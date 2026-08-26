Thắng giòn giã Charlton 5-1, Tottenham giành vé đi tiếp còn đối thủ bị loại
Đè bẹp Charlton với tỷ số 5-1 trên sân Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham chính thức ghi tên vào vòng trong League Cup, trong khi Charlton ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Tottenham tiếp đón Charlton.
- 12'Tottenham vượt trội về quyền kiểm soát bóng
Bước sang phút 12, Tottenham hoàn toàn áp đảo về mặt thế trận khi nắm tới 78% - 22% thời lượng kiểm soát bóng. Dù đã có 1-0 về số quả phạt góc, đại diện Bắc London vẫn chưa tạo ra được đột biến khi thống kê dứt điểm giữa hai đội vẫn là 0-0.
- 15'Charlton bất đắc dĩ thay người sớm
Ngay từ phút 15, Charlton đã phải thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi D. McNamara được tung vào sân thế chỗ C. Sichenje. Đội khách đang trải qua những phút đầu đầy khó khăn trên sân của Tottenham khi chỉ kiểm soát bóng 22% và tỷ số vẫn đang là 0-0.
- 15'Charlton buộc phải thay người ngay từ phút 15
Phút 15, Charlton có sự thay đổi nhân sự từ rất sớm khi L. Jones được tung vào sân để trám vị trí của B. Koumetio. Đội khách đang phải chịu sức ép lớn trước Tottenham khi tỷ số vẫn duy trì ở mức 0-0.
- 24'Thẻ vàng cho L. Bergvall bên phía Tottenham
Phút 24, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo L. Bergvall sau một tình huống phạm lỗi. Dù kiểm soát bóng vượt trội tới 72%, Tottenham vẫn đang gặp bế tắc trước Charlton khi tỷ số vẫn là 0-0.
- 24'Tottenham kiểm soát bóng áp đảo
Trải qua hơn nửa thời gian hiệp một, Tottenham hoàn toàn làm chủ trận địa với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 75% - 25% cùng 2 - 0 quả phạt góc. Dẫu vậy, hàng thủ Charlton vẫn đang đứng vững khi số pha dứt điểm của hai đội mới dừng lại ở mức 1 - 0 và chưa có tình huống trúng đích nào (0 - 0).
- 36'Tottenham cầm bóng áp đảo nhưng bế tắc
Bước sang phút 36, Tottenham hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 72% - 28%. Dẫu vậy, Charlton vẫn duy trì thế trận phòng ngự kín kẽ và tạo ra sự cân bằng về số cơ hội dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), khiến bảng điện tử vẫn chưa thể đổi chiều từ tỷ số 0 - 0.
- 39'Thẻ vàng cho N. Jones bên phía Charlton
Phút 39, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo N. Jones (Charlton) sau hành vi phi thể thao. Trận đấu đang diễn ra khá căng thẳng khi tỷ số vẫn đang là 0-0.
- 41'M. Moore mở tỷ số cho Tottenham
Phút 41, M. Moore dứt điểm chính xác sau đường chuyền của R. Bentancur, đưa Tottenham vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội chủ nhà với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 76% trong hiệp một.
- 45'Solanke nhân đôi cách biệt cho Tottenham
Phút 45, xuất phát từ đường kiến tạo của M. Moore, D. Solanke chớp thời cơ lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham. Bàn thắng ngay trước khi hiệp một khép lại giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế dẫn bàn rất an toàn trước Charlton.
- 45+2'R. Apter nhận thẻ vàng ở phút bù giờ
Phút 45+2, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo R. Apter bên phía Charlton sau một tình huống phạm lỗi. Việc bị Tottenham dẫn 2-0 chỉ trong ít phút cuối hiệp một khiến các cầu thủ đội khách không còn duy trì được sự bình tĩnh.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Tottenham tiếp tục áp đảo sau giờ nghỉ
Bước sang đầu hiệp hai, Tottenham vẫn duy trì quyền kiểm soát vượt trội khi nắm lợi thế dẫn trước 2-0. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn với thời lượng cầm bóng 76% - 24% cùng 9 - 2 pha dứt điểm (trúng đích 4 - 1), buộc Charlton phải gồng mình phòng ngự lùi sâu.
