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    Thắng đậm Levski Sofia, AEK Athens FC nắm lợi thế lớn ở play-offs Champions League

    Đại Ngàn26/08/2026 21:06

    Đè bẹp Levski Sofia 4-0 trên sân Allwyn Arena ở vòng play-offs UEFA Champions League, AEK Athens FC tạo lợi thế cực lớn trước trận lượt về, đẩy đối thủ vào thế bám đuổi đầy thử thách.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận AEK Athens FC 4-0 Levski Sofia: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    AEK Athens FC4 - 0Levski SofiaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      AEK Athens FC tiếp đón Levski Sofia.

    • 7'L. Jovic mở tỷ số sớm cho AEK Athens FC

      Ngay phút thứ 7, L. Rota có đường kiến tạo thuận lợi để L. Jovic dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho AEK Athens FC. Bàn thắng từ rất sớm giúp đội chủ nhà nhanh chóng cụ thể hóa thế trận lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc.

    • 12'B. Varga nhân đôi cách biệt cho AEK Athens FC

      Chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số, B. Varga đã tỏa sáng ở phút 12 để nhân đôi cách biệt cho AEK Athens FC. Khởi đầu bùng nổ giúp đội chủ sân Allwyn Arena vươn lên dẫn 2-0 và nắm giữ lợi thế cực lớn.

    • 12'AEK Athens FC áp đảo hoàn toàn thế trận

      Sau bàn mở tỷ số sớm, AEK Athens FC đang nắm giữ hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo 90% - 10%. Đội chủ nhà dồn ép liên tục và đã có 2 - 0 pha dứt điểm trúng đích, trong khi Levski Sofia vẫn chưa thể tạo ra bất kỳ tình huống đáp trả nào.

    • 24'AEK Athens FC áp đảo hoàn toàn thế trận

      Bước qua phút 24, AEK Athens FC hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng 66% - 34%. Đội chủ nhà tạo ra thế trận một chiều với 5 - 0 pha dứt điểm (trúng đích 4 - 0), khiến Levski Sofia gặp rất nhiều khó khăn và chưa thể tung ra bất kỳ cú sút phản kháng nào.

    • 29'B. Varga nâng tỷ số lên 3-0 cho AEK Athens FC

      Phút 29, đón đường kiến tạo thuận lợi từ L. Majer, B. Varga dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-0 cho AEK Athens FC. Đội chủ nhà đang áp đảo toàn diện trên sân Allwyn Arena khi cầm bóng 64% và không cho Levski Sofia nhiều cơ hội phản kháng.

    • 36'AEK Athens áp đảo hoàn toàn Levski Sofia

      Bước sang phút 36, AEK Athens FC tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 60% - 40% cùng lợi thế dẫn trước 3-0. Đội bóng Hy Lạp tạo ra sức ép nghẹt thở khi áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 5 - 0), khiến Levski Sofia phải lùi sâu phòng ngự và gần như không thể tổ chức tấn công.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 48'AEK Athens FC kiểm soát hoàn toàn thế trận

      Bước sang những phút đầu hiệp hai, AEK Athens FC tiếp tục duy trì sự lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng 53% - 47%. Đội chủ nhà tỏ ra vượt trội hoàn toàn về độ hiệu quả trên hàng công với số pha dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 5 - 0), khiến Levski Sofia gần như bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội nguy hiểm.

    • 51'R. Marin nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt

      Phút 51, tiền vệ R. Marin của AEK Athens FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi thô bạo. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 3-0 rất an toàn, đội chủ nhà vẫn thi đấu đầy quyết liệt và không ngại tranh chấp ở khu trung tuyến.

    • 55'R. Marin sút phạt đền nâng tỷ số lên 4-0

      Phút 55, R. Marin thực hiện thành công quả đá phạt đền, nới rộng cách biệt lên 4-0 cho AEK Athens FC. Bàn thắng tiếp tục khẳng định thế trận lấn lướt của đội chủ nhà trước Levski Sofia.

    • 60'AEK Athens FC duy trì thế trận áp đảo

      Bước sang phút 60, AEK Athens FC hoàn toàn kiểm soát cục diện với cách biệt 4-0 an toàn. Đội bóng cho thấy sự vượt trội ở khâu tấn công với 12-6 lần dứt điểm, trong đó áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm trúng đích (7-1) khiến Levski Sofia gần như không có cơ hội phản kháng.

    • 63'Levski Sofia điều chỉnh nhân sự

      Phút 63, Levski Sofia đưa G. Trdin vào sân để thay thế Everton Bala. Trong bối cảnh đang bị AEK Athens FC dẫn trước 4-0, sự thay đổi này có thể nhằm giúp đội khách ổn định lại thế trận trong quãng thời gian còn lại.

