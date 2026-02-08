Thần đồng Max Dowman rực sáng với 1 bàn 1 kiến tạo giúp Arsenal đè bẹp Girona 4-1 Tài năng trẻ 16 tuổi Max Dowman có màn trình diễn xuất sắc với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, góp công lớn vào chiến thắng 4-1 của Arsenal trước Girona.

Trong chiến thắng 4-1 thuyết phục của Arsenal trước Girona, tâm điểm của sự chú ý không thuộc về những cái tên lẫy lừng như Kai Havertz hay Gabriel Jesus. Thay vào đó, tài năng trẻ 16 tuổi Max Dowman mới là người chiếm trọn ánh hào quang bằng một màn trình diễn vượt tuổi ở hành lang cánh phải.

Max Dowman là ngọc quý của Arteta. Ảnh: Getty.

Khoảnh khắc bùng nổ và dấu ấn chiến thuật

Trận đấu khởi đầu với thế trận hoàn toàn áp đảo dành cho Arsenal. Tuy nhiên, bước ngoặt chiến thuật thực sự diễn ra ở phút 16 nhờ phẩm chất cá nhân xuất sắc của Max Dowman. Xuất phát từ hành lang cánh phải sở trường, cầu thủ sinh năm 2009 nhận bóng trong tư thế bị hậu vệ đối phương áp sát vô cùng quyết liệt.

Dù sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, Dowman gây kinh ngạc khi thể hiện khả năng tì đè trụ vững để loại bỏ chốt chặn của Girona. Ngay sau đó, tiền đạo trẻ này thực hiện chuỗi pha đi bóng lắt léo vượt qua hai cầu thủ đối phương trước khi tung ra đường chọc khe chuẩn xác đến từng milimet, tạo điều kiện thuận lợi cho Kai Havertz thoát xuống dứt điểm mở tỷ số trận đấu.

Max Dowman đóng góp 1 bàn, 1 kiến tạo. Ảnh: Getty.

Không dừng lại ở vai trò kiến tạo, Max Dowman tiếp tục tự mình điền tên lên bảng điện tử trong hiệp hai. Phút 53, sau khi Girona có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Martinez, hy vọng lật ngược thế cờ của đội chủ nhà đã nhanh chóng bị dập tắt. Nhận đường chuyền thông minh từ Myles Lewis-Skelly, Dowman thực hiện pha rẽ bóng từ cánh phải đi thẳng vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại hoàn toàn thủ môn Girona, nâng tỷ số lên 3-1 cho Arsenal.

Bộ kỹ năng toàn diện thể hiện qua những con số

Màn trình diễn của Max Dowman trước Girona được chuyên trang Fotmob đánh giá với điểm số 8.5 vô cùng ấn tượng. Những dữ liệu kỹ thuật sau 62 phút thi đấu trên sân của anh phản ánh tư duy của một ngôi sao dày dạn kinh nghiệm.

Cụ thể, Dowman có tới 6 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, thực hiện thành công 3 pha kéo bóng tịnh tiến và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 88% (14/16 đường chuyền). Bên cạnh đó, anh tạo ra 1 cơ hội lớn và duy trì tỷ lệ sút trúng đích tuyệt đối 100%.

Đặc biệt, không chỉ đóng góp ở khâu tấn công, sao mai 16 tuổi còn tích cực tham gia vào hệ thống phòng ngự từ xa của HLV Mikel Arteta với 5 lần thu hồi bóng và giành chiến thắng 50% trong các pha tranh chấp tay đôi trên mặt đất.

Tương lai xán lạn tại sân Emirates

Sự thăng tiến nhanh chóng của Max Dowman là một câu chuyện đầy tự hào của học viện Hale End. Trước đó, anh từng ghi dấu ấn đậm nét khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh trong trận đấu gặp Everton.

Đánh giá về học trò trẻ tuổi, HLV Mikel Arteta không ngần ngại dành những lời có cánh: "Max chắc chắn là một trong những tài năng xuất sắc nhất mà tôi từng dẫn dắt. Cậu ấy có sự đặc biệt trong mỗi pha chạm bóng".

Để bảo vệ viên ngọc quý này, ban lãnh đạo Arsenal đã sớm chốt thỏa thuận tiền hợp đồng vào tháng 1/2026, trước khi Dowman chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp vào đúng sinh nhật thứ 17. Với sự dẫn dắt của Mikel Arteta cùng định hướng phát triển bài bản, Max Dowman đang hội tụ mọi yếu tố để trở thành biểu tượng thế hệ mới tại sân Emirates.