Chính trị Tháng bảy nghĩa tình của những người lính Cụ Hồ Hướng tới 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân những người có công với cách mạng, đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Ông Dương Công Hiệp - Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao quà cho Tổ lấy mẫu và xác định danh tính liệt sĩ

Đong đầy nghĩa tình đồng đội

Những ngày này, không khí tri ân đang lan tỏa ở nhiều địa phương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tại xã Đam Rông 1, Hội CCB xã đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương tổ chức thăm, tặng quà cho 45 thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam; trong đó, có 21 thương binh, bệnh binh là hội viên CCB. Ông Nguyễn Quang Giáp - Chủ tịch Hội CCB xã chia sẻ: “Mỗi phần quà được trao tay đều chứa đựng tình cảm, sự biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hi sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc”.

Ngoài hoạt động thăm hỏi, nhiều cơ sở hội còn tích cực huy động nguồn lực để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm cụ thể như: hỗ trợ ngày công lao động, sửa chữa nhà ở, chăm sóc đời sống tinh thần. Đồng thời, các cấp hội phối hợp với địa phương tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân, vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm.

Hội CCB các cấp phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách

Ông Dương Công Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, công tác chăm lo người có công luôn được các cấp hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đến nay, Hội CCB tỉnh đã trao hơn 100 phần quà cho thương binh, bệnh binh; các cấp hội cơ sở cũng tổ chức thăm hỏi, tặng hàng ngàn phần quà đến người có công và gia đình chính sách trên địa bàn. Đặc biệt, hưởng ứng chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Hội CCB tỉnh đã phát động cán bộ, hội viên, cựu quân nhân và Nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, xác định nơi an táng liệt sĩ; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 30 triệu đồng cho Tổ lấy mẫu và xác định danh tính liệt sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp nối mạch nguồn truyền thống cách mạng

Bên cạnh hoạt động tri ân những người có công, tháng 7 còn là dịp để các cấp hội CCB đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tại Nhà văn hóa xã Đam Rông 1, hơn 100 đoàn viên, thanh thiếu niên và học sinh đã được lắng nghe những câu chuyện chân thực về những năm tháng chiến tranh gian khổ, về sự hi sinh của lớp cha anh để đổi lấy nền hòa bình hôm nay. Những câu chuyện của các nhân chứng lịch sử đã giúp thế hệ trẻ hiểu hơn giá trị của độc lập, tự do, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Các cấp Hội còn tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, phát huy truyền thống cách mạng

Dịp này, Hội CCB phường Tiến Thành cũng tổ chức cho cán bộ, hội viên về nguồn tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ. Sau khi dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đoàn đã tham quan các hầm trú ẩn, lán trại và hiện vật còn lưu giữ tại khu di tích. Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội CCB phường chia sẻ: “Hoạt động về nguồn lần này không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước mà còn nhắc nhở mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống trách nhiệm với cộng đồng, quan tâm chăm lo cho đồng đội và tích cực đóng góp xây dựng quê hương”.

Từ những phần quà nghĩa tình, những nén hương thành kính đến những câu chuyện truyền thống được kể lại cho thế hệ trẻ, tất cả đang góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị cao đẹp của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đó cũng là cách những người lính năm xưa tiếp tục viết tiếp truyền thống nghĩa tình trong thời bình, để ngọn lửa yêu nước và lòng biết ơn luôn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.