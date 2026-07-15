Thái Nguyên đề xuất gần 7.800 tỷ đồng đầu tư đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô UBND tỉnh Thái Nguyên vừa trình phương án bố trí vốn giai đoạn 2026-2030 cho 85km đường Vành đai 5, bao gồm các dự án thành phần về bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng đường song hành.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa chính thức gửi tờ trình tới HĐND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết về việc bố trí vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 để triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm cụ thể hóa hạ tầng giao thông kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế cho địa phương giữ vai trò cửa ngõ phía Bắc.

Chi tiết phương án đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên

Theo tờ trình của UBND tỉnh, đoạn tuyến Vành đai 5 đi qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên có tổng chiều dài khoảng 85km. Dự án được phân chia thành hai dự án thành phần chính để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong quản lý đầu tư.

Cụ thể, dự án thành phần 3.1 tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với kinh phí dự kiến khoảng 3.082 tỷ đồng. Dự án thành phần 3.3 tập trung vào việc xây dựng đường song hành đoạn qua địa bàn tỉnh với kinh phí đầu tư khoảng 4.705 tỷ đồng. Tổng kinh phí dự kiến để triển khai toàn bộ dự án trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 7.787 tỷ đồng.

Thái Nguyên đề xuất đầu tư 7.800 tỷ làm tuyến Vành đai 5 Vùng Thủ đô đoạn qua tỉnh. Ảnh minh họa

Quy mô chiến lược của toàn tuyến Vành đai 5

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gửi Chính phủ về dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm với tổng chiều dài toàn tuyến lên tới 349km. Điểm đầu của dự án được xác định tại Km0 (tương ứng Km367+100 đường Hồ Chí Minh), thuộc địa phận xã Yên Bài (TP. Hà Nội), tạo thành một vòng cung khép kín quanh khu vực Thủ đô.

Tuyến đường đi qua địa bàn của 7 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương bao gồm: TP. Hà Nội, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Hưng Yên, TP. Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Phú Thọ. Với mạng lưới kết nối rộng khắp, dự án được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông toàn khu vực phía Bắc.

Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn thiết kế

Vành đai 5 được thiết kế với quy mô kỹ thuật hiện đại, mặt cắt ngang rộng 120m. Cấu trúc tuyến đường bao gồm:

Đường cao tốc 6 làn xe chạy ở dải giữa.

Hai hệ thống đường song hành hai bên phục vụ giao thông địa phương.

Hành lang an toàn giao thông và dải cây xanh cách ly.

Về phân kỳ đầu tư, dự án được chia nhỏ thành nhiều dự án thành phần bao gồm: 7 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 7 địa phương; 7 dự án đầu tư đường song hành và 8 dự án thành phần đầu tư tuyến chính cao tốc. Tổng mức đầu tư cho toàn bộ mạng lưới Vành đai 5 ước tính khoảng 288.268 tỷ đồng, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.

Tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển vùng

Sau khi hoàn thành, Vành đai 5 sẽ đóng vai trò xương sống kết nối các hành lang kinh tế Đông - Tây và các trục giao thông hướng tâm của Thủ đô Hà Nội. Điều này không chỉ giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu mà còn tạo không gian phát triển mới cho các khu công nghiệp, đô thị dọc tuyến.

Riêng với tỉnh Thái Nguyên, sau khi sáp nhập với tỉnh Bắc Kạn, địa phương hiện có diện tích tự nhiên khoảng 8.375km² và dân số gần 1,8 triệu người. Việc đầu tư mạnh mẽ vào Vành đai 5 giúp tỉnh củng cố vị thế trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời tăng cường khả năng kết nối trực tiếp với vùng Đồng bằng sông Hồng và các trung tâm kinh tế lớn.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.