- 60'Tottenham áp đảo toàn diện sau một giờ thi đấu
Bước sang phút 60, Tottenham tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 79% - 21%. Đội chủ nhà tạo sức ép nghẹt thở khi áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm (12 - 2, trúng đích 5 - 1) cùng 9 - 2 quả phạt góc, buộc Charlton phải co cụm phòng ngự bên phần sân nhà.
- 65'Tottenham điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ
Phút 65, Tottenham thực hiện sự thay đổi người khi M. van de Ven được tung vào sân thế chỗ J. P. van Hecke. Đội chủ sân Tottenham Hotspur Stadium chủ động làm mới lực lượng nhằm duy trì sự vững chắc cho tuyến dưới.
- 65'Tottenham làm mới hành lang cánh, Porro vào sân
Phút 65, Tottenham có sự điều chỉnh nhân sự khi P. Porro được tung vào sân thay thế cho D. Udogie. Đội chủ nhà đang dẫn trước 2-0 và có những toan tính nhân sự nhằm giữ vững thế trận an toàn.
- 65'Tottenham điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa
Phút 65, Tottenham thực hiện quyền thay người khi K. Danso được tung vào sân thế chỗ R. Bentancur. Đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì sự kiểm soát và bảo toàn lợi thế dẫn 2-0.
- 66'Charlton tăng cường nhân sự tìm kiếm bàn gỡ
Phút 66, Charlton thực hiện sự thay đổi người khi A. Mwamba được tung vào sân thế chỗ cho T. Ouma. Đội khách đang nỗ lực làm mới đội hình để nuôi hy vọng tạo đột biến khi đang bị dẫn 2-0.
- 66'Charlton làm mới hàng công với M. Leaburn
Phút 66, Charlton có sự thay đổi nhân sự khi M. Leaburn được tung vào sân thay thế cho H. Knibbs. Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự đột biến trên mặt trận tấn công trong bối cảnh đang bị Tottenham dẫn trước với tỷ số 2-0.
- 66'Charlton đưa J. Rankin-Costello vào sân thay M. Alli
Phút 66, Charlton quyết định làm mới đội hình khi J. Rankin-Costello được tung vào sân thế chỗ M. Alli. Đội khách rất cần những nét khởi sắc để tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt khi đang bị Tottenham dẫn trước 2-0.
- 67'K. Danso gia tăng cách biệt lên 3-0 cho Tottenham
Phút 67, đón đường chuyền thuận lợi từ M. Fernandes, K. Danso lập công chuẩn xác nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Tottenham. Bàn thắng thứ ba phản ánh đúng cục diện vượt trội của đội chủ nhà ngay tại Tottenham Hotspur Stadium.
- 71'Tottenham rút D. Solanke nghỉ ngơi, Savinho vào sân
Phút 71, Tottenham có sự thay đổi trên hàng công khi Savinho được tung vào sân thế chỗ D. Solanke. Dẫn trước 3-0 cùng thế trận vượt trội hoàn toàn, đội chủ nhà bắt đầu tính toán giữ sức cho các trụ cột.
- 72'Tottenham áp đảo hoàn toàn với cách biệt 3 bàn
Bước sang phút 72, Tottenham tiếp tục làm chủ thế trận khi dẫn trước 3-0 và nắm tới 79% - 21% thời lượng kiểm soát bóng. Sức ép nghẹt thở được thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm vượt trội 15 - 2 cùng 10 - 2 quả phạt góc, khiến Charlton gần như chỉ biết lùi sâu chống đỡ.
- 78'Tottenham trao cơ hội cho L. Williams-Barnett
Phút 78, Tottenham thực hiện sự thay đổi người khi L. Williams-Barnett được tung vào sân thế chỗ M. Tel. Khi đã nắm chắc lợi thế dẫn trước 3-0 cùng thế trận áp đảo, ban huấn luyện đội chủ nhà hoàn toàn có thể yên tâm tạo điều kiện cho các nhân tố mới thử sức.