    • 63'Levski Sofia làm mới nhân sự trên sân

      Phút 63, Levski Sofia quyết định thực hiện quyền thay người khi tung J. Perea vào sân thế chỗ cho Reinaldo. Đang bị đối thủ dẫn 4-0, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi trên sân Allwyn Arena.

    • 63'Levski Sofia đưa D. Kusso vào sân tìm kiếm nét mới

      Phút 63, Levski Sofia thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi D. Kusso được tung vào sân thay thế cho Maicon. Bị dẫn cách biệt lớn, đội khách nỗ lực làm mới đội hình với hy vọng cải thiện thế trận tấn công.

    • 72'AEK Athens FC rút A. Koita ra nghỉ

      Phút 72, AEK Athens FC tiến hành điều chỉnh nhân sự khi P. Mantalos được tung vào sân thế chỗ A. Koita. Với cách biệt an toàn 4-0 đang nắm giữ, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức cho các trụ cột.

    • 72'AEK Athens duy trì thế trận áp đảo

      Bước sang phút 72, AEK Athens FC tiếp tục kiểm soát cục diện và duy trì cách biệt an toàn 4-0. Dù thời lượng cầm bóng giữa hai đội không quá chênh lệch (51% - 49%), đại diện Hy Lạp hoàn toàn áp đảo về hiệu quả tấn công với 14 - 8 cú dứt điểm, trúng đích 7 - 2 và được hưởng 6 - 3 quả phạt góc.

    • 74'Thẻ vàng cho S. Pilios của AEK Athens FC

      Phút 74, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo S. Pilios của AEK Athens FC sau pha kéo người chiến thuật. Dù đang dẫn trước 4-0 rất an toàn, đội chủ nhà vẫn phải nhận thêm một án phạt cá nhân trong hiệp hai.

    • 76'Levski Sofia đưa M. Soula vào sân làm mới thế trận

      Phút 76, Levski Sofia tiến hành thay đổi nhân sự khi M. Soula được tung vào sân thay cho A. Oko-Flex. Đội khách nỗ lực tìm kiếm nét tươi mới trên hàng công trong bối cảnh đang bị dẫn 4-0.

    • 81'AEK Athens FC rút B. Varga ra nghỉ ngơi

      Phút 81, AEK Athens FC thực hiện quyền thay người khi tung Zini vào sân thế chỗ B. Varga. Với cách biệt an toàn 4-0 trước Levski Sofia, đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình trong những phút cuối trận.

    • 81'AEK Athens FC rút L. Majer nghỉ ngơi

      Phút 81, AEK Athens FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi O. Zubkov được tung vào sân thế chỗ L. Majer. Với cách biệt dẫn trước 4-0 rất an toàn, đội chủ nhà bắt đầu có những toan tính giữ sức cho các trụ cột trong quãng thời gian còn lại của trận đấu.

    • 82'Levski Sofia đưa A. Mitkov vào sân thay Serginho

      Phút 82, Levski Sofia có sự thay đổi người khi A. Mitkov được tung vào sân thế chỗ cho Serginho. Đội khách đang bị dẫn 4-0 và rất cần tìm kiếm những nét tích cực trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu.

    • 84'AEK Athens áp đảo trong những phút cuối

      Bước sang phút 84, AEK Athens FC vẫn duy trì thế trận áp đảo cùng cách biệt an toàn 4-0. Dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng ở mức 51% - 49%, đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn về độ chuẩn xác trên hàng công với thống kê dứt điểm 15 - 9 và 7 - 2 lần trúng đích trước Levski Sofia.

    • 86'AEK Athens FC rút L. Jovic ra nghỉ

      Phút 86, AEK Athens FC thực hiện sự thay đổi người khi M. Gacinovic được tung vào sân thế chỗ cho L. Jovic. Với cách biệt an toàn 4-0, đội chủ nhà hoàn toàn thảnh thơi kiểm soát thế trận trong những phút cuối.

    • 86'AEK Athens FC rút R. Marin ra nghỉ

      Phút 86, AEK Athens FC thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi K. Arriaga được tung vào sân thế chỗ R. Marin. Với lợi thế dẫn trước 4-0 rất an toàn, đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình và giảm tải rủi ro trong những phút thi đấu cuối cùng.

    • 89'Thẻ vàng cho Zini bên phía AEK Athens FC

      Phút 89, Zini bên phía AEK Athens FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống vào bóng thô bạo. Dù đội chủ nhà đang nắm chắc lợi thế dẫn trước 4-0 ở những phút cuối trận, các pha va chạm trên sân vẫn diễn ra rất quyết liệt.

