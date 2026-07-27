Đời sống Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Hòa chung không khí trang nghiêm và xúc động của cả nước hướng về Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng ngày 27/7, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã tổ chức hoạt động tri ân ý nghĩa, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Thăm hỏi, tặng quà cho thương binh Đoàn Văn Thành, thôn Hiệp Hòa

Chương trình được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty Thủy điện Đại Ninh cùng chính quyền địa phương xã Ninh Gia. Đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà cho 10 gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Đây là một hành trình trở về nguồn cội, một nỗ lực để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hi sinh to lớn của các thế hệ cha ông. Những hi sinh ấy đã đổi lại nền độc lập, tự do và sự bình yên cho Tổ quốc hôm nay. Trong mỗi gia đình được ghé thăm, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe những câu chuyện, những kỷ niệm hào hùng nhưng cũng đầy mất mát, qua đó càng thêm thấu hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình.

Thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách Hồ Quang Nghĩa, thôn Thiện Chí

Đón nhận tình cảm và những món quà ý nghĩa, đại diện các gia đình đã không giấu được sự vui mừng và xúc động, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của Công ty Thủy điện Đại Ninh và chính quyền địa phương. Đáp lại tấm lòng của đoàn công tác, các gia đình hứa sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, luôn là những tấm gương sáng trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.