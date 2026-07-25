Thắng hủy diệt Rosenborg 5-0, dàn sao trẻ Manchester United tạo ấn tượng mạnh Màn trình diễn thăng hoa tại Trondheim cho thấy chiều sâu đội hình đầy hứa hẹn của Manchester United dưới thời HLV Michael Carrick.

Trận thắng 5-0 trước Rosenborg tại Trondheim không dừng lại ở một kết quả giao hữu tiền mùa giải thông thường. Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, Manchester United trình diễn lối chơi thanh thoát, giàu năng lượng và ghi dấu ấn đậm nét từ những nhân tố trưởng thành từ lò đào tạo Carrington.

Dàn sao trẻ MU sắp bước ra ánh sáng. Ảnh: Getty Images.

Sức trẻ Carrington làm chủ trận đấu

Điểm nhấn lớn nhất trong màn trình diễn của Manchester United là sự áp đảo đến từ các cầu thủ trẻ. Có tới 4 trong tổng số 5 bàn thắng được ghi bởi các tài năng thuộc lò đào tạo gồm Shea Lacey, Jacob Devaney, Harry Amass và Ethan Williams.

Không chỉ ghi bàn, những nhân tố trẻ này còn thi đấu chững chạc, kiểm soát không gian hiệu quả và duy trì áp lực liên tục lên khung thành đối phương. Màn trình diễn tự tin này mang đến cho HLV Michael Carrick thêm nhiều lựa chọn chất lượng cho đội hình chính thức trong mùa giải mới.

Joshua Zirkzee tái sinh trong hệ thống tấn công

Bên cạnh sự bùng nổ của các cầu thủ trẻ, Joshua Zirkzee có lời đáp trả mạnh mẽ sau những hoài nghi về phong độ. Tiền đạo người Hà Lan di chuyển linh hoạt, thi đấu thanh thoát và đóng góp trực tiếp vào chiến thắng.

Zirkzee tạo dấu ấn với pha xử lý cá nhân đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-0, trước khi thực hiện đường kiến tạo sắc bén cho đồng đội. Sự thích nghi nhanh chóng của anh mang lại nét đa dạng cần thiết cho mặt trận tấn công trong hệ thống vận hành của Carrick.

Dấu ấn từ đôi cánh và sự nhịp nhàng ở tuyến giữa

Hai hành lang cánh của Manchester United hoạt động nổi bật nhờ sự xông xáo của các hậu vệ trẻ. Ở cánh trái, Harry Amass vào sân ở hiệp hai thay Luke Shaw và ngay lập tức ghi 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Ở biên đối diện, Jaydan Kamason thể hiện khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng với cú đúp kiến tạo.

Ở khu vực trung tuyến, bộ đôi Mason Mount và Andrey Santos mang đến sự chủ động với cường độ hoạt động cao. Cả hai xử lý bóng nhanh, thu hồi bóng hiệu quả và giúp đội nhà chuyển trạng thái tấn công liên tục. Sự ăn ý này tạo tiền đề quan trọng cho lối chơi áp sát mà ban huấn luyện hướng tới.

Carrick có thể tạm hài lòng với những gì đang có. Ảnh: Getty Images.

Tín hiệu tích cực ở hàng phòng ngự

Ở tuyến dưới, cặp trung vệ tiềm năng Leny Yoro và Ayden Heaven có lần đầu tiên sát cánh bên nhau sau 18 tháng làm đồng đội. Dù chỉ thi đấu khoảng 15 phút cuối trận, bộ đôi này vẫn duy trì sự tập trung và không để xảy ra sai sót.

Trong khung gỗ, thủ môn Radek Vitek được trao cơ hội thi đấu hơn 70 phút. Việc tạo điều kiện cho các nhân tố trẻ cọ xát thực tế cho thấy định hướng rõ ràng của ban huấn luyện trong việc gia tăng chiều sâu đội hình trước khi bước vào chiến dịch mới.