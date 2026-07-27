Đời sống Tháng 7 tri ân trên quê hương Cát Tiên - Chiến khu VI anh hùng Tháng 7 trở về mang theo sắc đỏ của những đóa hoa tri ân, làn khói hương lặng lẽ nơi nghĩa trang liệt sĩ và những chuyến thăm đong đầy nghĩa tình đến từng gia đình chính sách trên mảnh đất Cát Tiên - Chiến khu VI anh hùng, nơi truyền thống cách mạng vẫn được giữ gìn và tiếp nối.

Âm vang lịch sử trên mảnh đất Chiến khu VI

Lãnh đạo các xã Cát Tiên, Cát Tiên 2 và Cát Tiên 3 dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Lộc

Trên quê hương Cát Tiên - vùng đất từng là căn cứ của Khu VI anh hùng trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các xã Cát Tiên, Cát Tiên 2 và Cát Tiên 3 đang viết tiếp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực, để lòng biết ơn không chỉ hiện hữu trong ký ức mà còn được vun đắp trong từng thế hệ hôm nay.

Mỗi độ tháng 7 về, trên mảnh đất Cát Tiên, ký ức về một thời khói lửa như sống dậy qua những câu chuyện của các cựu chiến binh, những địa danh lịch sử và những hàng bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ.

Ít ai có thể quên rằng, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cát Tiên là một phần quan trọng của Khu VI - chiến trường có vị trí chiến lược ở cực Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Giai đoạn từ năm 1963 đến 1968, nơi đây đã ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân Khu VI.

Xã Cát Tiên 3 tổ chức gặp mặt và tri ân các đối tượng người có công trên địa bàn nhân dịp 27/7

Từ việc xây dựng lực lượng, phá ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng, đến phối hợp cùng quân dân miền Nam làm nên thắng lợi trong Chiến dịch Đồng Xoài năm 1965, rồi liên tiếp đánh bại các cuộc phản công chiến lược mùa khô của đế quốc Mỹ, quân và dân Khu VI đã góp phần quan trọng làm phá sản các chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" rồi "Chiến tranh cục bộ", tạo tiền đề tiến tới Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Lịch sử ấy được viết nên bằng máu, mồ hôi và ý chí kiên cường của biết bao thế hệ. Chính vì vậy, với người dân Cát Tiên hôm nay, tri ân không chỉ là một hoạt động thường niên mà còn là trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử, để truyền thống cách mạng tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên Nguyễn Văn Thức thăm, tặng quà người có công trên địa bàn nhân dịp 27/7

Những ngày cuối tháng 7, trên khắp các xã Cát Tiên, Cát Tiên 2 và Cát Tiên 3, không khí tri ân hiện diện trong từng hoạt động.

Những đoàn công tác nối nhau đến thăm các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh; những bó hoa được dâng lên trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ; những buổi gặp mặt, lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng nhưng ấm áp nghĩa tình.

Tại xã Cát Tiên 3, Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức với sự tham dự của đông đảo cán bộ, đảng viên cùng các thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân người có công trên địa bàn.

Đoàn xã Cát Tiên 3 phối hợp cùng các đơn vị tổ chức thăm, tặng quà người có công trên địa bàn nhân dịp 27/7

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ. Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trang trọng công bố như một lời tri ân của Đảng, Nhà nước gửi đến những người đã cống hiến vì độc lập dân tộc.

Sau phần lễ, những phần quà nghĩa tình được trao tận tay các gia đình chính sách. Mỗi món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và lòng biết ơn của cộng đồng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cát Tiên 2 thăm, tặng quà tri ân người có công trên địa bàn nhân dịp 27/7

Song song đó, đoàn viên, thanh niên các xã đã tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, thăm hỏi, chăm sóc gia đình người có công, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước bằng những hành động cụ thể.

Ở Cát Tiên và Cát Tiên 2, nhiều hoạt động tri ân cũng được tổ chức đồng loạt như dâng hương, dâng hoa tại các công trình tưởng niệm, gặp mặt người có công, trao quà, khám sức khỏe và huy động các tổ chức đoàn thể chung tay chăm lo đời sống các gia đình chính sách... Những việc làm ấy đã tạo nên một mạch nguồn nghĩa tình lan tỏa khắp vùng quê cách mạng.

Lãnh đạo địa phương các xã Cát Tiên dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Lộc

Để nghĩa tình đơm hoa

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động mang tính kỷ niệm, điều đáng quý là các địa phương đều hướng tới xây dựng công tác đền ơn đáp nghĩa trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với chăm lo đời sống người có công và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tuổi trẻ địa phương các xã Cát Tiên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 27/7

Đồng chí Hồ Quốc Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên nhấn mạnh: "Đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm và cũng là tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công, xã tiếp tục huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị để chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách".

Không những vậy, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng để thế hệ trẻ hiểu hơn về những hi sinh của cha anh, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào quê hương và ý thức trách nhiệm trong xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Thức, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên 2 thăm, tặng quà tri ân người có công trên địa bàn nhân dịp 27/7

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên 2, các hoạt động tri ân không chỉ hướng đến người có công mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

"Mỗi chuyến thăm, mỗi phần quà hay mỗi buổi sinh hoạt truyền thống đều góp phần kết nối các thế hệ. Chúng tôi đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong các hoạt động tri ân để các em được trực tiếp lắng nghe những câu chuyện lịch sử, hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho quê hương", đồng chí Nguyễn Văn Thức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên 2 chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên 3 tặng quà, tri ân người có công trên địa bàn nhân dịp 27/7

Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên 3 khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công, đồng thời đổi mới các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" theo hướng ngày càng thiết thực.

"Chăm lo người có công là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bên cạnh nâng cao đời sống vật chất, địa phương sẽ đẩy mạnh giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng biết ơn và tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng của vùng đất Chiến khu VI anh hùng", đồng chí Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiên 2 thăm, tặng quà thân nhân các gia đình cán bộ, chiến sĩ nhân ngày 27/7

Những chia sẻ ấy cũng chính là thông điệp chung của 3 địa phương trên quê hương Cát Tiên hôm nay: tri ân quá khứ để xây dựng tương lai.

Tháng 7 rồi sẽ khép lại nhưng những chuyến thăm nghĩa tình, những bó hoa tri ân hay những câu chuyện về một thời chiến khu năm xưa vẫn sẽ còn ở lại trong ký ức của nhiều người.

Trên vùng đất từng ghi dấu những chiến công của quân và dân Khu VI, truyền thống cách mạng vẫn đang được gìn giữ bằng những việc làm bình dị mỗi ngày. Đó là sự quan tâm dành cho người có công; là những chương trình giáo dục lịch sử trong trường học; là những hoạt động về nguồn của tuổi trẻ; là sự chung tay của cả cộng đồng trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"...

Xã Cát Tiên 2 tổ chức các đoàn lãnh đạo thăm, tặng quà các gia đình có công trên địa bàn nhân dịp 27/7

Tháng 7 không chỉ là dịp tri ân quá khứ mà còn là sự tiếp nối của truyền thống cách mạng. Để từ lòng biết ơn, mỗi người thêm yêu, thêm tự hào về quê hương Cát Tiên - Chiến khu VI anh hùng. Để thế hệ trẻ hôm nay hiểu rằng, hòa bình, độc lập có được là từ sự hi sinh của biết bao người đi trước, từ đó sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của vùng đất cách mạng.