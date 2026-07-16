Thẩm quyền ban hành thủ tục bồi thường khi thu hồi đất

Cháu của ông Tạ Văn Hồng có hộ khẩu thường trú tại TP. Hà Nội, là lao động tự do, có đất nông nghiệp và làm ruộng tại tỉnh Thái Nguyên. Nay đất thuộc diện Nhà nước thu hồi.

Để có thể được nhận hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, cơ quan giải phóng mặt bằng hướng dẫn xin xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú là không có thu nhập thường xuyên và không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, và đến UBND phường nơi có đất nông nghiệp xin xác nhận là cá nhân sản xuất nông nghiệp và có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp.

Cháu của ông Hồng đã xin xác nhận của nơi cư trú như yêu cầu nhưng khi đến phường nơi có đất xin xác nhận nội dung trên thì chỉ được đồng ý xác nhận có đất nông nghiệp tại địa phương, không đồng ý xác nhận có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp.

Ông Hồng hỏi, các cơ quan yêu cầu và xác nhận như vậy có đúng không? Cháu ông phải làm thế nào để nhận được tiền hỗ trợ?

Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ, cụ thể:

UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất để thực hiện các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP chậm nhất đến ngày 01/7/2026; trong thời gian chưa ban hành quy định về trình tự, thủ tục thì UBND cấp tỉnh quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 49/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành hoặc quyết định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai đối với từng trường hợp cụ thể.

Nội dung hỏi của ông là trường hợp cụ thể, đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn