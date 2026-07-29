Tại Nghị định số 299/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, Điều 27, Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28/7/2026 quy định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập quy định thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sựnghiệp công lập như sau:

1. Xây dựng đề án tự chủ của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

2. Bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

3. Thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Chế độ cung cấp thông tin, báo cáo về đơn vị sự nghiệp công lập

Điều 28, quy định chế độ cung cấp thông tin, báo cáo về đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo về tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để báo cáo cơ quan, tổ chức theo quy định.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Cung cấp thông tin về đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật;

b) Định kỳ tổng hợp gửi báo cáo số liệu về đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý về bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ trước ngày 20 tháng 11 hàng năm để tổng hợp theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 7 năm 2026.

Nghị định này thay thế Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 283/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.