Tháng 8 bản lề của Man Utd: Kế hoạch nâng cấp lực lượng và bài toán Rashford dưới thời Carrick Dưới triều đại Michael Carrick, Manchester United bước vào tháng 8 quyết định để chốt hạ hai tân binh Lewis Hall, Manu Kone và giải quyết tương lai Marcus Rashford.

Tháng 8 mở ra giai đoạn then chốt đối với Manchester United khi huấn luyện viên Michael Carrick cùng ban lãnh đạo phải cấp tập hoàn thiện đội hình nhằm chuẩn bị cho cuộc đua tại Ngoại hạng Anh và đấu trường Champions League. Mọi sự tập trung hiện dồn vào chiến lược nâng cấp hàng phòng ngự, tái thiết tuyến giữa và đưa ra lời giải cho tương lai của tiền đạo Marcus Rashford.

Huấn luyện viên Michael Carrick đang hoàn thiện các kế hoạch chuyển nhượng để nâng tầm Manchester United.

Bài toán tương lai của Marcus Rashford

Tâm điểm ở hậu trường Old Trafford lúc này là số phận của Marcus Rashford. Sau khi hợp đồng cho mượn tại Barcelona kết thúc mà không có thỏa thuận mua đứt nào được kích hoạt, tiền đạo 28 tuổi chính thức trở lại đội bóng chủ quản. Việc điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng hết hạn mà không nhận được sự quan tâm đáng kể từ các đối tác đã phản ánh sự sụt giảm về giá trị thị trường của chân sút này.

Về mặt chuyên môn, HLV Michael Carrick ưu tiên phương án tái hòa nhập Rashford vào hệ thống chiến thuật nhờ mối quan hệ tốt đẹp từ thời cả hai còn là đồng đội. Tuy nhiên, góc nhìn từ ban lãnh đạo Quỷ đỏ lại ưu tiên việc bán đứt anh để cắt giảm quỹ lương. Tương lai của chân sút người Anh dự kiến chỉ có thể được định đoạt trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.

Marcus Rashford đối mặt với tương lai bất định sau khi trở về từ Barcelona.

Gia cố hành lang trái với mục tiêu Lewis Hall

Bên cạnh nhân sự hàng công, hàng thủ là khu vực Carrick bắt buộc phải bổ sung lực lượng. Dù Luke Shaw đã trải qua mùa giải 2025/26 tương đối ổn định, tiền sử chấn thương cùng lịch thi đấu dày đặc tại Champions League không cho phép Quỷ đỏ chỉ dựa vào một sự lựa chọn duy nhất ở vị trí hậu vệ trái.

Nhắm vào tình hình biến động tại Newcastle United sau sự ra đi của HLV Eddie Howe cùng những nghi vấn xung quanh Sandro Tonali và Anthony Gordon, Manchester United đã đưa Lewis Hall vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Với mức giá dự kiến khoảng 70 triệu bảng, đây được đánh giá là thương vụ đắt giá nhưng mang tính chiến lược dài hạn cho hành lang cánh trái của đội chủ sân Old Trafford.

Tái thiết tuyến giữa: Nhắm tới Manu Kone

Tại khu vực trung tuyến, dù đã chiêu mộ Andrey Santos, Youri Tielemans và tài năng trẻ Tynan Thompson từ Tottenham, Manchester United vẫn muốn bổ sung thêm một tiền vệ đẳng cấp nhằm phục vụ triết lý kiểm soát bóng của Carrick. Bên cạnh mục tiêu khó tiếp cận như Aurelien Tchouameni của Real Madrid, Manu Kone từ AS Roma nổi lên như một phương án khả thi hơn.

Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup, cầu thủ người Pháp được định giá khoảng 30 đến 50 triệu bảng. Kone được kỳ vọng sẽ bổ sung chất thép, sự cơ động và khả năng thu hồi bóng để đá cặp cùng Kobbie Mainoo, tạo nên sự cân bằng cho tuyến giữa Quỷ đỏ.

Lịch thi đấu thuận lợi để bứt phá

Song song với các hoạt động trên thị trường chuyển nhượng, Manchester United sở hữu lịch thi đấu khá dễ thở trong giai đoạn khởi đầu mùa giải. Việc chỉ phải chạm trán hai tân binh Hull City và Ipswich Town ở hai vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Michael Carrick bỏ túi 6 điểm tuyệt đối.

Một tháng 8 thành công của Manchester United sẽ được đong đếm bằng việc hoàn tất hai bản hợp đồng chiến lược Lewis Hall và Manu Kone, giải quyết dứt điểm trường hợp của Rashford và giành trọn vẹn điểm số trên sân cỏ. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để đội bóng thành Manchester hiện thực hóa tham vọng dưới triều đại mới.