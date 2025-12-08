Pháp luật Thăm hỏi, động viên cán bộ CSGT Lâm Đồng bị thương khi làm nhiệm vụ Sáng 12/8, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT) bị thương khi làm nhiệm vụ đang điều trị tại bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ (bìa trái) thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Hoàng Trung đang điều trị tại bệnh viện

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin Trung tá Nguyễn Hoàng Trung, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh để thăm hỏi, động viên.

Tại đây, Đại tá Nguyễn Tường Vũ đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, chia sẻ và động viên đồng chí Trung; đồng thời, biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị lãnh đạo đơn vị phối hợp cùng đội ngũ y, bác sĩ tập trung chăm sóc, điều trị tốt nhất, giúp đồng chí Trung nhanh chóng hồi phục sức khoẻ.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Trung bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc và khẳng định sẽ nỗ lực điều trị, sớm quay lại thực hiện nhiệm vụ được giao.

Video ghi lại hình ảnh người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lao thẳng vào Trung tá Nguyễn Hoàng Trung

Trước đó, vào sáng 11/8, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), Tổ công tác của Đội CSGT số 2 do đồng chí Nguyễn Hoàng Trung làm Tổ trưởng phát hiện Trần Đại Phong (sinh năm 2008, trú tại tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe mô tô BKS 86B4-143.86 chở theo một người ngồi sau chạy quá tốc độ quy định. Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, người điều khiển không chấp hành mà lao thẳng vào Trung tá Nguyễn Hoàng Trung.

Đồng chí Trung được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong và được xác định bị gãy chân, sau đó chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Công an xã Liên Hương khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.