- 82'Savinho nâng tỷ số lên 4-0 cho Tottenham
Phút 82, đón đường kiến tạo từ A. Gray, Savinho dứt điểm chính xác để nới rộng cách biệt lên 4-0 cho Tottenham. Đội chủ nhà tiếp tục áp đảo hoàn toàn thế trận khi thời gian thi đấu chính thức dần trôi về những phút cuối.
- 84'Tottenham kiểm soát áp đảo ở những phút cuối
Bước sang phút 84, Tottenham tiếp tục duy trì thế trận áp đảo toàn diện với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 74% - 26%. Sự vượt trội của đội chủ nhà được thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm 17 - 4 cùng tỷ số cách biệt 4-0, khiến Charlton gần như chỉ biết co cụm phòng ngự.
- 85'B. Davies nâng tỷ số lên 5-0 cho Tottenham
Phút 85, đón đường kiến tạo từ Savinho, B. Davies lập công nới rộng cách biệt lên 5-0 cho Tottenham. Đội chủ nhà tiếp tục thị uy sức mạnh vượt trội và tạo nên cơn mưa bàn thắng áp đảo trên sân Tottenham Hotspur Stadium.
- 87'Bàn gỡ danh dự của L. Jones cho Charlton
Phút 87, nhận đường kiến tạo từ J. Rankin-Costello, L. Jones đã dứt điểm thành công để rút ngắn tỷ số xuống 5-1 cho Charlton. Pha lập công muộn màng này là phần thưởng an ủi cho những nỗ lực không bỏ cuộc của đội khách tại Tottenham Hotspur Stadium.
- KTKết thúc: Tottenham 5-1 Charlton
Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.
Cập nhật lúc 03:41 27/08/2026
Cuộc đối đầu giữa Tottenham và Charlton diễn ra lúc 01:45 ngày 27/08/2026 trên sân vận động Tottenham Hotspur Stadium. Đây là màn so tài theo thể thức loại trực tiếp, nơi không có chỗ cho những toan tính đường dài bởi đội giành chiến thắng sẽ bước tiếp, trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng bước.
Tính chất căng thẳng của trận đấu loại trực tiếp
Tính chất loại trực tiếp luôn mang đến sự kịch tính đặc biệt khi mọi sai lầm đều phải trả giá đắt. Trong một trận cầu một mất một còn, sự tập trung và bản lĩnh thi đấu đóng vai trò quyết định đến cục diện chung.
Được thi đấu trên sân nhà Tottenham Hotspur Stadium mang lại điểm tựa quen thuộc cho Tottenham. Tuy nhiên, tính chất quyết liệt của một trận knock-out đòi hỏi đội chủ nhà phải duy trì sự cẩn trọng tối đa trước đối thủ.
Phong độ và quyết tâm từ phía Charlton
Về phía đội khách, Charlton hành quân đến sân của đối phương với sự tự tin sau khi giành chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Tinh thần lên cao từ kết quả thuận lợi vừa qua là cơ sở để họ hướng tới một màn trình diễn quả cảm.
Trong bối cảnh phải làm khách, Charlton nhiều khả năng sẽ chú trọng đến sự an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến những pha phản công nhanh. Sự tập trung và chắt chiu từng cơ hội sẽ là chìa khóa cho đại diện đội khách.
Kỳ vọng về thế trận chặt chẽ
Với tính chất quan trọng của chiếc vé đi tiếp, hai bên được dự báo sẽ nhập cuộc với sự thận trọng nhất định. Khả năng tận dụng thời cơ ở những khoảnh khắc quyết định sẽ định đoạt kết quả của màn so tài này.
Đội bóng thể hiện được bản lĩnh vững vàng và sự chính xác trong khâu dứt điểm sẽ có cơ hội lớn để giành quyền đi tiếp sau hồi còi mãn cuộc.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)