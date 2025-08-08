Quốc phòng - An ninh Tham mưu trúng, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương Công tác tham mưu đóng vai trò tiền phong, tạo nền tảng để Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trong giai đoạn mới với yêu cầu ngày càng cao.

Tham mưu kịp thời

Phòng Tham mưu là cơ quan trung tâm hiệp đồng, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh về các mảng công tác thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tác động trực tiếp đến việc nâng cao sức mạnh tổng hợp, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT).

Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt

Phòng Tham mưu đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh triển khai các nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” theo Chỉ thị 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Việc tham mưu hiệu quả đã giúp Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện Nghị định 02, Nghị định 03 của Chính phủ. Trong đó, các cơ quan quân sự đã phối hợp với công an xác minh gần 4.000 thông tin; báo cáo Ban Chỉ đạo hoạt động Quân báo - Trinh sát hơn 1.000 tin tức có giá trị; phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn với sự tham gia của gần 1.300 lượt cán bộ, chiến sĩ và gần 1.500 lượt dân quân. Đặc biệt, trong thời điểm bùng phát dịch Covid-19, đã có hơn 80.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên được điều động tham gia các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được thực hiện tốt, bảo đảm tỷ lệ theo quy định. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu. Hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện sẵn sàng chiến đấu được xây dựng đảm bảo. Công tác diễn tập các cấp hàng năm đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt…

Đại tá Lê Anh Vương - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Những kết quả từ công tác tham mưu đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh. Đó cũng chính là yếu tố tạo nên thế và lực để tạo đà tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mưu trong giai đoạn tiếp theo”.



Nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập, mặc dù còn nhiều khó khăn đặt ra, song cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu xác định rõ: Đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình để chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh các vấn đề và giải pháp triển khai công tác quân sự, quốc phòng địa phương hiệu quả, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ lệnh, chỉ thị về công tác sẵn sàng chiến đấu. Phòng chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp tốt với các lực lượng giữ vững ổn định trên toàn địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số…

Phòng tiếp tục tham mưu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu địa phương điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện chiến đấu và hoàn thành văn kiện phòng thủ dân sự; tổ chức việc hướng dẫn các địa phương sau sáp nhập tiến hành công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Đơn vị tham mưu, kiện toàn các lực lượng theo hướng tinh - gọn - mạnh; thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ phù hợp, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra…

Đại tá Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Trước yêu cầu của giai đoạn mới, có những thuận lợi, song khó khăn cũng không ít, điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu phải nỗ lực lớn, quyết tâm cao, vượt mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Tất cả phải đoàn kết, trên dưới một lòng, xây dựng khối thống nhất, bỏ qua lợi ích cá nhân, đặt lợi ích tập thể lên trên hết để thực hiện tốt các nhiệm vụ”.