    4
    Trận
    2-2-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.3)
    2
    Thủng lưới
    Thái Lan
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    4
    Trận
    4-0-0
    T-H-B
    10
    Ghi (TB 2.5)
    0
    Thủng lưới
    Vòng bảng — Singapore
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Việt Nam4310+1210THTT
    2Singapore4220+38TTHH
    3Indonesia4211+47TTBH
    4Campuchia4103-43BBTB
    5Đông Timor4004-150BBBB
    5TBC000000
    Vòng bảng — Thái Lan
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Thái Lan4400+1012TTTT
    2Malaysia4301+49TTBT
    3Myanmar4202+56BTTB
    4Philippines4103-23BTBB
    5Lào4004-170BBBB
    Tình hình lực lượng
    Singapore
    Nazrul Nazari (Unknown Injury)
    Thái Lan
    Chanathip Songkrasin (Hamstring Injury)
    Supachok Sarachat (Knee Medial Ligament Tear)
    Airfan Doloh (Ruptured Ankle)
    Poramet Arjvirai (Cruciate Ligament Tear)
    Jude Soonsup-Bell (Head Injury)
    Channarong Promsrikaew (Knee Injury)
    Supachai Chaided (Cruciate Ligament Tear)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thái Lan rộng cửa vào chung kết sau chiến thắng trước Singapore tại bán kết ASEAN Cup
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