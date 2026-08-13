Thể thao 360 Thắng không thuyết phục Tiếp đón Como trong loạt trận giao hữu thứ 2 trên sân nhà, Arsenal đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, chiến thắng đó không thuyết phục, khi “Pháo thủ” chỉ đánh bại đại diện Serie A trong loạt penalty may rủi.

Đương kim vô địch Ngoại hạng Anh - Arsenal đang có dấu hiệu không thực sự ổn định trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. “Pháo thủ” vừa trải qua trận đấu đáng thất vọng trước Dortmund với thất bại 2-3, qua đó để mất danh hiệu truyền thống Emirates Cup 2026. Tuy nhiên, thất bại trước đội bóng Đức được xem là bài thu hoạch cực kỳ có lợi cho Mikel Arteta, trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, với những mục tiêu lớn lao hơn. Vào ngày 16/8 tới, Arsenal sẽ đối mặt với thử thách mang tên Man City ở Siêu cúp Anh 2026. Do vậy, trận giao hữu với đại diện đến từ Italia là Como, sẽ là bài tập cần thiết để Arteta lựa chọn những phương án tối ưu cho trận đấu tranh danh hiệu đầu tiên của mùa giải 2026/27. Tuy nhiên, sự mong manh nơi hàng thủ, nếu như "Pháo thủ" không kịp cải thiện, cùng việc các ngôi sao tuyến giữa chưa lấy lại phong độ như kỳ vọng, không ngạc nhiên nếu nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh lại có một trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà.

Ở phía đối diện, ngày trở về của cựu đội trưởng Arsenal, nay là HLV trưởng của Como - Cesc Fabregas thực sự quá nhiều cảm xúc. Tại đây, Fabregas đã từng có những kỷ niệm cực kỳ đẹp đối với đội bóng thành Luân Đôn, trong sự nghiệp cầu thủ. Trở lại chốn xưa, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ mang tới một đội bóng với khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh cũng như rất biết khai thác khoảng trống sau lưng đối phương. Como có thể kém xa Arsenal về danh tiếng, nhưng “Pháo thủ” cần phải hết sức cẩn trọng trước đối thủ từng khiến cả Serie A phải dành sự tôn trọng tối đa ở 2 mùa giải vừa qua. Quá trình chuẩn bị trước mùa giải của Como, cũng là điều Arsenal phải lưu tâm, khi đại diện Italia có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trên chấm luân lưu trong 4 trận gần nhất.

Cả 2 bước vào trận đấu với quyết tâm rất cao. Tuy nhiên hơn 30 phút đầu tiên, tất cả những pha tấn công của 2 bên chỉ dừng lại ở mức độ cơ hội. Phải đến phút 33, thế bế tắc của trận đấu mới được phá vỡ, khi tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Arsenal sau đường kiến tạo của Gabriel Martinelli. Tuy nhiên chỉ hơn 10 phút sau, thế quân bình nhận đường chuyền của Mattia Liberali ghi bàn quân bình tỉ số 1-1 cho Como ở phút 43 ngay trước khi hiệp một khép lại. Bước sang hiệp 2, HLV 2 đội thử nghiệm nhiều nhân sự. Trận đấu diễn ra khá cởi mở và ghi nhận sự xuất sắc của thủ thành David Raya của Arsenal và Butez của Como với những pha cứu thua ngoạn mục, qua đó khép lại 90 phút thi đấu chính thức với tỉ số hòa 1-1. Bước vào loạt luân lưu, Arsenal là đội bản lĩnh hơn, qua đó “Pháo thủ” giành chiến thắng trước Como với tỉ số chung cuộc 4-3. Sau loạt trận giao hữu này, thầy trò Mikel Arteta sẽ có trận tranh Siêu Cúp nước Anh với đại kình địch Man City vào ngày 16/8.