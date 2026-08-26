89' Thẻ vàng cho Zini bên phía AEK Athens FC

Phút 89, Zini bên phía AEK Athens FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống vào bóng thô bạo. Dù đội chủ nhà đang nắm chắc lợi thế dẫn trước 4-0 ở những phút cuối trận, các pha va chạm trên sân vẫn diễn ra rất quyết liệt.