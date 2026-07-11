Thẩm quyền quyết định việc tách gói thầu

Trong quá trình theo dõi và tham gia các gói thầu tư vấn thiết kế xây dựng, ông Phạm Phú Đức (Đà Nẵng) nhận thấy một thực tiễn đang diễn ra khá phổ biến là việc tách riêng công tác “lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán” và “lập mô hình thông tin công trình (BIM)” thành hai gói thầu độc lập.

Tuy nhiên, xét về bản chất chuyên môn, công tác lập thiết kế bản vẽ thi công hoàn toàn có thể được thực hiện trực tiếp trên môi trường BIM thông qua các phần mềm chuyên ngành, trong đó mô hình thông tin công trình là nền tảng để triển khai và xuất bản hồ sơ bản vẽ. Việc này tương tự như sử dụng một công cụ soạn thảo để tạo lập và phát hành sản phẩm cuối cùng, thay vì tách rời thành hai quy trình độc lập.

Theo ông Đức, việc phân tách thành hai gói thầu riêng biệt có thể dẫn đến một số hệ quả như: Phát sinh hai quy trình triển khai song song cho cùng một mục tiêu đầu ra; tăng chi phí quản lý, thẩm tra, nghiệm thu do tồn tại hai bộ hồ sơ độc lập; tiềm ẩn nguy cơ không đồng bộ giữa mô hình BIM và hồ sơ thiết kế; có thể hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực triển khai tích hợp BIM trong thiết kế.

Trên cơ sở đó, ông Đức đề nghị cơ quan chức năng xem xét và có ý kiến hướng dẫn về tính phù hợp của việc tách riêng hai nội dung nêu trên thành các gói thầu độc lập theo quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc phân chia gói thầu được thể hiện trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án, thuộc thẩm quyền quyết định của người quyết định đầu tư (đối với kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, nếu có), của chủ đầu tư (đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu) theo quy định tại Điều 36, Điều 40 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15).

Việc phân chia gói thầu phải bảo đảm nguyên tắc theo quy định tại Điều 37 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, khoản 7 Điều 17 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

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