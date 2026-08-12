Đời sống Thầm lặng góp sức trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” Gần 3 tuần qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng quân y, pháp y… miệt mài thu thập mẫu sinh phẩm từ những phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Mỗi mẫu vật được nâng niu cẩn trọng, thực hiện tỉ mỉ với hi vọng tìm lại tên tuổi, quê hương cho những người đã hi sinh.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, động viên các tổ lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Thầm lặng phía sau từng mẫu sinh phẩm

Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận là nơi có số lượng phần mộ cần xác định thông tin lớn nhất trong số 11 nghĩa trang liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại tỉnh Lâm Đồng. Với gần 9.000 phần mộ tại nghĩa trang, có 3.431 phần mộ cần khai quật, lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xác định danh tính.

Khẩn trương trên Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Vì thế, với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, mỗi mẫu sinh phẩm thu được đều mang theo một niềm hi vọng. Đại úy Bùi Huy Nhật - Tổ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 5 cho biết, thời tiết nóng bức khiến việc thực hiện nhiệm vụ trong lớp áo bảo hộ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, mỗi khi có được mẫu sinh phẩm, anh và đồng đội đều cảm thấy hạnh phúc. “Dù khó khăn đôi chút về thời tiết, nhưng cứ mỗi lần có mẫu, tôi cũng như các đồng nghiệp đang làm việc này đều rất mừng, vì đó là cả hi vọng cho gia đình hay người thân đang mong chờ”, Đại úy Nhật chia sẻ.

Các kỷ vật được phát hiện ngày 7/8/2026

Từ đặc khu Phú Quý, Trung úy Đặng Hữu Sang - Bệnh xá đặc khu Phú Quý, thuộc Tổ lấy mẫu số 4, nhận nhiệm vụ với tâm niệm đây không chỉ là một công việc chuyên môn mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hi sinh. “Là người lính thì khó khăn đều vượt qua được. Nhưng có những lần bắt gặp mẫu sinh phẩm hay di vật để lại, trong tôi nhiều xúc động và tự hào. Tự hào khi mình đang là thế hệ tiếp nối, góp phần phụng sự và tri ân những người đã hi sinh”, Trung úy Sang chia sẻ.

Những cảm xúc ấy cũng đến với Hạ sĩ Trương Ngọc Danh - Đồn Biên phòng Phước Lộc, thành viên Tổ lấy mẫu số 5. “Có hôm, ngoài mẫu sinh phẩm, chúng tôi còn tìm thấy chai dầu gió, thậm chí cả tấm ảnh được cất cẩn thận trong chiếc ví da. Những khoảnh khắc ấy khiến cả tổ công tác lặng đi vì xúc động”, Hạ sĩ Danh chia sẻ.

Những kỷ vật nhỏ bé ấy khiến công việc tưởng như chỉ gắn với quy trình kỹ thuật trở nên đặc biệt hơn. Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm là một con người, một cuộc đời và một gia đình vẫn đang chờ đợi.

Về đích bằng sự tận tâm

Đó cũng là lý do đội ngũ pháp y, quân y cùng các lực lượng tham gia luôn phải thực hiện công việc với sự tập trung và cẩn trọng cao nhất. Họ ít xuất hiện trong những hình ảnh của chiến dịch, nhưng lại giữ một vai trò quan trọng trong quá trình thu thập mẫu, bảo đảm chất lượng sinh phẩm và hoàn thiện dữ liệu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng

Thượng tá Trần Thanh Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Với gần 300 phần mộ còn lại, các lực lượng phấn đấu hoàn thành trước ngày 12/8. Việc này có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ y, bác sĩ trong chiến dịch”.

Với những người trực tiếp tham gia, tiến độ không đơn thuần là con số. Mỗi phần mộ được hoàn tất thêm một bước cũng đồng nghĩa với việc thêm một cơ hội xác định danh tính người đã khuất, thêm một hy vọng cho những gia đình vẫn đang chờ tin.

Tận tụy làm nhiệm vụ

Trong cái nắng gắt, những ngày mưa dầm và điều kiện làm việc nhiều vất vả, các lực lượng vẫn kiên trì bám nhiệm vụ. Phía sau những con số của “Chiến dịch 500 ngày đêm” là công việc âm thầm, đòi hỏi sự chính xác và tận tụy của đội ngũ pháp y, quân y cùng các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay có thể trở thành cầu nối đưa một người lính trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình sau hàng chục năm xa cách.