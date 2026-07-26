Thắng 7-0 Timor Leste: Lỗ hổng hàng thủ tuyển Việt Nam trước thử thách Indonesia Chiến thắng tưng bừng 7-0 tại ASEAN Cup 2026 không thể che lấp những sai số chiến thuật ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam, báo động đỏ trước màn đọ sức Indonesia.

Chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste trong ngày ra quân ASEAN Cup 2026 đã mang lại bầu không khí hưng phấn cho đội tuyển Việt Nam. Cây đinh ba trên hàng công thể hiện sức mạnh áp đảo khi tài năng trẻ Đình Bắc lập một hat-trick, ngoại binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đóng góp cú đúp, cùng hai bàn thắng của Nguyễn Xuân Son và thủ quân Nguyễn Quang Hải. Thậm chí, tinh thần chiến đấu của toàn đội cũng được ghi nhận qua hình ảnh Xuân Son tích cực lùi sâu cản phá cú sút của đối phương dù đội nhà đang dẫn sâu.

Tuy nhiên, đằng sau màn trình diễn thăng hoa của các chân sút, hệ thống phòng ngự của HLV Kim Sang-sik lại bộc lộ những sai số đáng lo ngại. Việc giữ sạch lưới trước một đối thủ dưới cơ không thể khỏa lấp những khoảng trống chết người mà hàng thủ áo đỏ đã bỏ lại.

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam bộc lộ những vấn đề đáng lo ngại sau chiến thắng Timor Leste. (Ảnh: VFF)

Bức tường thử nghiệm và những vết xước chiến thuật

Ở trận đấu này, HLV Kim Sang-sik đã tận dụng sự chênh lệch trình độ để thử nghiệm bộ khung hoàn toàn mới cho hàng phòng ngự. Lê Giang Patrik được trao cơ hội bắt chính, trong khi bộ ba trung vệ gồm Đoàn Văn Hậu đá lệch trái, Nguyễn Thành Chung ở trung tâm và Phạm Xuân Mạnh đảm nhận vị trí lệch phải. Đây là sự xáo trộn đáng kể khi Văn Hậu phải chuyển vào đá trung vệ lệch thay Nguyễn Nhật Minh, còn Xuân Mạnh cũng chưa thực sự quen thuộc ở vai trò mới.

Sự chệch choạc lập tức xuất hiện trước các đường lên bóng đơn giản của Timor Leste. Đáng chú ý ở phút 53, tiền vệ Claudio Orsorio thoải mái tạt bóng vào cấm địa để đồng đội đánh đầu hiểm hóc chệch cột dọc. Chỉ 6 phút sau, hành lang cánh phải của tuyển Việt Nam bị khoan thủng hoàn toàn, tạo điều kiện cho đối phương thoát xuống căng ngang dứt điểm dội cột dọc khung thành của Lê Giang Patrik.

Cự ly đội hình kém và cái giá của lối chơi dâng cao

Phân tích sâu hơn về mặt chiến thuật, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến những tình huống sóng gió nằm ở khả năng duy trì cự ly đội hình. Các trung vệ lệch và hậu vệ biên chưa tìm được sự bọc lót hợp lý, để lộ những khoảng trống lớn cho đối phương khai thác. Bên cạnh đó, việc bố trí Nguyễn Quang Hải đá cặp cùng Nguyễn Hoàng Đức ở trung tâm hàng tiền vệ vô tình trở thành con dao hai lưỡi. Cả hai đều có xu hướng dâng cao sáng tạo nhưng thiếu khả năng tranh chấp và đánh chặn lùi sâu, khiến khu vực trước vòng cấm thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu người che chắn.

HLV Kim Sang-sik cần tìm ra phương án điều chỉnh hệ thống phòng ngự. (Ảnh: Getty Images)

So với giai đoạn trước, đội hình tuyển Việt Nam đã đẩy cao hơn từ 10 đến 15 mét nhằm duy trì áp lực tầm cao. Triết lý tấn công chủ động này giúp tối ưu hóa sức mạnh của các chân sút như Xuân Son, Hoàng Hên hay Đình Bắc, nhưng đồng thời làm gia tăng khoảng trống phía sau lưng hàng thủ. Khi Đỗ Duy Mạnh vắng mặt, còn Văn Hậu, Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh hay Khổng Minh Gia Bảo chưa đạt điểm rơi phong độ tốt nhất, cấu trúc phòng ngự trở nên vô cùng mong manh.

Thử thách giông bão tại Pakansari

Nếu Timor Leste với lực lượng hạn chế vẫn có thể tiếp cận cầu môn tuyển Việt Nam, các đối thủ mạnh hơn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội trừng phạt những sai lầm này. Ngay ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải làm khách trên sân Pakansari của Indonesia – đội bóng sở hữu dàn hỏa lực đáng sợ với 12 cầu thủ nhập tịch.

Những ngòi nổ như Beckham Putra, Egy Maulana Vikri, Eliano Reijnders, Jens Raven, Ragnar Oratmangoen, Saddil Ramdhani và đặc biệt là tiền đạo cao 1,96m Mitchell Baker sẽ là bài kiểm tra hạng nặng cho hệ thống phòng ngự áo đỏ. HLV Kim Sang-sik chỉ còn đúng một tuần để vá lại những hổng chiến thuật trước khi bước vào cuộc đọ sức mang tính quyết định này.