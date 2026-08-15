Thần đồng Dastan Satpayev ký hợp đồng đến năm 2033 với Chelsea rồi sang Burnley thi đấu Ngay khi bước sang tuổi 18, chân sút tuyển Kazakhstan Dastan Satpayev đã cam kết tương lai lâu dài với Chelsea trước khi tích lũy kinh nghiệm tại Burnley.

Tiền đạo trẻ Dastan Satpayev đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn kéo dài đến năm 2033 với Chelsea ngay sau khi tròn 18 tuổi. Nhằm giúp tài năng triển vọng này có cơ hội cọ xát và phát triển năng lực tại môi trường bóng đá Anh, đội chủ sân Stamford Bridge quyết định để anh chuyển tới đầu quân cho Burnley theo dạng cho mượn trong toàn bộ mùa giải 2026-2027.

Dastan Satpayev trong chuyến du đấu mùa hè 2026 cùng Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Bản hợp đồng chiến lược và tiềm năng hứa hẹn

Thực tế, thương vụ chiêu mộ Dastan Satpayev đã được bộ phận tuyển trạch của Chelsea chốt thỏa thuận thành công với câu lạc bộ Kairat (Kazakhstan) từ tháng 2/2025. Việc ký kết hợp đồng chính thức kéo dài 7 năm ngay khi cầu thủ này bước sang tuổi 18 thể hiện niềm tin rất lớn mà ban lãnh đạo The Blues dành cho năng lực của tiền đạo trẻ.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, Satpayev đã chứng minh được giá trị ở cấp độ chuyên nghiệp. Anh đã có 8 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Kazakhstan và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những "viên ngọc thô" sáng giá nhất của bóng đá vùng Trung Á. Ở mùa giải trước, chân sút sinh năm 2008 từng gây bất ngờ lớn tại đấu trường UEFA Champions League khi ghi bàn thắng ấn tượng vào lưới FC Copenhagen trong màu áo Kairat.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải 2026, Satpayev đã ghi dấu ấn đậm nét khi tham gia chuyến du đấu tại Australia và châu Á cùng đội một Chelsea. Đáng chú ý, anh chính là người ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội nhà trong trận đấu giao hữu với Western Sydney Wanderers – cột mốc đánh dấu màn ra mắt của tân HLV Xabi Alonso trên cương vị thuyền trưởng The Blues.

Thử thách rèn luyện tại giải Hạng Nhất Anh

Để tối ưu hóa quá trình phát triển, Chelsea quyết định gửi gắm Satpayev cho Burnley tại giải Hạng Nhất Anh (Championship) mùa giải 2026-2027. Đây được xem là bước đi tính toán kỹ lưỡng, giúp tiền đạo 18 tuổi sớm thích nghi với thể lực và tốc độ thi đấu đặc trưng của bóng đá xứ sở sương mù, đồng thời hỗ trợ Burnley thực hiện mục tiêu cạnh tranh tấm vé thăng hạng lên Ngoại hạng Anh.

Chia sẻ trong ngày chính thức ra mắt đội bóng mới, Satpayev hào hứng cho biết: "Tôi rất vui mừng khi có mặt tại đây. Đây là một cơ hội tuyệt vời trong sự nghiệp và Burnley là câu lạc bộ lý tưởng để tôi thể hiện khả năng, cũng như giúp đội bóng trở lại vị thế vốn có. Đây là lần đầu tiên tôi chơi bóng tại Anh, và tôi đã sẵn sàng bước vào chương tiếp theo để gặt hái thành công cùng Burnley."

Chuyến xuất ngoại sang Championship hứa hạn sẽ đem lại những trải nghiệm thực chiến vô cùng quý giá cho Satpayev trước khi anh trở lại cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội hình của Chelsea ở các mùa giải tương lai.