Gia đình ông Vũ Đình Huynh (Hà Nội) mua căn nhà 50 m2 trên mảnh đất 60 m2. Mua bán bằng giấy viết tay trước ngày 15/10/1993, ở ổn định, liên tục không tranh chấp. Nguồn gốc đất là được hợp tác xã giao đất cho xã viên năm 1987.

Lúc gia đình ông Huynh mua thì căn nhà có 1 tầng, trần đổ bê tông có gác lửng.

Ông Huynh hỏi mảnh đất gia đình ông sử dụng có được công nhận là đất ở và đủ điều kiện cấp sổ đỏ không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung phản ánh, kiến nghị của ông là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, cần căn cứ trên hồ sơ quản lý và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về đất đai đã được ban hành, do đó Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ xin nêu một số quy định về nguyên tắc như sau:

Pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 của Luật Đất đai.

Chính phủ đã quy định đầy đủ về thành phần hồ sơ nộp, trình tự, thủ tục thực hiện tại Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 và Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025.

Tại mục XI nội dung C Phần V của Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai đã quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

Hiện nay, tại Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai đã giao UBND cấp tỉnh quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.