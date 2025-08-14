An ninh trật tự Thầm lặng giữa cuộc chiến chống cái ác Đại úy Nguyễn Cao Minh Huy, chiến sĩ hình sự quả cảm của Công an tỉnh Lâm Đồng, người đã để lại dấu ấn với những chuyên án lớn và thành tích xuất sắc trong bảo vệ bình yên cho Nhân dân.

Đằng sau những con phố bình yên của Lâm Đồng là những cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy hiểm nguy với bóng tối tội phạm. Đó là lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, trong số ấy có Đại úy Nguyễn Cao Minh Huy (SN 1991) với bản lĩnh thép, trí tuệ sắc bén và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi, anh không chỉ là một cán bộ xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng mà còn là biểu tượng của lòng yêu nghề, tinh thần cống hiến hết mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Đại úy Nguyễn Cao Minh Huy nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tín dụng đen

Được đào tạo, rèn luyện trong môi trường kỷ luật thép của Công an nhân dân. Từ những ngày đầu tham gia huấn luyện tại Đại đội 2 - Phòng Cảnh sát cơ động, rồi đến chiến sĩ chữa cháy tại Đà Lạt đã xây dựng cho anh một sức mạnh tinh thần, thể lực rắn rỏi, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ trấn áp tội phạm nóng.

Tiếp nối lửa đam mê, Đại úy Nguyễn Cao Minh Huy nỗ lực học tập, thi đậu Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang chuyên ngành huấn luyện viên võ thuật. Trong thời gian học tập tại trường, anh được Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng 2 Bằng khen và phong hàm cao hơn một bậc so với bạn bè cùng khóa.

Sau khi tốt nghiệp lớp Cảnh sát hình sự Liên thông 24 tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, anh chính thức về công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng với vai trò cán bộ Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân. Dù thời gian công tác tại đây chưa dài, nhưng với tinh thần cầu thị, anh nhanh chóng học hỏi từ các đàn anh, dần hoàn thiện kỹ năng trong công tác.

Được lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự và chỉ huy tin tưởng giao nhiệm vụ, anh cùng đồng đội trực tiếp tham gia hàng loạt chuyên án lớn, bắt giữ hàng trăm đối tượng nguy hiểm là những kẻ cướp liều lĩnh, lừa đảo tinh vi hay tổ chức đánh bạc quy mô lớn. Mỗi vụ án là một trận đánh cam go, nơi anh và đồng đội phải đối mặt với hiểm nguy rình rập, từ vũ khí nóng đến những cuộc rượt đuổi đầy hiểm nguy.

Đằng sau những chiến công lẫy lừng là những hi sinh thầm lặng mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Là một “người lính hình sự”, Đại úy Huy thường phải “căng mình” theo dõi đối tượng hàng tháng trời, ngủ trên xe, ăn uống thất thường. Những khoảnh khắc bên gia đình trở nên hiếm hoi. Tuy nhiên, với sự động viên của hậu phương, cũng là cán bộ phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, anh đã vượt qua khó khăn hoàn thành công việc.

Không dừng lại ở nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy Huy còn là một con người nhiệt huyết với các phong trào. Các chương trình tuyên truyền pháp luật phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ luôn có sự góp mặt của anh. Để có tinh thần thép, sức khỏe bền bỉ trong công việc, Đại úy Huy luôn dành thời gian để tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, trau dồi kỹ năng võ thuật với đồng đồng đội. Liên tục 3 năm liền (2023, 2024, 2025) anh cùng đoàn Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia hội thi Quân sự, Võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân, hội thi Điều lệnh quân sự võ thuật Công an nhân dân và Đại hội khỏe vì ANTQ đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi, những tấm gương như Đại úy Huy chính là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong lực lượng Công an. Anh không chỉ đấu tranh chống cái ác mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, bình yên.