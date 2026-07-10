Thời sự Thăm hỏi, động viên gia đình 5 nạn nhân đuối nước ở xã Nâm Nung Chiều 10/7, lãnh đạo xã Nâm Nung (Lâm Đồng) đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình 5 học sinh tử vong do đuối nước.

Lãnh đạo xã Nâm Nung (Lâm Đồng) đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình 5 học sinh tử vong

Đến thăm các gia đình, lãnh đạo Đảng ủy xã Nâm Nung đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc trước sự việc đau lòng xảy ra đối với các gia đình. Đồng thời, động viên các gia đình cố gắng giữ gìn sức khỏe, ổn định tinh thần.

Lãnh đạo địa phương đề nghị các phòng, ban và tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tham gia hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong việc tổ chức hậu sự và tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Cùng với việc thăm hỏi, chia buồn, lãnh đạo xã Nâm Nung giao các phòng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống tai nạn đuối nước, nhất là trong dịp hè; rà soát các khu vực ao, hồ, sông, suối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để có biện pháp cảnh báo, quản lý phù hợp, nhằm hạn chế những vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra.

Trước đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã thông tin, sáng cùng ngày, tại đập Đắk Pót thuộc bon Đắk Prí (xã Nâm Nung) đã xảy ra vụ đuối nước nghiêm trọng khiến 5 nữ sinh tử vong.

Các nạn nhân gồm: Đ.M.T, L.T.Y.C, B.T.T, L.T.N và B.T.N.Y, đều sinh năm 2015 (11 tuổi) học sinh Trường THCS Nâm N'Đir, xã Nâm Nung.