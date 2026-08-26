24' Tottenham kiểm soát bóng áp đảo

Trải qua hơn nửa thời gian hiệp một, Tottenham hoàn toàn làm chủ trận địa với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 75% - 25% cùng 2 - 0 quả phạt góc. Dẫu vậy, hàng thủ Charlton vẫn đang đứng vững khi số pha dứt điểm của hai đội mới dừng lại ở mức 1 - 0 và chưa có tình huống trúng đích nào (0 - 0).