Thần đồng Mika Godts của Ajax từng gây sốt khi được cả Barcelona và Bayern Munich săn đón Trước khi lọt vào tầm ngắm của PSG, tài năng trẻ Mika Godts từng khiến Barcelona và Bayern Munich tranh giành quyết liệt nhưng thương vụ bất thành.

Mika Godts, sao trẻ đang lên thuộc biên chế Ajax Amsterdam, từng là mục tiêu theo đuổi gắt gao của hai gã khổng lồ bóng đá châu Âu là Barcelona và Bayern Munich trước khi Paris Saint-Germain (PSG) chính thức gia nhập cuộc đua chiêu mộ.

Theo nhà phân tích bóng đá Mike Verweij chia sẻ trên podcast Kick-off, cả Barcelona lẫn Bayern Munich đều từng tỏ ra vô cùng nghiêm túc trong kế hoạch sở hữu chữ ký của cầu thủ chạy cánh này. Giám đốc thể thao Deco của Barca thậm chí đã nhiều lần trực tiếp dự khán các trận đấu để đánh giá năng lực của Godts. Tuy nhiên, định hướng chiến thuật đã khiến Bayern Munich rút lui để chuyển sang Saibari – mẫu cầu thủ có khả năng thi đấu như một tiền đạo cắm.

Mika Godts từng nhận được sự quan tâm từ Bayern Munich và Barcelona.

Lời khuyên từ Jordi Cruyff và bến đỗ tiềm năng PSG

Về phía Barcelona, chuyên gia Jordi Cruyff từng đưa ra lời khuyên rằng Ajax nên giữ chân tiền vệ trẻ này thêm một năm để phát triển bản thân, đồng thời đảm bảo giá trị chuyển nhượng trước sự săn đón từ các đội bóng lớn.

Thời điểm hiện tại, PSG đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới sao trẻ của Ajax. Dù đứng trước cơ hội lớn để chuyển tới Ligue 1, phía đại diện của Godts – ông Niels De Jonck – khẳng định cầu thủ sẽ duy trì thái độ chuyên nghiệp và tuyệt đối không dùng biện pháp bỏ thi đấu để tạo áp lực lên ban lãnh đạo. Một thỏa thuận êm đẹp giữa Ajax và PSG được xem là phương án tối ưu cho tất cả các bên liên quan.