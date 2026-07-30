Tham vọng smarthome của Apple: Smart Hub tích hợp AI và bước chuyển từ iPhone Ultra Cùng iPhone Ultra màn hình gập, Apple chuẩn bị gia nhập kỷ nguyên smarthome bằng Smart Hub màn hình 7 inch tích hợp công nghệ nhận diện AI cá nhân hóa.

Bên cạnh điểm nhấn trung tâm là bộ đôi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng chiếc iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên dự kiến chào sân vào tháng 9, Apple đang chuẩn bị cho một bước chuyển mình quy mô lớn khi tiến sâu vào không gian sống thông minh. Sự xuất hiện của dải thiết bị nhà thông minh thế hệ mới hứa hẹn tái định hình cách người dùng tương tác với hệ sinh thái công nghệ trong gia đình.

Màn ra mắt sản phẩm mùa thu năm nay của Apple hứa hẹn nhiều sự bùng nổ.

Bước chuyển mình chiến lược sang không gian sống

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, tập đoàn công nghệ Mỹ đang tiệm cận thời điểm giới thiệu hệ sinh thái smarthome hoàn chỉnh sau nhiều năm tập trung nguồn lực vào iPhone, Mac và thiết bị đeo. Chiến lược mới này đánh dấu sự dịch chuyển quan trọng nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng ngay tại ngôi nhà của họ.

Dải sản phẩm chiến lược được Apple chuẩn bị bao gồm ba thiết bị cốt lõi: trung tâm điều khiển Smart Hub tích hợp màn hình, loa HomePod mini thế hệ mới và Apple TV bản nâng cấp. Trong đó, HomePod mini và Apple TV có thể xuất hiện sớm hơn, còn mẫu Smart Hub dự kiến ra mắt vào tháng 10 hoặc dời sang đầu năm 2027.

Về mặt kỹ thuật, HomePod mini và Apple TV mới giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế ngoại thất tiền nhiệm nhưng được nâng cấp mạnh mẽ về vi xử lý bên trong. Việc trang bị chip xử lý mới nhằm đảm bảo khả năng vận hành trơn tru các tính năng Siri AI và các công cụ trí tuệ nhân tạo nâng cao của hãng.

Smart Hub: Bộ não điều phối hệ sinh thái smarthome thế hệ mới

Đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược này là Smart Hub — thiết bị được thiết kế làm trung tâm điều khiển toàn bộ căn nhà. Sản phẩm được trang bị màn hình vuông kích thước khoảng 7 inch, vận hành trên hệ điều hành mới kết hợp giữa nền tảng tvOS cùng giao diện trực quan của watchOS và iOS.

Smart Hub có thể sẽ là ngôi sao công nghệ tiếp theo của Apple. Ảnh minh họa.

Giao diện người dùng của Smart Hub hiển thị dưới dạng lưới ứng dụng, widget và tiện ích tương tự trải nghiệm trên iPhone. Ngoài các chức năng cơ bản như điều khiển khóa cửa, hệ thống chiếu sáng, loa, thiết bị gia dụng và xem lịch, máy còn tích hợp camera hỗ trợ FaceTime. Nhờ đó, Smart Hub đóng vai trò như một hệ thống liên lạc nội bộ giữa các phòng và trung tâm giám sát an ninh cho toàn bộ ngôi nhà.

Đột phá từ công nghệ nhận diện khuôn mặt và tương tác khoảng cách

Điểm cải tiến kỹ thuật vượt trội nhất trên Smart Hub nằm ở khả năng nhận diện khuôn mặt kết hợp công nghệ tương tác theo khoảng cách thực tế. Thiết bị có thể tự động nhận biết từng thành viên trong gia đình khi đứng trước màn hình để hiển thị lịch làm việc, thông báo và ghi chú cá nhân hóa tương ứng.

Bên cạnh đó, giao diện và kích thước phông chữ trên màn hình sẽ tự động co giãn theo thời gian thực dựa vào vị trí của người dùng. Khi di chuyển lại gần hoặc đứng xa thiết bị, hiển thị sẽ tự điều chỉnh để tối ưu thị giác. Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp trải nghiệm nhà thông minh trở nên tự nhiên và cá nhân hóa sâu sắc hơn.