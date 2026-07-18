Việc sửa đổi, bổ sung mức thu, đơn vị tính phí kiểm soát giết mổ động vật thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính và được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Huy Long, Thông tư số 101/2020/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y quy định mức phí kiểm soát giết mổ đối với thỏ và động vật có khối lượng tương đương là 3.000 đồng/con. Trong khi đó, mức phí đối với gia cầm là 200 đồng/con và đối với lợn dưới 15 kg là 700 đồng/con.

Ông Long nhận thấy mức phí nêu trên chưa phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay vì một số lý do sau:

Chăn nuôi thỏ là ngành còn mới, quy mô sản xuất chưa lớn, đang được khuyến khích phát triển nhằm đa dạng hóa vật nuôi, tạo sinh kế cho người dân và cung cấp nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Việc áp dụng mức phí kiểm soát giết mổ cao làm tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến khả năng phát triển của ngành.

Thỏ thương phẩm hiện có khối lượng phổ biến từ 2–3 kg/con và giá trị thương phẩm không cao, nhưng mức phí kiểm soát giết mổ lại cao hơn nhiều so với gia cầm và lợn có khối lượng lớn hơn, chưa bảo đảm tính hợp lý và tương xứng với đặc điểm của vật nuôi cũng như chi phí thực hiện dịch vụ công.

Đối với các cơ sở giết mổ tập trung xử lý số lượng lớn thỏ mỗi ngày, tổng chi phí kiểm soát giết mổ rất cao, làm tăng giá thành sản phẩm và giảm sức cạnh tranh của thịt thỏ trên thị trường.

Mức phí hiện hành có thể làm giảm động lực đưa thỏ vào giết mổ tập trung, chưa phù hợp với chủ trương phát triển hệ thống giết mổ tập trung, tăng cường kiểm soát thú y, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn đã sử dụng khái niệm đơn vị vật nuôi làm căn cứ trong quản lý quy mô chăn nuôi và xây dựng chính sách. Tuy nhiên, Thông tư số 101/2020/TT-BTC vẫn quy định mức phí kiểm soát giết mổ theo số lượng đầu con đối với thỏ, chưa phản ánh đầy đủ quy mô sản xuất, khối lượng sản phẩm và đặc điểm của từng đối tượng vật nuôi.

Ông Long hỏi, pháp luật hiện hành đã có chủ trương hoặc kế hoạch nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 101/2020/TT-BTC theo hướng điều chỉnh phương pháp tính và mức thu phí kiểm soát giết mổ đối với thỏ để phù hợp với quy mô sản xuất, đặc điểm của vật nuôi và định hướng phát triển ngành chăn nuôi hay chưa?

Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2020/TT-BTC theo hướng:

Nghiên cứu xây dựng phương pháp thu phí kiểm soát giết mổ phù hợp hơn với nguyên tắc quản lý của Luật Chăn nuôi, có thể căn cứ theo đơn vị vật nuôi, khối lượng sản phẩm, quy mô sản xuất hoặc tiêu chí khoa học tương đương thay cho việc chỉ tính theo đầu con.

Rà soát, điều chỉnh mức phí kiểm soát giết mổ đối với thỏ theo hướng phù hợp với thực tiễn sản xuất; có thể xem xét giảm xuống mức tương đương gia cầm (200 đồng/con) hoặc xác định mức thu trên cơ sở đánh giá đầy đủ chi phí thực hiện dịch vụ công và đặc điểm của ngành chăn nuôi thỏ.

Đơn giản hóa thủ tục kiểm dịch, kiểm soát giết mổ đối với các cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh, thực hiện tốt các quy định về an toàn sinh học và an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hồ sơ điện tử và hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Long hỏi, kiến nghị sửa đổi theo các nội dung nêu trên có phù hợp với quy định pháp luật và định hướng xây dựng chính sách hiện hành hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 Mục I Phần A Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí quy định "Phí kiểm soát giết mổ động vật" thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Tại Điều 8 Luật Phí và lệ phí quy định: "Mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân"

Tại khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí quy định trách nhiệm của các Bộ: "... kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý".

Tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí quy định về trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí:

"1. Tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm:

a) Xây dựng đề án thu phí, lệ phí bao gồm các nội dung sau:

Đề án thu phí gồm: Phương thức cung cấp dịch vụ, thu phí; dự kiến mức thu, căn cứ xây dựng mức thu; đối tượng chịu phí; miễn, giảm phí; dự toán thu, chi; tỷ lệ để lại; đánh giá khả năng đóng góp của người nộp phí, hiệu quả thu phí...".

Căn cứ quy định pháp luật về phí và lệ phí, trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), ngày 23/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Như vậy, tại Luật Phí và lệ phí đã quy định nguyên tắc điều chỉnh mức thu phí kiểm soát giết mổ động vật.

Việc sửa đổi, bổ sung mức thu, đơn vị tính phí kiểm soát giết mổ động vật thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính và được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đề nghị ông Nguyễn Huy Long gửi kiến nghị về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng Đề án thu phí gửi Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 101/2020/TT-BTC theo quy định.