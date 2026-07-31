Thẩm quyền xác định loại đất sau hợp thửa

Thửa đất có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm được hợp thửa với thửa đất có đất ở và vườn liền kề nhà ở thành một thửa, đồng thời tồn tại đường ranh phân chia ranh giới trong sơ đồ thửa đất sau khi hợp thửa.

Bà Khánh Kim (Quảng Trị) hỏi, như vậy phần diện tích thuộc thửa đất trồng cây lâu năm sau khi hợp thửa có được xem là đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung bà phản ánh là trường hợp cụ thể, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan ở địa phương. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến về nguyên tắc như sau:

Việc hợp thửa đất đã được quy định cụ thể tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 220 Luật Đất đai năm 2024, khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Theo đó, điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện do UBND cấp tỉnh quy định theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin để bà biết, thực hiện.