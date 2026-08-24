Thắng áp đảo Syria U20, Saudi Arabia U20 thị uy sức mạnh ở trận giao hữu Saudi Arabia U20 giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước Syria U20 trong trận giao hữu quốc tế, khiến đối thủ phải nhận thêm một thất bại nặng nề.

Saudi Arabia U20 4 - 0 Syria U20 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Saudi Arabia U20 tiếp đón Syria U20.



Saudi Arabia U20 tiếp đón Syria U20. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. KT Kết thúc: Saudi Arabia U20 4-0 Syria U20

Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.



Cập nhật lúc 02:22 25/08/2026

Trận so tài giữa Saudi Arabia U20 và Syria U20 diễn ra vào lúc 23h00 ngày 24/08 được dự báo sẽ mang đến nhiều khó khăn cho đội khách. Trong bối cảnh màn trình diễn thời gian qua có phần sa sút, chuyến hành quân xa nhà lần này thực sự là một thử thách lớn đối với Syria U20.

Syria U20 nỗ lực tìm lại sự ổn định

Nhìn vào những kết quả gần đây, phong độ của Syria U20 đang có dấu hiệu chững lại rõ rệt. Đội bóng này mở đầu chuỗi 5 trận gần nhất với 1 chiến thắng và 1 trận hòa, nhưng ngay sau đó lại phải nhận liên tiếp 3 thất bại.

Việc để thua trong 3 trận gần nhất khiến tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ Syria chịu nhiều áp lực. Khi phải thi đấu xa tổ ấm, việc duy trì sự tập trung tối đa và cải thiện khả năng phòng ngự sẽ là nhiệm vụ cấp thiết nếu họ muốn giành được kết quả thuận lợi.

Saudi Arabia U20 duy trì chuỗi bất bại

Ở phía bên kia chiến tuyến, Saudi Arabia U20 đang thể hiện bộ mặt tương đối ổn định. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng này không phải nhận bất kỳ trận thua nào khi sở hữu thành tích 1 trận thắng xen kẽ 2 trận hòa.

Sự kiên kết trong lối chơi cùng điểm tựa phong độ tích cực giúp Saudi Arabia U20 nắm giữ lợi thế tâm lý lớn. Với sự tự tin hiện có, đội chủ nhà hoàn toàn có cơ sở để kiểm soát thế trận và hướng đến việc nối dài chuỗi trận bất bại trước đối thủ đang gặp khủng hoảng về phong độ.

Nhận định xu hướng trận đấu

Xét về màn trình diễn tổng thể, Saudi Arabia U20 rõ ràng nắm giữ nhiều ưu thế nhờ sự ổn định trong chuỗi trận đã qua. Ngược lại, Syria U20 buộc phải xốc lại tinh thần và siết chặt đội hình nếu muốn tạo nên bất ngờ trong chuyến đi đầy gian nan này.

Saudi Arabia U20 5 trận gần nhất T T H T H 3 Trận 1-2-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Syria U20 5 trận gần nhất T H B B B 6 Trận 1-2-3 T-H-B 4 Ghi (TB 0.7) 6 Thủng lưới