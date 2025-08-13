Thời sự Lâm Đồng Thăm hỏi, động viên gia đình hai học sinh tử vong do sạt lở tại Lâm Đồng Chiều 13/8, ông Phạm Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia buồn và động viên thân nhân hai nạn nhân tử vong do sạt lở đất, mưa lớn xảy ra trên địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Đồng chí Phạm Triều, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trực tiếp thăm hỏi, chia buồn động viên mẹ cháu Dương Tâm Như tại Đơn Dương, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này.

Tại mỗi gia đình, ông Phạm Triều đã trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn quỹ cứu trợ của tỉnh nhằm chia sẻ phần nào nỗi đau mất mát, đồng thời gửi lời động viên sâu sắc đến người thân các nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 12/8, sau trận mưa lớn kéo dài, một đoạn bờ taluy dài khoảng 20m phía sau quán cà phê Tây Hồ (hẻm 108, đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt) bất ngờ bị sạt lở. Thời điểm này, trong quán có hai du khách đang ngồi uống cà phê thì không may bị đất đá vùi lấp, dẫn đến tử vong.

Quán cà phê Tây Hồ - nơi xảy ra sạt lở khiến 2 cháu học sinh lớp 11 tử vong (ảnh: baolamdong.vn)

Qua xác minh, hai nạn nhân đều là học sinh lớp 11 tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng gồm em Nguyễn Trần Duy Quân (SN 2009), học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Lợi. Em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ly dị, hiện sống cùng bố và bà nội tại địa chỉ 91/1 đường 2/4, xã Đơn Dương và Em Dương Tâm Như (SN 2009), học sinh lớp 11, Trường THPT Thành Nhân, thường trú tại 296 đường 2/4, xã Đơn Dương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cùng với đoàn công tác của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đơn Dương cũng đã đến tận nơi thăm hỏi, chia buồn và động viên bố mẹ, ông bà và người thân của hai cháu.

Đoàn thăm hỏi, chia buồn, động viên hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình cháu Nguyễn Trần Duy Quân (SN 2009), học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Lợi, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong mùa mưa bão.