    • KTKết thúc: AEK Athens FC 4-0 Levski Sofia

      Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

    Cập nhật lúc 03:53 27/08/2026

    Đội hình chính thức
    AEK Athens FC
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Marko Nikolic
    Levski Sofia
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Julio Velazquez
    1
    Thomas Strakosha
    12
    Lazaros Rota
    2
    Harold Moukoudi
    44
    Filipe Relvas
    3
    Stavros Pilios
    14
    Lovro Majer
    18
    Răzvan Marin
    6
    Kaan Kairinen
    11
    Aboubakary Koita
    25
    Barnabás Varga
    9
    Luka Jović
    92
    Svetoslav Vutsov
    21
    Aldair
    50
    Kristian Dimitrov
    31
    Nikola Serafimov
    20
    Álex Centelles
    35
    Serginho
    19
    El Mehdi Moubarik
    3
    Maicon
    11
    Armstrong Oko-Flex
    7
    Reinaldo
    17
    Everton Bala
    Dự bị
    AEK Athens FC
    41 Marios Balamotis91 Alberto Brignoli15 Martin Georgiev21 Domagoj Vida7 Dereck Kutesa8 Mijat Gaćinović10 Oleksandr Zubkov16 Kervin Arriaga17 Dimitrios Kaloskamis
    Levski Sofia
    1 Ognyan Vladimirov78 Martin Lukov2 Hevertton Santos4 Christian Makoun10 Asen Ivanov Mitkov18 Gašper Trdin22 Mazire Soula27 David Kusso77 Adrian Raychev
    Cập nhật đội hình lúc 01:30 27/08/2026
    AEK Athens FCThống kêLevski Sofia
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    16
    Dứt điểm
    11
    7
    Trúng đích
    3
    6
    Phạt góc
    3
    15
    Phạm lỗi
    9
    0
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    3
    Cầu thủ nổi bật
    Barnabás Varga
    Barnabás Varga
    AEK Athens FC
    2 bàn
    Luka Jović
    Luka Jović
    AEK Athens FC
    1 bàn
    Răzvan Marin
    Răzvan Marin
    AEK Athens FC
    1 bàn
    Filipe Relvas
    Filipe Relvas
    AEK Athens FC
    1 kiến tạo · điểm 7.9
    Lazaros Rota
    Lazaros Rota
    AEK Athens FC
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Lovro Majer
    Lovro Majer
    AEK Athens FC
    1 kiến tạo · điểm 7.6

    Sau 90 phút không bàn thắng ở lượt đi, AEK Athens và Levski Sofia đều chưa tạo ra được lợi thế. Mọi toan tính vì thế phải được giải quyết trong trận đấu thứ hai tại Allwyn Arena.

    Sức ép nghiêng về phía AEK Athens

    Lợi thế sân nhà đồng thời cũng tạo ra áp lực cho AEK. Đại diện Hy Lạp được kỳ vọng phải chơi chủ động hơn và tìm cách mở khóa hệ thống phòng ngự đã đứng vững ở lượt đi của Levski Sofia.

    AEK có thể tăng cường khả năng luân chuyển bóng ở phần sân đối phương, nhưng việc giữ sự cân bằng vẫn rất quan trọng. Một bàn thua trên sân nhà sẽ khiến họ buộc phải đẩy cao đội hình và tạo thêm khoảng trống.

    Levski không cần vội vàng

    Levski Sofia có lý do để duy trì cách tiếp cận thận trọng. Tỷ số 0-0 đồng nghĩa chỉ cần tạo ra một khoảnh khắc hiệu quả, đại diện Bulgaria có thể khiến sức ép dồn hoàn toàn về phía đối thủ.

    Thay vì kiểm soát bóng dài, đội khách có thể ưu tiên phá vỡ nhịp triển khai của AEK và chờ đợi cơ hội phản công.

    Thế trận dễ giằng co

    Lượt đi đã cho thấy hai đội không dễ tạo khoảng cách. Sang lượt về, yếu tố rủi ro còn lớn hơn bởi một sai lầm có thể khiến cả mùa giải tại Champions League thay đổi hướng.

    AEK nhỉnh hơn nhờ được thi đấu tại Athens, nhưng Levski Sofia đủ cơ sở để khiến trận đấu tiếp tục căng thẳng cho đến những phút cuối.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    AEK Athens FC · 0 thắng1 hòaLevski Sofia · 0 thắng
    19/08/2026
    Levski Sofia
    0 - 0
    AEK Athens FC
    Hòa
    AEK Athens FC
    5 trận gần nhất
    THHTT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Levski Sofia
    5 trận gần nhất
    THTTT
    7
    Trận
    4-3-0
    T-H-B
    10
    Ghi (TB 1.4)
    3
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thắng đậm Levski Sofia, AEK Athens FC nắm lợi thế lớn ở play-offs Champions League
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